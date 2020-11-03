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Таня Боброва
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Роскомнадзор обязал «Пикабу» и «ЯПлакалъ» хранить личные переписки пользователей и передавать их по запросу спецслужбам Материал редакции

При этом у «Пикабу» нет своего мессенджера.

62 комментария
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30 октября 2020 года в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), который ведёт Роскомнадзор, появились российские сайты с пользовательскими материалами «Пикабу» и «ЯПлакалъ», заметила «Роскомсвобода».

Согласно законодательству, участники реестра должны хранить данные и сообщения пользователей а также передавать информацию по запросу спецслужб. Всего в реестре находится 263 сайта.

«Пикабу» создан в 2009 году. В апреле сообщество опубликовало отчёт о прозрачности, в котором рассказало о взаимодействии с госорганами. В частности, данные передаются МВД только при официальных запросах на бумаге или электронном варианте с цифровой подписью, указывает «Роскомсвобода».

Развлекательное сообщество «ЯПлакалъ» основано в 2004 году. На его сайте сказано, что администрация может передать данные пользователей третьим лицам, если это «предусмотрено российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры».

#новость #роскомнадзор

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HAL 9000

Господа, приветствую! Я - руководитель службы поддержки пользователей, а также отвечаю за всё взаимодействие администрации Пикабу с государственными органами, и я хотел бы дать комментарий по теме поста.
Наши пользователи уже обратили внимание на факт включения Пикабу в реестр ОРИ, и мы уже давали им ответ - https://pikabu.ru/story/roskomnadzor_vnyos_pikabu_i_yaplakal_v_reestrorganizatorov_rasprostraneniya_informatsii_7809841?cid=183800495. Продублирую его и сюда.

Да, нас действительно решили напугать под самый Хэллоуин и прислали письмо счастья, в котором РКН обязал нас зарегистрироваться в качестве организации-распространителя информации. Если кто не знает, происходит это в довольно забавном добровольно-принудительном порядке. От уполномоченного органа поступает уведомление о том, что мы должны подать заявление о регистрации в качестве ОРИ. То есть мы это делаем как бы сами, и как бы добровольно, но отказаться или как-то на это предложение повлиять - по закону просто нельзя, это грозит нарушением работоспособности сайта, как вы уже, наверное, догадались.

Поэтому последние несколько дней мы на пару с нашим юристом активно курим законодательство, чем оно нам грозит, к чему обязывает и что нам теперь делать.В общем и целом, у нас уже сложилось понимание, что именно от нас требует закон, но пропало понимание, зачем это было сделано.

Если вкратце, закон обязывает нас хранить все сообщения оставленные пользователями, в течение полугода для текста и картинок, год для видео и голосовых сообщений. Однако специфика Пикабу заключается в том, что всё, что у нас есть - это как раз сообщения и картинки, иногда видео в постах. И более того - это всё находится в открытом доступе, они не удаляются и с этой стороны для нас не меняется ровным счетом ничего. На Пикабу никогда не было лички или своего мессенджера (и теперь уже 100% никогда не будет), и нет каких-то конфиденциальных переписок, которые закон заставлял бы нас сохранять, и этому я рад.

Отдельный вопрос возник по поводу взаимодействия с органами. Пикабу ещё в прошлом году был зарегистрирован как оператор персональных данных, и потому к нам предъявлялись особенно высокие требования к хранению и обработке данных пользователей. Я уже писал об этом ранее - https://pikabu.ru/story/otchet_o_prozrachnosti_nsfwsoobshchestva_i_klubnichka_7375957. Вкратце - мы обязаны предоставлять органам данные только в тех случаях, когда выполнены все условия - запрос надлежащим образом заполнен, пришел по официальным каналам связи, выполняет требования законодательства и мотивирован. В ходе изучения законодательства мы пришли к выводу, что ФЗ-152 продолжает действовать в нашем отношении и сейчас - то есть никаких выдач данных по звонку, просьбе, почтовому голубю или даже личному визиту.

Да, есть ещё некоторые моменты, которые мы хотим уточнить - в частности, закон ни разу не разъясняет некоторые понятия, что наши законодатели считают авторизацией, что такое информация, "автоматически передаваемая в ходе регистрации коммуникационному интернет-сервису" и прочее. Но это, скажем так, мелкие детали и особенности отечественного канцелярита.

