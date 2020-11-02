Основатели стартапов в США пожаловались на сложности с наймом иностранцев из-за новых визовых правил Материал редакции
Теперь работодатели должны платить некоторым иностранным специалистам от $17 000 в месяц — даже если у них нет опыта.
Правила, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении рабочих виз, ограничивают возможность нанимать иностранных специалистов для развития бизнеса. Об этом основатели компаний и инвесторы рассказали The Wall Street Journal.
Об изменениях в визовой программе H-1B администрация объявила в октябре 2020 года. Согласно им, работодатели должны платить иностранным специалистам более высокую зарплату.
Министерство труда США установило минимальную зарплату около $17,3 тысячи для более чем 18 тысяч специалистов — вне зависимости от их квалификации и опыта работы.
Кроме того, в декабре вступят в силу изменения, согласно которым иммигрант должен иметь диплом о высшем образовании в той области, где он собирается работать. Ограничения будут направлены и на работников, которые наняты одной компанией, но работают на другую — срок визы для них сократят с трех лет до года.
Эти ограничения ударили по технологическим стартапам, чьи основатели и сотрудники и сами зачастую иммигранты, сообщает издание.
Такие компании платят сотрудникам низкие зарплаты, компенсируя это опционами на акции. Теперь акции, премии и другие виды компенсаций не относятся к минимальной зарплате, и многие стартапы не могут позволить себе повысить расходы.
Некоторые из основателей стартапов рассказали изданию, что создают центры в Восточной Европе и отправляют в свои офисы в Канаде тех сотрудников, которые нуждаются в визе.
Основатель компании-разработчика систем микроволн Джагадишвар Сиригири заявил, что не сможет платить более высокую зарплату и сосредоточится на найме менее квалифицированных жителей США и их обучении во время работы.
Администрация президента сообщила, что правила разработаны, чтобы приоритетные рабочие места получали американцы. Сторонники изменений визовой программы указывают, что компании платят иностранным сотрудникам зарплаты ниже рыночных.
Около трети заявлений на получение визы H-1B будут отклонены в соответствии с новыми ограничениями, ожидает заместитель министра департамента внутренней безопасности Кен Куччинелли.
"от $17 000 в месяц"
в год может?
очень странные цифры. или нам что-то не договаривают.
очень странные цифры. или нам что-то не договаривают.
Это точно. Вот таблица минимальной официальной почасовой оплаты труда по штатам в 2019 году.
Так же можно найти и вот такую информацию...
Те, кто не окончил школу, занимают низкооплачиваемые должности и получают всего 30000 долларов в год, в то время как их более успешные одноклассники, получившие аттестат, зарабатывают в среднем 38500 долларов дохода. Выпускники колледжей и университетов, имеющие степени бакалавра или магистра, могут претендовать на оплату труда от 70000 долларов ежегодно.
Вторая картинка это "размер месячной зарплаты, которую должен получать житель США, чтобы комфортно жить в течение месяца и формировать накопления".
Если это в месяц, то для США это тоже большая зарплата для местного специалиста.
Тут как-то неконкретно написано, но видимо имеются в виду не мигранты вообще, а именно то, что называется в РФ высококвалифицрованные специалисты (в РФ, кстати, тоже на таких есть требование зп не меньше 170к руб. в месяц).
кхе-кхе.
сколько сколько в месяц ?
Это не для нас с тобой. Это для супер-спецов, таких, которых во всем мире можно по пальцам пересчитать.
Under the changes, an entry-level computer programmer in San Francisco would be required to receive a salary of $111,946, compared with the previous wage requirement of $78,125
78К в год в Bay Area - это копейки. Понятное дело, что американец на такое согласится менее охотно, чем человек с H1B.
Получается нашему среднему классу нужно 80 месяцев проработать в РФ, чтобы получить минимальную ЗП мигранта США 🤔
Это эксклюзивная зарплата мигранта в США. Просьба не путать, и закатать губки )
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