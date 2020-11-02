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Таня Боброва
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Минцифры предложило отложить переход на российское ПО для банков и операторов связи на 2024 год Материал редакции

Прежний срок — 2021 год — владельцы критической информационной инфраструктуры раскритиковали.

9 комментариев
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Минцифры предложило отложить переход на преимущественно российское ПО для владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 2021 года на 2024 год, а отечественное оборудование — с 2022 года на 2025 год. Об этом говорится в опубликованном министерством проекте указа президента, пишет РБК.

К владельцам КИИ относятся в том числе госорганы, ТЭК, финансовые, транспортные, телеком-компании и другие.

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Согласно пояснительной записке, владельцы КИИ должны использовать российские аналоги иностранного ПО и оборудования, если они позволяют по своим техническим характеристикам в полной мере» обеспечить безопасность подобных объектов.

Использовать зарубежную технику можно, если для неё не найдётся отечественных аналогов: ПО нужно будет согласовать с Минцифрой, в оборудование — с Минпромторгом, указывает издание. Владелец КИИ должен будет «обеспечить возможность модернизации», обслуживания и техподдержки российскими компаниями.

План перехода на преимущественно отечественное ПО и оборудование владельцы КИИ должны представить до 1 июля 2021 года.

Требования не направлены на безусловную замену всего иностранного ПО и оборудования, но при наличии выбора приоритет должен отдаваться российскому продукту, пояснили «Коммерсанту» в Минцифры.

Минкомсвязи предложило обязать владельцев КИИ переходить на преимущественное использование отечественного ПО в мае 2020 года. Однако предложение раскритиковали банкиры: по их данным, на переход уйдёт два-три года, а затраты отдельных банков могут составить от 90 млн до 150 млрд рублей.

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9 комментариев
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Дмитрий Теплов

–1

Работаю в банке. Полугосударственном. Пока что никто даже не шевелится это ПО закупать хотя бы на бумаге. Какой то вброс .

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Дмитрий Гладышев

Дмитрий
–1

Если вы не в курсе чего-либо, то не надо это называть вбросом. Почитайте законы и постановления, прежде чем ерунду писать.

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Дмитрий Теплов

Дмитрий
1

Конечно , я не в курсе, я ведь с этим по и аппаратными комплексами работаю напрямую в бою , но юристам с чего то вдруг лучше знать. Внедрение продуктов от Redhat и Oracle шло годами , и даже миграция с одной версии на другую это целый квест для всех подразделений. В статье не приведены конкретные примеры комплексов , ни даже сводки , ведётся ли хоть какая то разработка. Заигрывание на патриотизме , конечно, хорошо, но что имеем в сухом остатке ?
Это очередная попытка изолироваться от санкций на словах.

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eepk yh

Дмитрий
0

"План перехода на преимущественно отечественное ПО и оборудование владельцы КИИ должны представить до 1 июля 2021 года". Почитате что написано, для начала.
Хотя, загорелись вы классически, конечно, - с хвоста.

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Дмитрий Теплов

eepk
0

Он за полгода наверное вам с небес упадет . Впрочем, в пизду .

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Антон

2

Ну не шмогли, не шмогли. 

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Антон

1

Касперский потратился на офис и тут такой облом. 

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Денис Кравцов

0

Правильно. Мало ли что за червей нам могут подложить.

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Дмитрий Теплов

Денис
0

Не надо было тогда их с самого начала есть

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