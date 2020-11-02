Минцифры предложило отложить переход на российское ПО для банков и операторов связи на 2024 год Материал редакции
Прежний срок — 2021 год — владельцы критической информационной инфраструктуры раскритиковали.
Минцифры предложило отложить переход на преимущественно российское ПО для владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 2021 года на 2024 год, а отечественное оборудование — с 2022 года на 2025 год. Об этом говорится в опубликованном министерством проекте указа президента, пишет РБК.
К владельцам КИИ относятся в том числе госорганы, ТЭК, финансовые, транспортные, телеком-компании и другие.
Согласно пояснительной записке, владельцы КИИ должны использовать российские аналоги иностранного ПО и оборудования, если они позволяют по своим техническим характеристикам в полной мере» обеспечить безопасность подобных объектов.
Использовать зарубежную технику можно, если для неё не найдётся отечественных аналогов: ПО нужно будет согласовать с Минцифрой, в оборудование — с Минпромторгом, указывает издание. Владелец КИИ должен будет «обеспечить возможность модернизации», обслуживания и техподдержки российскими компаниями.
План перехода на преимущественно отечественное ПО и оборудование владельцы КИИ должны представить до 1 июля 2021 года.
Требования не направлены на безусловную замену всего иностранного ПО и оборудования, но при наличии выбора приоритет должен отдаваться российскому продукту, пояснили «Коммерсанту» в Минцифры.
Минкомсвязи предложило обязать владельцев КИИ переходить на преимущественное использование отечественного ПО в мае 2020 года. Однако предложение раскритиковали банкиры: по их данным, на переход уйдёт два-три года, а затраты отдельных банков могут составить от 90 млн до 150 млрд рублей.
Работаю в банке. Полугосударственном. Пока что никто даже не шевелится это ПО закупать хотя бы на бумаге. Какой то вброс .
Если вы не в курсе чего-либо, то не надо это называть вбросом. Почитайте законы и постановления, прежде чем ерунду писать.
Конечно , я не в курсе, я ведь с этим по и аппаратными комплексами работаю напрямую в бою , но юристам с чего то вдруг лучше знать. Внедрение продуктов от Redhat и Oracle шло годами , и даже миграция с одной версии на другую это целый квест для всех подразделений. В статье не приведены конкретные примеры комплексов , ни даже сводки , ведётся ли хоть какая то разработка. Заигрывание на патриотизме , конечно, хорошо, но что имеем в сухом остатке ?
Это очередная попытка изолироваться от санкций на словах.
Правильно. Мало ли что за червей нам могут подложить.
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