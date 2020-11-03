В документе появилось столько правовой неопределенности, что его нормы смогут работать только избирательно, считает эксперт.

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Минцифры сообщило ФАС, что не может согласовать предлагаемые изменения в закон «О защите конкуренции» или пятый антимонопольный пакет, который должен расширить действие норм на цифровую сферу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство.

Ведомство поддержало позицию отраслевых ассоциаций — «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий», «Отечественный софт», «Руссофт» и других. В конце октября они предупредили, что изменения отрицательно скажутся на развитии отечественной ИТ-индустрии, пишет «Ъ» со ссылкой на их письмо.

ФАС представила пятый антимонопольный пакет в 2018 году. По словам замглавы регулятора Сергея Пузыревского, в предмет его регулирования попадают исключительно маркетплейсы и агрегаторы.

В проекте предлагается ввести запрет монополистической деятельности при «заключении сделок посредством программ для ЭВМ». Однако к этому понятию можно отнести любую сделку в электронной коммерции, указывает Минцифры.

Также законопроект предлагает введение санкций за несвоевременное выполнение предписаний ФАС — это «предоставляет широкое пространство для маневра со стороны ФАС и не оставляет компаниям возможности для симметричной защиты». Пузыревский утверждает, что речь идёт о санкциях за неоднократные нарушения, которые можно будет оспорить в суде.

Зампредседателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов указывает, что за два года проработки документа в нём появилось много правовой неопределенности. Поэтому предлагаемые им меры могут работать «либо плохо, либо избирательно», считает он.