Но мы тем не менее до сих пор сами недоумеваем, почему нас внесли в реестр. Поскольку у нас нет скрытых зашифрованных каналов, личных сообщений, всё находится в открытом доступе, и при всем этом закон никак не облегчает государственным органам получение информации от нас, принципиально непонятно, что это, как не работа ради работы. Ну разве что лички точно уже не будет.

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Сергей Семенов

25

Несколько лет назад, когда еще сидел на Пикабу, заметил, что администрация удаляет комменты и посты, которые были против власти. Особенно перед выборами 18 года и во время митингов, так что - ничего нового.

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Катерина Баранова

Сергей
15

В 2014 был жуткий наплыв политботов. Любые комментарии против власти загонялись в дичайшие минуса. Посты против власти туда же. Любые неугодные попытки сказать что-то про Крым "не наш" (или, не дай боже, что-то хорошее сказать про Украину) встречались агрессией и оскорблениями.
В "горячем" было полно милитаристских постов, постов про "гордость за отчизну".

Очень сильно расстроила та тенденция — я лет на 5 ушла с сайта.

Ответить

Иван Иванов

Катерина
4

Я тогда же забанил тег "политика", и стало норм - котики и сиськи.
Последнее время, правда, негативных постов становится все больше

Ответить

Sergei Timofeyev

Иван
1

С котиками или сиськами?

Ответить

777_Moscow_777

Sergei
1

Сиськи уже не те

Ответить

Sergei Timofeyev

777_Mos…
1

Да у тебя тоже :)

Ответить

Dias001 Rrn

Катерина
3

Сами главное сажают за неудачные шутки про религию или конструктивную критику миграционной политики, но через пропагандистов разжигают ненависть к украинцам и милитаризм против цивилизованных стран

Ответить

Leo Uvarov

Dias001
0

нужно уметь колебаться вместе с линией партии

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Екатерина Реднекова

Катерина
3

Я сперва удивлялась почему девушки любят сидеть на пикабу если там в топе вечно всякие мизогинские посты а ля мужское государство или  "феминистки ну тупые ололо пыщ пыщ" 
А летом 2014 как раз все встало на свои места - пикабу лютый рассадник ваты. 

Ответить

Alexey Naumenko

Сергей
3

Удаляется любая политота.

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Папа Римский

Alexey
10

Не любая, а против власти

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Alexey Naumenko

Папа
5

на пикабу 100500 топиков про произвол чиновников, фальсификации выборов, и тд и тп.

Ответить

Arthur Niazyan

Alexey
3

Пёс с ними, с боярами, главное что бы Царя не трогали.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
3

Прям уж. Наблюдаю просто до фига политоты.

Ответить

Alexey Naumenko

Sergei
0

удаляют агитацию и хейт (это - политота)
против навального, против чиновников и тд - эти топики и комменты остаются, но у них должна быть "фактура" - то есть какое-то событие вокруг которого этот топик создан. Таких топиков "по делу" на пикабу много, и политотой это не считается.

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HAL 9000

Сергей
2

Здравствуйте, Сергей. Так уж вышло, что около двух лет я руковожу службой поддержки пользователей на Пикабу, и мне очень хотелось бы увидеть, о каких постах и комментариях идёт речь. Дело в том, что любой желающий может открыть сайт, вбить в поиск политику и найти следующее:
https://pikabu.ru/story/nadyozhnoe_prikryitie_7427102 - 24к рейтинга и полмиллиона просмотров. Пост про поправки к Конституции.
https://pikabu.ru/story/popravki_k_novoy_konstitutsii_kotoryie_pochemuto_ne_obsuzhdayut_7509732 - 24к рейтинга. Аналогично
https://pikabu.ru/story/kak_v_rossii_prinimayut_zakonyi_na_osnove_dannyikh_ili_kak_initsiativnyiy_edinoross_ubil_bolshe_sotni_barov_v_peterburge_7576166 - 16к рейтинга, пост про людоедские инициативы чиновников.
Но это всё этот год. Вернемся чуть пораньше.
https://pikabu.ru/story/pomnite_takuyu_sudyu_khakhalevu_chem_konchilos_5487060 - 16 рейтинга, больше 2000 комментариев, пост о золотой судье (о ней вообще целая вереница публикация и все в топе).
https://pikabu.ru/story/rossiyane_potrebovali_uvolit_i_posadit_soloveva_7600351 - недавний пост про Соловьева.

