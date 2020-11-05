Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Право
Лиана Липанова
1827

Российские ИТ-компании попросили Минцифры не поддерживать законопроект об ограничении комиссии магазинов Apple и Google Материал редакции

Разработчики опасаются, что это приведёт к уходу крупных мировых игроков с российского рынка.

13 комментариев
В закладки

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, ассоциации разработчиков «Отечественный софт» и «Руссофт» и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; включает Apple) попросили Минцифры не поддерживать законопроект «об Apple и Google». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциаций, подлинность которого подтвердили в РАТЭК.

  • Законопроект в начале сентября в Госдуму внёс депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов.
  • Документ предлагает обязать владельцев операционных систем разрешить установку сторонних магазинов приложений и ПО. Сейчас установку стороннего магазина запрещает Apple.
  • Кроме того, предлагается обязать их снизить комиссию для разработчиков с нынешних 30% у Apple и Google до 20% от цены без НДС.
  • Треть комиссии владелец магазина должен будет ежеквартально перечислять в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий, которые создадут российские власти.
  • Также владельцы магазинов должны будут отчитываться о продажах в российских СМИ.
  • Тогда участник Ассоциации юристов России Александр Журавлёв объяснял, что это противоречит Гражданскому кодексу, который предусматривает свободу договора хозяйствующих субъектов.

Иностранные маркетплейсы берут поборы с российских ИТ-компаний, и от этого нужно избавляться. Об этой ситуации я сначала узнал из канала Павла Дурова, а потом проконсультировался с людьми с рынка информационных технологий. Я не специалист, они мне подробно рассказали об этой проблеме, и мы с ними подготовили законопроект.

Федот Тумусов
депутат от «Справедливой России»

Тумусов утверждает , что законопроект будет доработан ко второму чтению — сейчас это «предварительная концепция.

Российские ИТ-компании утверждают, что законопроект навязывает условия договора со стороны государства, что противоречит Конституции и ГК. По их словам, Россия только выстраивает новую цифровую экономику, а из-за резкого изменения правил крупные игроки могут покинуть российский рынок.

Они «не заинтересованы в адаптации своих магазинов приложений и официально поставляемой в Россию продукции к новым требованиям», говорится в письме.

Давить на Apple и Google, чтобы они развивали стороннюю дистрибуцию, действительно нужно, но делать это должна Федеральная антимонопольная служба через механизмы законодательства о защите конкуренции, считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

  • Apple сталкивается с критикой своих правил не впервые: осенью Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder) и другие создали «Коалицию за справедливость приложений» и выступили против 30%-х комиссий App Store и антиконкурентных правил App Store.
  • В октябре 2020 года демократы из Конгресса США назвали Apple монополистом на рынке программ для iOS-устройств.

#apple #новость #google #итрегуляторы

Лиана Липанова PLUS
+32 001
6
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0442\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u044b","google","apple"], "comments": 13, "likes": 5, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 173732, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 05 Nov 2020 08:32:06 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Лидген в финансовых услугах с 2017 по 2020 год: как деньги делают деньги
Спойлер: с лидами всё труднее, но вы держитесь. Как мы шли от расширения семантики к жёсткой оптимизации. От растущего…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алихан Бокейханов

11

Классно. Только вот это называется не помогать своим IT компаниям, а за счёт них пытаться создать сферу в России. Причём скорее всего эти десять процентов не будут прозрачно использоваться. При таких раскладах Google и Apple теряют 10 процентов, Россия забирает себе эти 10 процентов, а российские IT компании ничего не получают, так как все равно отдадут эти отвоёванные 10 процентов правительству.

Ответить

Vladislav S

Алихан
2

Как сказал однажды хан про юкос: "А наша доля где?". Эта фраза прекрасно демонстрирует, что интерес власти - это её кусок пирога , а не развитие бизнеса и экономики. Почему айти сферу должна была минуть эта участь? Нукеры хана везде пытаются откусить кусок  налогами, акцизами, платонами, маркировками. 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

5

Ох уж эти фантазеры в думе) 

Ответить

Александр

3

Я бы посмотрел на действие этого закона. Этот депутат, потом поедет себе и жене за айфоном в штаты.

