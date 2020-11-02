Теперь работодатели должны платить некоторым иностранным специалистам от $17 000 в месяц — даже если у них нет опыта.

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Правила, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении рабочих виз, ограничивают возможность нанимать иностранных специалистов для развития бизнеса. Об этом основатели компаний и инвесторы рассказали The Wall Street Journal.

Об изменениях в визовой программе H-1B администрация объявила в октябре 2020 года. Согласно им, работодатели должны платить иностранным специалистам более высокую зарплату.

Министерство труда США установило минимальную зарплату около $17,3 тысячи для более чем 18 тысяч специалистов — вне зависимости от их квалификации и опыта работы.

Кроме того, в декабре вступят в силу изменения, согласно которым иммигрант должен иметь диплом о высшем образовании в той области, где он собирается работать. Ограничения будут направлены и на работников, которые наняты одной компанией, но работают на другую — срок визы для них сократят с трех лет до года.

Эти ограничения ударили по технологическим стартапам, чьи основатели и сотрудники и сами зачастую иммигранты, сообщает издание.

Такие компании платят сотрудникам низкие зарплаты, компенсируя это опционами на акции. Теперь акции, премии и другие виды компенсаций не относятся к минимальной зарплате, и многие стартапы не могут позволить себе повысить расходы.

Уже было дорого, уже была высокая планка, и теперь мы делаем ее непомерно высокой. Кейт Митчелл сооснователь фирмы Scale

Некоторые из основателей стартапов рассказали изданию, что создают центры в Восточной Европе и отправляют в свои офисы в Канаде тех сотрудников, которые нуждаются в визе.

Основатель компании-разработчика систем микроволн Джагадишвар Сиригири заявил, что не сможет платить более высокую зарплату и сосредоточится на найме менее квалифицированных жителей США и их обучении во время работы.

Администрация президента сообщила, что правила разработаны, чтобы приоритетные рабочие места получали американцы. Сторонники изменений визовой программы указывают, что компании платят иностранным сотрудникам зарплаты ниже рыночных.