Я уж не говорю о целых вереницах публикаций, посвященных Шиесу - https://pikabu.ru/tag/Шиес
253 поста!
Или посты про противостояние активистов Екатеринбурга властям (https://pikabu.ru/story/ya_vovse_ne_raskachivayu_no_6700888), против строительства храма на месте парка, о чем практически не писали в Федеральных СМИ. Это только из того, что приходит мне в голову первым.

Можно, конечно, сказать, мол это посты о ком надо посты, а о ком не надо усиленно трутся, но здесь вступает в силу парадокс чайника Рассела - бремя доказательств лежит на утверждающем. По крайней мере, обратных примеров желающие могут найти ещё не одну сотню и даже тысячу по любой теме.

И поэтому я хочу задать вам вопрос - вы можете привести примеры того, о чём говорите? Просто учтите, что я не пытаюсь сейчас уличить вас с чем-то, я работаю на то, чтобы улучшить качество работы ресурса, и потому собираю такие случаи, чтобы понять, когда и что делал не так.

Искренне ваш, Moderator9000

Ответить

Сергей Семенов

HAL
3

Давно уже туда не захожу, возможно вы и оставляете какие-то посты. Но раньше, когда кто-то был не доволен действиями президента РФ, и высказывал свою позицию о нём, его почему-то загоняли в минус. И это было ещё о законе про критику власти. Если бы это были мои комментарии, я бы мог привести примеры, но наблюдал всё это со стороны. И началась эта модерация где-то после 2012 года.

Ответить

HAL 9000

Сергей
0

Ну и опять же, Я на собственном опыте с момента начала своей работы сталкиваюсь с тем, что меня обвиняют в том, что мы продались или Кремлю, или американскому посольству, или евросоюзу, причем всё может быть в рамках одного поста. 
В комментах в записи на Лентаче вот наоборот - решили единогласно, что на Пикабу сплошь ватники и охранители - https://vk.com/wall-29534144_14468820, вот, пожалста.

Так что мне кажется, ваши чувства вас подводят просто той причине, что вы увидели часть картины и приняли её за целое, хотя по факту на Пикабу встречаются и зачастую плюсуются самые разные точки зрения, и разношерстная аудитория кучкуется в разных постах. И здесь получается как с тем французом, который увидел на одной улице медведя, и привез домой легенду о том, что в каждом российском городе медведи ходят среди бела дня, и это норма.

Ответить

Екатерина Реднекова

HAL
2

Зашла в предложенные вами посты - все заплюсованные комментарии абсолютно беззубые исключительно против каких то сферических в вакууме чинуш и ни один не затрагивает конкретно президента, то ли это годами выработанная самоцензура то ли я не знаю, феномен, может вы объясните сами почему на любом не модерируемом форуме любой социальный инфоповод превращается в кровавый бой адептов "Путин довёл страну вс. кто если не Путин" а у вас там все такие благолепные "ну и козлы же эти чиновники ай яй яй"
Если гуглить "пикабу навальный" то там сплошь посты в стиле "давайте разберёмся навальный дурак или шпион? "
Не знаю что на пикабу было во время его отравления но подозреваю миллион постов про то как рафаэлки спасают жизнь  

Ответить

Ilya Sorokin

HAL
1

Ваще-т ваше ресурс довольно мерзкий, давно ливнул оттуда. Ладно, я не говорю, что минимум 50% контента - откровенный пиздеж, а 40% вроде как правда, но с дикими преувеличениями.
Но серьезно. У вас там делают вбросы, фейки и что ваша блядская модерация делает? Ну через хх часов воткнет UPD  и все. Почему не баните за такие вбросы, не удаляете посты?
Мало блядь у вас там случаев было, когда вообще невиновных травили?
P.S. Хотя человек выше не прав, я не замечал, чтобы там что-то такое целенаправленно затирали.

