Роскомнадзор обязал «Пикабу» и «ЯПлакалъ» хранить данные пользователей и передавать их по запросу спецслужбам Материал редакции
Всего в реестре регулятора больше 260 сайтов.
30 октября 2020 года в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), который ведёт Роскомнадзор, появились российские сайты с пользовательскими материалами «Пикабу» и «ЯПлакалъ», заметила «Роскомсвобода».
Согласно законодательству, участники реестра должны хранить данные и сообщения пользователей а также передавать информацию по запросу спецслужб. Всего в реестре находится 263 сайта.
«Пикабу» создан в 2009 году. В апреле сообщество опубликовало отчёт о прозрачности, в котором рассказало о взаимодействии с госорганами. В частности, данные передаются МВД только при официальных запросах на бумаге или электронном варианте с цифровой подписью, указывает «Роскомсвобода».
Развлекательное сообщество «ЯПлакалъ» основано в 2004 году. На его сайте сказано, что администрация может передать данные пользователей третьим лицам, если это «предусмотрено российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры».
Несколько лет назад, когда еще сидел на Пикабу, заметил, что администрация удаляет комменты и посты, которые были против власти. Особенно перед выборами 18 года и во время митингов, так что - ничего нового.
Удаляется любая политота.
Заебали уже, вам чего надо от нас?
И где теперь попиздеть можно?
Яплачу
Спецслужбы сами уже ничего не хотят делать все им принеси да подай))
более того, им еще нейросеть разработают, чтобы сама фильтровала и раскладывала по папочкам кандидатов на новые палки на звания
Я бы давно передал данные всех этих рукожопов и прочих пикабушников сначала в дурдом и детский сад. :)
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