Российские ИТ-компании попросили Минцифры не поддерживать законопроект об ограничении комиссии магазинов Apple и Google Материал редакции
Разработчики опасаются, что это приведёт к уходу крупных мировых игроков с российского рынка.
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, ассоциации разработчиков «Отечественный софт» и «Руссофт» и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; включает Apple) попросили Минцифры не поддерживать законопроект «об Apple и Google». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциаций, подлинность которого подтвердили в РАТЭК.
- Законопроект в начале сентября в Госдуму внёс депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов.
- Документ предлагает обязать владельцев операционных систем разрешить установку сторонних магазинов приложений и ПО. Сейчас установку стороннего магазина запрещает Apple.
- Кроме того, предлагается обязать их снизить комиссию для разработчиков с нынешних 30% у Apple и Google до 20% от цены без НДС.
- Треть комиссии владелец магазина должен будет ежеквартально перечислять в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий, которые создадут российские власти.
- Также владельцы магазинов должны будут отчитываться о продажах в российских СМИ.
- Тогда участник Ассоциации юристов России Александр Журавлёв объяснял, что это противоречит Гражданскому кодексу, который предусматривает свободу договора хозяйствующих субъектов.
Тумусов утверждает , что законопроект будет доработан ко второму чтению — сейчас это «предварительная концепция.
Российские ИТ-компании утверждают, что законопроект навязывает условия договора со стороны государства, что противоречит Конституции и ГК. По их словам, Россия только выстраивает новую цифровую экономику, а из-за резкого изменения правил крупные игроки могут покинуть российский рынок.
Они «не заинтересованы в адаптации своих магазинов приложений и официально поставляемой в Россию продукции к новым требованиям», говорится в письме.
Давить на Apple и Google, чтобы они развивали стороннюю дистрибуцию, действительно нужно, но делать это должна Федеральная антимонопольная служба через механизмы законодательства о защите конкуренции, считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
- Apple сталкивается с критикой своих правил не впервые: осенью Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder) и другие создали «Коалицию за справедливость приложений» и выступили против 30%-х комиссий App Store и антиконкурентных правил App Store.
- В октябре 2020 года демократы из Конгресса США назвали Apple монополистом на рынке программ для iOS-устройств.
Классно. Только вот это называется не помогать своим IT компаниям, а за счёт них пытаться создать сферу в России. Причём скорее всего эти десять процентов не будут прозрачно использоваться. При таких раскладах Google и Apple теряют 10 процентов, Россия забирает себе эти 10 процентов, а российские IT компании ничего не получают, так как все равно отдадут эти отвоёванные 10 процентов правительству.
Как сказал однажды хан про юкос: "А наша доля где?". Эта фраза прекрасно демонстрирует, что интерес власти - это её кусок пирога , а не развитие бизнеса и экономики. Почему айти сферу должна была минуть эта участь? Нукеры хана везде пытаются откусить кусок налогами, акцизами, платонами, маркировками.
Я бы посмотрел на действие этого закона. Этот депутат, потом поедет себе и жене за айфоном в штаты.
то есть согласны платить 30% комиссии и всем довольны? ну ок. когда для остальных стран комиссию снизят, для других могут и поднять до 50%
Какая разница? Разработчик пускал 70% выручки на рекламу, будет пускать 80%. Только от этого цена для потребителя не изменится никак, а мелких разработчиков, которые не смогут позволить себе купить больше рекламу еще сильнее придавит крупняком
Ну из текста я понял, что российские IT-шники как платили 30%, так и будут платить. Только вот Google и Apple из этих 30% получат только 20%, а остальные 10% уйдут в государство. Возникает вопрос, чем помогли российским IT компаниям?
Следующий вариант, Эппл Гуглы должны сказать: "не хочете платить ясак?" Окей, мы не сотрудничаем с российскими разработчиками, подождать несколько месяцев, потом спросить "как там ваше айти"?
А вообще Байден придет, порядок наведёт, русскому бизнесу, который работает с американского разрешения, нужно готовиться.
Ещё одна причина открыться в Делавэре, чтобы не иметь дело с нашими психопатами. Россия не особо перспективный рынок для створов и давить на них не разумно. Я разработчик приложений, и я хочу чтобы я мог разрабатывать приложения внутри страны. В противном случае я буду работать на экспорт.
Забрать 10 из 30% комиссии, это сократить доход на Эйпл и Гугл на 30%.
Пустив на свою территорию конкурентов, значит отдать ещё 40-50% рынка конкурентам.
И как результат миллиардные потери и сокращения бюджетов.
Обоим гигантом, во много раз дешевле официально не продавать телефоны в России чем идти на подобные условия.
Вижу, как владельцы крупных мобильных ритейлеров уже перекрестившись от новости допивают второй стакан коктейля (виски с афобазолом).
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