Ответить

Murat Oshroev

Александр
6

Не поедет, они уже там живут

Ответить

ave ego

–2

то есть согласны платить 30% комиссии и всем довольны? ну ок. когда для остальных стран комиссию снизят, для других могут и поднять до 50%

Ответить

Алексей Гриненко

ave
5

Какая разница? Разработчик пускал 70% выручки на рекламу, будет пускать 80%. Только от этого цена для потребителя не изменится никак, а мелких разработчиков, которые не смогут позволить себе купить больше рекламу еще сильнее придавит крупняком

Ответить

Алихан Бокейханов

2

Ну из текста я понял, что российские IT-шники как платили 30%, так и будут платить. Только вот Google и Apple из этих 30% получат только 20%, а остальные 10% уйдут в государство. Возникает вопрос, чем помогли российским IT компаниям?

Ответить

Bobo Momo

–3

Следующий вариант, Эппл Гуглы должны сказать: "не хочете платить ясак?" Окей, мы не сотрудничаем с российскими разработчиками, подождать несколько месяцев, потом спросить "как там ваше айти"?

А вообще Байден придет, порядок наведёт, русскому бизнесу, который работает с американского разрешения, нужно готовиться. 

Ответить

Tonny Gun

0

Типичная гениальная инициатива из ГД. Другого и не ожидали

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Цирк уехал депутаты остались...

Ответить

Vladimir Chyorniy

0

Ещё одна причина открыться в Делавэре, чтобы не иметь дело с нашими психопатами. Россия не особо перспективный рынок для створов и давить на них не разумно. Я разработчик приложений, и я хочу чтобы я мог разрабатывать приложения внутри страны. В противном случае я буду работать на экспорт.

Ответить

Александр

0

Забрать 10 из 30% комиссии, это сократить доход на Эйпл и Гугл на 30%.
Пустив на свою территорию конкурентов, значит отдать ещё 40-50% рынка конкурентам.
И как результат миллиардные потери и сокращения бюджетов.

Обоим гигантом, во много раз дешевле официально не продавать телефоны в России чем идти на подобные условия.

Вижу, как владельцы крупных мобильных ритейлеров уже перекрестившись от новости допивают второй стакан коктейля (виски с афобазолом).

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Как сделать офис эко-френдли
Перед вами несколько советов, которые помогут обустроить офис не только уютно, но экологично.
0
Digital Security
Подписан
Отписаться
Обзор экосистем: российский рынок
Вместе с каждым сервисом продаются и покупаются персональные данные пользователей, которые не всегда знают о существующ…
48
Bercut
Подписан
Отписаться
Bercut отмечает год успешной работы «Маркет Tele2»
Год назад Tele2 и Bercut, поставщик решений для провайдеров связи и сервисов, запустили «Маркет Tele2» — не имеющую ана…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
ЯжПрограммист
за день
прекрасно, надеюсь наконец оскорбления и угрозы станут более изощренными и тонкими, а то примитивизм этот одолел уже 😂
«ВКонтакте» начала тестировать нейросеть для борьбы с оскорблениями — она автоматически удаляет комментарии с угрозами
Arthur Niazyan
за неделю
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке

Комментарии

Stas Matushevich

«Это реальность, детка». Как…

Akim Glushkov

Как сделать имиджевую кампанию…

Алексей Полепчук

Дискуссия: может ли SpaceX…

Nikolay Ganin

«В ближайшей перспективе мы…

Mikhail Malyshev

«ВКонтакте» добавила ссылки на…

Руслан Здобнов

«В ближайшей перспективе мы…

Александр

Российские ИТ-компании…

Sergey Khohlachev

Полезные советы для повышения…

Юрий Воробьев

«Это реальность, детка». Как…

igor igorevich

Grow Food — пять лет спустя: от…

Vladimir Chyorniy

Российские ИТ-компании…

Алексей Кравцов

Союз, созданный на небесах…

Bobo Momo

Мнение: Spotify убивает…

Юрий

Десять ошибок при работе с…

Александр Прилипко

Роскомнадзор обязал «Пикабу» и…

Ruslan Umarkhanov

Российские ИТ-компании…

Tonny Gun

Российские ИТ-компании…

GrowFood

Grow Food — пять лет спустя: от…

GrowFood

Grow Food — пять лет спустя: от…

Nicolay Lipnevich

Японский ритейлер Muji…
null