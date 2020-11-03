При этом у «Пикабу» нет своего мессенджера.

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30 октября 2020 года в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), который ведёт Роскомнадзор, появились российские сайты с пользовательскими материалами «Пикабу» и «ЯПлакалъ», заметила «Роскомсвобода».

Согласно законодательству, участники реестра должны хранить данные и сообщения пользователей а также передавать информацию по запросу спецслужб. Всего в реестре находится 263 сайта.

«Пикабу» создан в 2009 году. В апреле сообщество опубликовало отчёт о прозрачности, в котором рассказало о взаимодействии с госорганами. В частности, данные передаются МВД только при официальных запросах на бумаге или электронном варианте с цифровой подписью, указывает «Роскомсвобода».

Развлекательное сообщество «ЯПлакалъ» основано в 2004 году. На его сайте сказано, что администрация может передать данные пользователей третьим лицам, если это «предусмотрено российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры».