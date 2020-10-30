За нарушение закона владельцы заведений будут платить штраф в размере до 90 тысяч рублей․

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В России вступил в силу принятый в июле закон о запрете на курение кальянов, вейпов и электронных сигарет в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах.

За нарушение закона назначен штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. Штрафы коснутся владельцев заведений, которые нарушат закон: индивидуальные предприниматели будут платить до 40 тысяч рублей, а юридические лица — до 90 тысяч рублей.

С 30 октября вейпы и кальяны приравниваются к обычным сигаретам: их нельзя будет продавать в интернете, свободно выкладывать на витринах и рекламировать. Закон также полностью запрещает продажу жидкостей с концентрацией никотина больше 20 мг на 1 мл.

Норма введена для «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотиносодержащей продукции», следует из поправок в закон.

Госдума приняла законопроект в июле 2020 года. Участники рынка посчитали, что регулирование никотиносодержащих продуктов только стимулирует рост нелегального рынка.

В России работают более 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов, 2,4 тысячи из них находятся в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации кальянной индустрии.

Поправки к антитабачному закону, приравнивающие кальяны к обычным сигаретам, не запрещают работу кальянных, объяснили в Совете Федерации в июле. Закон запрещает курение кальяна в местах общественного питания — кальянные должны отказаться от еды в меню и стать специализированным «кальянным клубом».