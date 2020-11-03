Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Право
Таня Боброва
1009

Роскомнадзор обязал «Пикабу» и «ЯПлакалъ» хранить данные пользователей и передавать их по запросу спецслужбам Материал редакции

Всего в реестре регулятора больше 260 сайтов.

15 комментариев
В закладки

30 октября 2020 года в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), который ведёт Роскомнадзор, появились российские сайты с пользовательскими материалами «Пикабу» и «ЯПлакалъ», заметила «Роскомсвобода».

Согласно законодательству, участники реестра должны хранить данные и сообщения пользователей а также передавать информацию по запросу спецслужб. Всего в реестре находится 263 сайта.

«Пикабу» создан в 2009 году. В апреле сообщество опубликовало отчёт о прозрачности, в котором рассказало о взаимодействии с госорганами. В частности, данные передаются МВД только при официальных запросах на бумаге или электронном варианте с цифровой подписью, указывает «Роскомсвобода».

Развлекательное сообщество «ЯПлакалъ» основано в 2004 году. На его сайте сказано, что администрация может передать данные пользователей третьим лицам, если это «предусмотрено российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры».

#новость #роскомнадзор

Таня Боброва PLUS
+49 037
Редактор новостей vc.ru. Пишите письма на tatyana@vc.ru
3
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 173205, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Nov 2020 13:05:33 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как построить веб-аналитику для мобильных приложений
Всем привет. Меня зовут Ефим Антонов, я аналитик в агентстве kite. Мы делаем SEO для порталов и редакций. Работаем с…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Семенов

1

Несколько лет назад, когда еще сидел на Пикабу, заметил, что администрация удаляет комменты и посты, которые были против власти. Особенно перед выборами 18 года и во время митингов, так что - ничего нового.

Ответить

Alexey Naumenko

Сергей
3

Удаляется любая политота.

Ответить

Папа Римский

Alexey
0

Не любая, а против власти

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

Прям уж. Наблюдаю просто до фига политоты.

Ответить

Alexey Vlasov

1

Заебали уже, вам чего надо от нас?

Ответить

Dmitriy Sedov

Alexey
1

денежкав и властишки чуток софсем 🥺

Ответить

Антон

1

И где теперь попиздеть можно?

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Антон
2
Ответить

max smirnoff

Антон
0

Здесь

Ответить

Дмитрий Теплов

1

а я там и не сидел бадумтс

Ответить

Mark

0

Яплачу

Ответить

Arthur Niazyan

Mark
1

Плачу́ и пла́чу

Ответить

Александр Кучеряев

0

Спецслужбы сами уже ничего не хотят делать все им принеси да подай))

Ответить

Дмитрий Теплов

Александр
0

более того, им еще нейросеть разработают, чтобы сама фильтровала и раскладывала по папочкам кандидатов на новые палки на звания

Ответить

One Eye

–1

Я бы давно передал данные всех этих рукожопов и прочих пикабушников  сначала в дурдом и детский сад. :)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Алена Гавриленко: “Скоро мы сможем на цифрах оценить экологический эффект от зеленых насаждений”
В конце 2018 года Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с РУДН запустил первый этап…
1
Lamoda
Подписан
Отписаться
«Будь я женщиной, я бы никогда не ходил на шпильках». Артур Хачуян — о кроссовках, дредах и собственном стиле
Артур рассказал Lamoda, почему ездит в офис и на серьезные встречи в спортивных штанах, почему предпочитает покупать од…
7
Сбер
Подписан
Отписаться
Как нейросети от Лаборатории по ИИ Сбера помогают врачам определять инсульт и лечить пациентов с коронавирусом
В Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера есть медицинское направление. Занимаемся им мы — Манвел Аветисян, Влад…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
ivan krapivin
за день
Как видит эту новость пиарщик Альфа-Банка.
Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на списание 6000 рублей за обслуживание карт Alfa-Miles — банк обещал вернуть деньги
Arthur Niazyan
за неделю
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке

Комментарии

Sergei Timofeyev

Ozon подал заявку на проведение…

Vladimir Frolov

Ozon предупредил инвесторов о…

Danil Kuznetsov

Как ресторатор посетителей…

Anton Kuchumov

«Тинькофф Инвестиции»: реальный…

Валентин Жетонофф

Ozon подал заявку на проведение…

Балкон.Ру

Ozon предупредил инвесторов о…

Антон Гранд

Ozon предупредил инвесторов о…

Bulat Ziganshin

Дискуссия: может ли SpaceX…

ilia

Ozon подал заявку на проведение…

Bulat Ziganshin

Дискуссия: может ли SpaceX…

Алексей из…

«ВКонтакте» представила…

Dmitry Kiselev

«Будь я женщиной, я бы никогда…

Bulat Ziganshin

Дискуссия: может ли SpaceX…

Иван Диванов

Ozon предупредил инвесторов о…

Михаил Иванович

Сооснователь образовательной…

Валентин Жетонофф

Ozon подал заявку на проведение…

Nick

«Будь я женщиной, я бы никогда…

Валентин Жетонофф

Ozon подал заявку на проведение…

Dennis Gooddeni

Ozon предупредил инвесторов о…

Dmitriy Zhidkov

«Будь я женщиной, я бы никогда…
null