Иностранные маркетплейсы берут поборы с российских ИТ-компаний, и от этого нужно избавляться. Об этой ситуации я сначала узнал из канала Павла Дурова, а потом проконсультировался с людьми с рынка информационных технологий. Я не специалист, они мне подробно рассказали об этой проблеме, и мы с ними подготовили законопроект.