Ответить

Владислав Донтхёртми

Сергей
1

Абсолютное введение в заблуждение, скажу я вам. И сейчас на Пикабу полно комментариев, как против властей, так и за них.

Ответить

Сергей Семенов

Владислав
1

Никого не хочу вводить в заблуждение, пишу о том что сам видел, если сейчас всё по другому, то это хорошо.

Ответить

Антон

2

И где теперь попиздеть можно?

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Антон
27
Ответить

max smirnoff

Bacceti
5

Мда, чем тупее коммент, тем больше плюсиков - походу, вся аудитория Пикабу уже здесь

Ответить

Юрий Белоножкин

max
1

Да, но я не сижу на Пикабу

Ответить

max smirnoff

Юрий
5

Да, потому что ты сидишь здесь )

Ответить

Andrei Apanasik

Юрий
0

Но Пикабу живёт в тебе.

Ответить

Bacceti Sphodromantis

max
0

на тебе тоже плюсик

Ответить

max smirnoff

Антон
–2

Здесь

Ответить

Alexander Shirnen

max
–1

Здеся
Тута
Тама

Ответить

Дмитрий Теплов

6

а я там и не сидел бадумтс

Ответить

HAL 9000

5

Господа, приветствую! Я - руководитель службы поддержки пользователей, а также отвечаю за всё взаимодействие администрации Пикабу с государственными органами, и я хотел бы дать комментарий по теме поста.
Наши пользователи уже обратили внимание на факт включения Пикабу в реестр ОРИ, и мы уже давали им ответ - https://pikabu.ru/story/roskomnadzor_vnyos_pikabu_i_yaplakal_v_reestrorganizatorov_rasprostraneniya_informatsii_7809841?cid=183800495. Продублирую его и сюда.

Да, нас действительно решили напугать под самый Хэллоуин и прислали письмо счастья, в котором РКН обязал нас зарегистрироваться в качестве организации-распространителя информации. Если кто не знает, происходит это в довольно забавном добровольно-принудительном порядке. От уполномоченного органа поступает уведомление о том, что мы должны подать заявление о регистрации в качестве ОРИ. То есть мы это делаем как бы сами, и как бы добровольно, но отказаться или как-то на это предложение повлиять - по закону просто нельзя, это грозит нарушением работоспособности сайта, как вы уже, наверное, догадались.

Поэтому последние несколько дней мы на пару с нашим юристом активно курим законодательство, чем оно нам грозит, к чему обязывает и что нам теперь делать.В общем и целом, у нас уже сложилось понимание, что именно от нас требует закон, но пропало понимание, зачем это было сделано.

Если вкратце, закон обязывает нас хранить все сообщения оставленные пользователями, в течение полугода для текста и картинок, год для видео и голосовых сообщений. Однако специфика Пикабу заключается в том, что всё, что у нас есть - это как раз сообщения и картинки, иногда видео в постах. И более того - это всё находится в открытом доступе, они не удаляются и с этой стороны для нас не меняется ровным счетом ничего. На Пикабу никогда не было лички или своего мессенджера (и теперь уже 100% никогда не будет), и нет каких-то конфиденциальных переписок, которые закон заставлял бы нас сохранять, и этому я рад.

Отдельный вопрос возник по поводу взаимодействия с органами. Пикабу ещё в прошлом году был зарегистрирован как оператор персональных данных, и потому к нам предъявлялись особенно высокие требования к хранению и обработке данных пользователей. Я уже писал об этом ранее - https://pikabu.ru/story/otchet_o_prozrachnosti_nsfwsoobshchestva_i_klubnichka_7375957. Вкратце - мы обязаны предоставлять органам данные только в тех случаях, когда выполнены все условия - запрос надлежащим образом заполнен, пришел по официальным каналам связи, выполняет требования законодательства и мотивирован. В ходе изучения законодательства мы пришли к выводу, что ФЗ-152 продолжает действовать в нашем отношении и сейчас - то есть никаких выдач данных по звонку, просьбе, почтовому голубю или даже личному визиту.

