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«Коммерсанъ»: ИТ-компании попросили перенести предустановку российского ПО из-за «правовой неопределённости в законе» Материал редакции
Участникам рынка всё ещё не объяснили, какое ПО нужно устанавливать и в каком порядке.
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) попросила правительство перенести на неопределённый срок вступление в силу закона об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АПКИТ. В ассоциацию входят «Яндекс», Apple, Huawei и другие.
АПКИТ заключает, что из-за «правовой неопределённости» компании не успеют обеспечить предустановку российского ПО к началу 2021 года, когда закон должен вступить в силу.
В частности, участникам рынка всё ещё не объяснили, какое ПО нужно устанавливать и в каком порядке, говорят в АПКИТ. Также им неясно, можно ли продавать технику без такого ПО, если её ввезли в страну до вступления закона в силу.
Кроме того, непонятно, кто будет контролировать исполнение закона — за его нарушение предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для должностных.
Производителям необходимо не менее трёх месяцев для планирования производства и тестирования ПО, говорится в документе, а если сроки не сдвинуть, то может возникнуть дефицит устройств.
Порядок установки ПО и список приложений должен разъяснить подзаконный акт, который всё ещё не принят. В Минцифры заявили, что его внесли в правительство. В ведомстве также рассказали о встречах с представителями бизнеса и «проработке вариантов, которые позволят сбалансировать интересы всех участников». По данным источника «Коммерсанта», Минцифры готово отложить вступление закона в силу.
- Закон об обязательной предустановке российского ПО на устройства должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его отложили до 1 января 2020 года.
- Приложения для обязательной установки поделят на 13 категорий, в числе которых сервисы поиска, карты, антивирус, приложение госуслуг, онлайн-кинотеатр, мессенджеры и соцсети, сервисы облачного хранения, офисное ПО, новостной агрегатор и голосовой помощник.
- Производители и продавцы электроники выступали против принятия закона — он может привести к созданию монополий на рынке ПО. Как отметили авторы обращения, документ также нарушает требования Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС.
Закон мы придумали, а как его исполнять сами решайте и издержки тоже на вас, а если не можете, то и бизнесом заниматься не надо 😂.
Самое главное в этой предустановке, чтобы была возможность спокойно все это дело удалить. А то не хочется ковыряться с программами, чтобы удалить донный яндекс браузер с мегатонной рекламы и тупой алисой.
Понятно, что все это лоббирует яндекс, который из-за своей жадности убил некогда хорошую идею, завалив все дерьмо-рекламой, потеряв аудиторию, которая перешла на другие браузеры, на которых в два клика можно заблокировать весь директ, хоть на ПК, хоть на телефоне, и теперь вот за счет товарища майора пытаются спасти свой основной бизнес.
Мне вот тоже не хочется ковыряется с тупым ассистентом и сервисами гугла.
Ну я не удивлён в адекватности новых законов
А что там на этот раз, принудительно заставляют ставить рос софт?
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