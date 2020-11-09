Участникам рынка всё ещё не объяснили, какое ПО нужно устанавливать и в каком порядке.

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Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) попросила правительство перенести на неопределённый срок вступление в силу закона об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АПКИТ. В ассоциацию входят «Яндекс», Apple, Huawei и другие.

АПКИТ заключает, что из-за «правовой неопределённости» компании не успеют обеспечить предустановку российского ПО к началу 2021 года, когда закон должен вступить в силу.

В частности, участникам рынка всё ещё не объяснили, какое ПО нужно устанавливать и в каком порядке, говорят в АПКИТ. Также им неясно, можно ли продавать технику без такого ПО, если её ввезли в страну до вступления закона в силу.

Кроме того, непонятно, кто будет контролировать исполнение закона — за его нарушение предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для должностных.

Производителям необходимо не менее трёх месяцев для планирования производства и тестирования ПО, говорится в документе, а если сроки не сдвинуть, то может возникнуть дефицит устройств.

Порядок установки ПО и список приложений должен разъяснить подзаконный акт, который всё ещё не принят. В Минцифры заявили, что его внесли в правительство. В ведомстве также рассказали о встречах с представителями бизнеса и «проработке вариантов, которые позволят сбалансировать интересы всех участников». По данным источника «Коммерсанта», Минцифры готово отложить вступление закона в силу.