Да, есть ещё некоторые моменты, которые мы хотим уточнить - в частности, закон ни разу не разъясняет некоторые понятия, что наши законодатели считают авторизацией, что такое информация, "автоматически передаваемая в ходе регистрации коммуникационному интернет-сервису" и прочее. Но это, скажем так, мелкие детали и особенности отечественного канцелярита.

Но мы тем не менее до сих пор сами недоумеваем, почему нас внесли в реестр. Поскольку у нас нет скрытых зашифрованных каналов, личных сообщений, всё находится в открытом доступе, и при всем этом закон никак не облегчает государственным органам получение информации от нас, принципиально непонятно, что это, как не работа ради работы. Ну разве что лички точно уже не будет.

Ответить

One Eye

3

Я бы давно передал данные всех этих рукожопов и прочих пикабушников  сначала в дурдом и детский сад. :)

Ответить

Карл

3

ну так всё равно, вся аудитория этих ресурсов уже давно на vc.ru

Ответить

max smirnoff

Карл
1

С языка снял )) Куда валить из Этого Ресурса?

Ответить

Sergei Timofeyev

max
0

Если разберёшься, то на рэддит

Ответить

max smirnoff

Sergei
0

Издеваешься? Это хуже чем Пикабу

Ответить

Алексис Второй

max
0

А Реддит отвечает на запросы российских силовиков?

Ответить

Mark

0

Яплачу

Ответить

Arthur Niazyan

Mark
8

Плачу́ и пла́чу

Ответить

Alexey Vlasov

1

Заебали уже, вам чего надо от нас?

Ответить

Dmitriy Sedov

Alexey
3

денежкав и властишки чуток софсем 🥺

Ответить

Alex Marvell

Alexey
2

"Чтоб вы съебались уже из страны, умники! Нам нужны пару мииллионов обсуживающего персонала, не более. Остальные ну куй!"

Ответить

max smirnoff

Alex
0

Это из кого цитата?

Ответить

Alex Marvell

max
3

Это цитата 30 летней жизни в России, как бы вывод что ли...

Ответить

Александр Кучеряев

1

Спецслужбы сами уже ничего не хотят делать все им принеси да подай))

Ответить

Дмитрий Теплов

Александр
0

более того, им еще нейросеть разработают, чтобы сама фильтровала и раскладывала по папочкам кандидатов на новые палки на звания

Ответить

Анон Плиз

0

Хотели правовое государство - получите, распишитесь. На этих сайтах привлекать по статьям "экстремизм", "оскорбление" (в т.ч. верующих), "клевета" можно просто пачками. Комменты там по любой более-менее "горячей" теме - полное днище. И кибербуллинг запредельный

Ответить

danil nik

Анон
0

"Комменты там по любой более-менее "горячей" теме - полное днище"
как и тут, в основном)

Ответить

Анон Плиз

danil
1

Дык, аудитория-то пересекается)) Тут была недавно в комментах днище-ветка про тех же мусульман

Ответить

Максим Абдрахманов

Анон
0

И как же этот закон приближает РФ к правовому государству?

Ответить

Анон Плиз

Максим
0

М.б. необходимостью нести ответственность за свои действия?

Ответить

Максим Абдрахманов

Анон
2

Когда одна часть общества несёт ответственность перед законом, а другая за тоже самое нет - это как-то по-другому называется или нет?

Ответить

Leo Uvarov

Анон
1

под это определение и Третий Рейх подходит.

Ответить

Анон Плиз

Leo
0

А что не так с ним было?

Ответить

Igor Oleynick

0

Да просто ребята из Роскомнадзора нашли способ сидеть на Пикабушке и ЯПлакал

Ответить

zerwan Anno

0

Давайте попробуем цензуру на VC: "власть должна быть сменяемой, Кадырова - в тюрьму, Путин - вор".

Ответить

Максим Абдрахманов

zerwan
0

Про церковь и верующих забыл

Ответить

zerwan Anno

Максим
0

Да, и Гундяев - гей (кстати, рили) и уголовник.

Ответить

Evgeny Boyko

zerwan
0

То есть Путина в тюрьму не надо?

Ответить

zerwan Anno

0

Но, вы не подумайте — геи хорошие, роскомнадзор — ну, вы знаете.

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