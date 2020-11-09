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РБК: глава ФАС Игорь Артемьев в ближайшее время покинет свой пост — он руководит ведомством 16 лет Материал редакции
По разным данным, его заменят вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский или глава петербургского УФАС Вадим Владимиров.
- Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в ближайшее время уйдёт в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.
- Артемьев возглавляет ФАС с марта 2004 года. За это время было принято 4 антимонопольных пакета законов и подготовлен пятый.
- Информацию изданию также подтвердили источник в центральном аппарате ФАС и собеседник, близкий к ведомству. «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к правительству, и источник в ФАС также сообщили об отставке Артемьева.
- О его уходе уже сообщили сотрудникам, говорят собеседники РБК. По словам двух источников, ФАС после Артемьева возглавит, скорее всего, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.
- По информации другого собеседника издания, основной кандидат — глава управления ФАС по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров.
- В ФАС отказались от комментариев. В пресс-службе правительства на момент публикации заметки не ответили на запрос РБК.
- Артемьев перейдёт на другую «статусную должность», говорят источники «Открытых медиа». Но о какой конкретно должности идёт речь, не уточняется.
- Основная причина ухода Артемьева — его состояние здоровья, рассказал источник Forbes в одном из профильных ведомств. Один из собеседников журнала так же назвал Шаскольского кандидатом на место главы ФАС. Кроме того, на место претендует заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Michael Tretyak
Good riddance. Ни одного серьёзного расследования картельного сговора не провели, а могли и должны были. Банки + застройщики, операторы сотовой связи, управляющие компании в сфере ЖКХ, список бесконечный.
Michael BurMichael
Michael, Вы явно не в курсе того, насколько большие вещи проделывал и ФАС и сам Артемьев. Чтобы быть в курсе, лучше узнайте у людей из темы, у профессионалов ;)
С учётом того, насколько неповортливые люди на руководящих местах,
с учётом территории и количества этих людей
с учётом того, что многие стандарты устарели после СССР
Т.е. там объём работ и объём трудностей зашкаливает.
В общем, от людей из темы знаю, что Артемьев - реально крутой мужик и сделал реально много.
Универсальный Никита
ФАС России входит в рейтинг лучших антимонопольных ведомств в мире, наравне с Австрией и Сингапуром, например. Я не знаю ни одного другого государственного органа в России, который имел бы аналогичные позиции. Плюс, любой юрист, который занимался антимонопольным правом, скажет, что ФАС – самое адекватное ведомство из всех других органов. Да, наверное, есть недостатки, но у нас все ключевые сегменты экономики огосударствленные, и это не вина ФАС. Для протокола: я никакого отношения к ФАС не имею, просто приходилось заниматься антимонопольным правом в международных сделках.
Глеб ГарбузMichael
Рынок операторов сотовой связи всегда имеет высокую концентрацию, там высокие барьеры для входа в виде выделенных радиочастот. Из последних крупных дел - оспаривание сделки между "Открытие холдингом" и Лукойлом по покупке "Архангельскгеолдобычи". Сделка $1,45 млрд, кстати. Конечно, проблем много, но говорить о том, что не было ни одного крупного расследования - это очень странно.
Универсальный Никита
Очень жаль. Сейчас ФАС – одно из самых прогрессивных и независимых ведомств в России.
Аркадий Алексеевич
Один из лучших министров
NickАркадий
Он не министр. Потому что, фас это не министерство, а служба.
Andrey Artemyev
Этому городу нужен новый герой
Нежный пистолет
Они там в Кремле все кровати двигают, двигают... а надо б..ей менять наверное? ) Люди космодром нормально построить не могут, Путин недоволен Роскосмосом, а некоторым товарищам хоть бы хны, батуты готовят. Мутко спорт практически похоронил и что?
Про ФАС особо хорошего тоже сказать нечего. Удивлен, что в комментах что-то хорошее пишут. Палки делают на незначительных нарушениях, все остальное по указке из Кремля опять же. Если резонанс вроде цен на гречку или бензин, цирк же. Ну и это ж Артемьев в свое время не видел ничего плохого, что крупнейшая интернет-компания и банк с неограниченными финансовыми возможностями начинают корешиться. Действительно, что в этом плохо с точки зрения антимонопольных законов..
Вадим ШвальнякНежный
По правде говоря, главный "виновник" всего что есть на Руси-матушке, и хорошего и плохого и никакого, уже давно сидит. В зеркале. Можете подойти к нему и сами убедиться.