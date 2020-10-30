В России вступил в силу запрет на курение кальянов, электронных сигарет и вейпов в общественных местах Материал редакции
За нарушение закона владельцы заведений будут платить штраф в размере до 90 тысяч рублей․
В России вступил в силу принятый в июле закон о запрете на курение кальянов, вейпов и электронных сигарет в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах.
За нарушение закона назначен штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. Штрафы коснутся владельцев заведений, которые нарушат закон: индивидуальные предприниматели будут платить до 40 тысяч рублей, а юридические лица — до 90 тысяч рублей.
С 30 октября вейпы и кальяны приравниваются к обычным сигаретам: их нельзя будет продавать в интернете, свободно выкладывать на витринах и рекламировать. Закон также полностью запрещает продажу жидкостей с концентрацией никотина больше 20 мг на 1 мл.
Норма введена для «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотиносодержащей продукции», следует из поправок в закон.
Госдума приняла законопроект в июле 2020 года. Участники рынка посчитали, что регулирование никотиносодержащих продуктов только стимулирует рост нелегального рынка.
В России работают более 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов, 2,4 тысячи из них находятся в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации кальянной индустрии.
Поправки к антитабачному закону, приравнивающие кальяны к обычным сигаретам, не запрещают работу кальянных, объяснили в Совете Федерации в июле. Закон запрещает курение кальяна в местах общественного питания — кальянные должны отказаться от еды в меню и стать специализированным «кальянным клубом».
Представители ассоциации предупредили, что общепит может потерять не менее 20-30% доходов при отказе от кальянов. В Госдуме считают такую оценку завышенной. «Очевидно, что оценка потери одной пятой доходов от оборота явно преувеличена и нуждается в обосновании», — сказал ТАСС депутат Госдумы Сергей Боярский.
Давно пора, особенно в ТЦ некоторых было некомфортно находиться, где рядом условный Мак и через 5 метров сидят и курят кальян
Тоже не переношу всю эту хрень, но тотальный запрет мне не нравится. Вполне можно разрешить в изолированных помещениях с вытяжками.
В спец курительных вытяжка должна быть десятикратная. Долго находиться в таком помещении сложно, это точно не про кальяны.
Больше не парю где хочу - законом это запрещеноооо (ремикс)
я правильно понял, что предприниматель будет платить, если его клиенты закурят электронную сигарету?
Переезжаю из квартиры в дом только потому, что невозможно окно открыть - в квартиру моментально затянет дым. Бризер не спасает. Ждать закона против балконных курильщиков, судя по всему, ещё очень долго. Да и существующие законы не работают. В Калининграде продолжают массово курить около детских площадок, на остановках, в подъездах и т.д.
Я пришел сюда прочитать статью и срач в комментариях. И статью я уже прочитал.
Закон также полностью запрещает продажу продукции с концентрацией никотина больше 20 мг на 1 мл.
А как может быть 20 мг на 1 мл?
Даже 70 есть. Для ценителей, тасказать.
Нет, вы не поняли, это физически невозможно, всё равно, что 20 кг на 1 литр
1 мл воды весит 1 грамм (жидкость для вейпа, наверное, немного тяжелее, но не важно).
20 миллиграмм никотина — это 20 тысячных грамма.
Все нормально, что не сходится?
Лол. Кек. Первое это милли (10 в минус 3 степени) от грамма, а второе милли от литра, а в одном литре воды 1000 грамм.
Строгость законов компенсируется необязательностью исполнения. Достаточно вспомнить все эти "курение дальше 15 метров от фасада" итд
Гаечки-то затягиваются. Запретов и штрафов с каждым днём всё больше и больше. Налоги и цены растут, а рубль падает. Доллар по 80 руб. никого уже не удивляет. Даже наоборот, сейчас налетят специальные люди писать комментарии о том что стало только лучше.
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