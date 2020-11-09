Киберполигон
на The Standoff
Начнётся через:
02
:
23
:
40
:
04
Интересно
Право
Новости TJ
547

«Коммерсанъ»: ИТ-компании попросили перенести предустановку российского ПО из-за «правовой неопределённости в законе» Материал редакции

Участникам рынка всё ещё не объяснили, какое ПО нужно устанавливать и в каком порядке.

10 комментариев
В закладки

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) попросила правительство перенести на неопределённый срок вступление в силу закона об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АПКИТ. В ассоциацию входят «Яндекс», Apple, Huawei и другие.

АПКИТ заключает, что из-за «правовой неопределённости» компании не успеют обеспечить предустановку российского ПО к началу 2021 года, когда закон должен вступить в силу.

В частности, участникам рынка всё ещё не объяснили, какое ПО нужно устанавливать и в каком порядке, говорят в АПКИТ. Также им неясно, можно ли продавать технику без такого ПО, если её ввезли в страну до вступления закона в силу.

Кроме того, непонятно, кто будет контролировать исполнение закона — за его нарушение предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для должностных.

Производителям необходимо не менее трёх месяцев для планирования производства и тестирования ПО, говорится в документе, а если сроки не сдвинуть, то может возникнуть дефицит устройств.

Порядок установки ПО и список приложений должен разъяснить подзаконный акт, который всё ещё не принят. В Минцифры заявили, что его внесли в правительство. В ведомстве также рассказали о встречах с представителями бизнеса и «проработке вариантов, которые позволят сбалансировать интересы всех участников». По данным источника «Коммерсанта», Минцифры готово отложить вступление закона в силу.

  • Закон об обязательной предустановке российского ПО на устройства должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его отложили до 1 января 2020 года.
  • Приложения для обязательной установки поделят на 13 категорий, в числе которых сервисы поиска, карты, антивирус, приложение госуслуг, онлайн-кинотеатр, мессенджеры и соцсети, сервисы облачного хранения, офисное ПО, новостной агрегатор и голосовой помощник.
  • Производители и продавцы электроники выступали против принятия закона — он может привести к созданию монополий на рынке ПО. Как отметили авторы обращения, документ также нарушает требования Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС.

#новость #законороссийскомпо

Новости TJ PLUS
+155
3
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c\u043f\u043e"], "comments": 10, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 174939, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Nov 2020 11:37:01 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Быстрые VDS на SSD-дисках
API,  мониторинг, техподдержка и приватная сеть. Ваши данные в безопасности
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Шизоидная обезьяна

1

Закон мы придумали, а как его исполнять сами решайте и издержки тоже на вас, а если не можете, то и бизнесом заниматься не надо 😂.

Ответить

Al Sark

Шизоидная
0

Так оне же, рачительные хозяева и и все такое, как там в рекламе про частного собственника, который порядок наведет? Вот пусть и страдают.

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

1

Самое главное в этой предустановке, чтобы была возможность спокойно все это дело удалить. А то не хочется ковыряться с программами, чтобы удалить донный яндекс браузер с мегатонной рекламы и тупой алисой.

Понятно, что все это лоббирует яндекс, который из-за своей жадности убил некогда хорошую идею, завалив все дерьмо-рекламой, потеряв аудиторию, которая перешла на другие браузеры, на которых в два клика можно заблокировать весь директ, хоть на ПК, хоть на телефоне, и теперь вот за счет товарища майора пытаются спасти свой основной бизнес. 

Ответить

Al Sark

ывпппвывпаыв
0

Мне вот тоже не хочется ковыряется с тупым ассистентом и сервисами гугла.

Ответить

Олег Стаин

0

Ну я не удивлён в адекватности новых законов

Ответить

Al Sark

Олег
–2

Я не удивлен в неадекватности ИТ-компаний.

Ответить

Олег Стаин

Al
0

Ну удиви нас, в чем их неадекватность?

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

А что там на этот раз, принудительно заставляют ставить рос софт?

Ответить

The Dolaxom

Shlomo
0

Да ((

Ответить

Al Sark

–2

Не успеют они, ну-ну. Как Микрософт ставить так побыстрому.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
О возможностях и инструментах кинетической типографики
Арт-директор Bang Bang Education Сергей Гуров поговорил с CG-дизайнером, преподавателем и креативным директором школы Д…
0
Aliexpress Россия
Подписан
Отписаться
Вредные советы от AliExpress для распродажи 11.11
Посвящается коллегам из маркетплейсов.
0
Модульбанк
Подписан
Отписаться
Модульбанк запустил мерч с обновленной платформой бренда
Модульбанк запустил первую коллекцию мерча — простая, качественная, удобная одежда и аксессуары для активной жизни.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Вася Пражкин
за день
Можно еще скорость принудительно ограничивать. Например, по базовому тарифу - не более 40 км/ч, каждый км/ч сверху - 10 руб./минута. И за окончание поездки деньги брать.
В «Яндекс.Драйве» появилось платное бронирование машин при высоком спросе
Mr. Burns
за неделю
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти

Комментарии

Greatsteve

3 попытки ограбления, пандемия…

Далия Брукс

Поступление в американский…

Pavel Zamyatin

Яндекс начал блокировать ряд…

Greatsteve

3 попытки ограбления, пандемия…

Bublikov Anton

«У коллег сочиняет рифмы…

IO

Forbes опубликовал рейтинг 50…

Greatsteve

3 попытки ограбления, пандемия…

Sam Beckett

В «Яндекс.Драйве» появилось…

Тинькофф

Российские банки запланировали…

Pavel Nekhaev

AliExpress предложил новым…

Михаил Загоскин

Российские банки запланировали…

Greatsteve

3 попытки ограбления, пандемия…

Павел Бондаренко

3 попытки ограбления, пандемия…

Тинькофф

Российские банки запланировали…

Michael Tretyak

Где взять деньги на развитие…

Олег Стаин

«Коммерсанъ»: ИТ-компании…

Sam Beckett

Главы Москвы, Петербурга и…

Sam Beckett

Главы Москвы, Петербурга и…

Александр Смирнов

Обзор экосистем: российский…

Ренат Смольный

AliExpress предложил новым…
null