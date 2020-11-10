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Рая Хачатрян
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Суд пересмотрит иск HeadHunter к ФАС о штрафе за несогласование покупки Job.ru Материал редакции

Пересмотр дела потенциально может позволить регулятору добиваться признания сделки недействительной, но на практике это невозможно, отмечают эксперты.

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Апелляционный суд пересмотрит иск HeadHunter к ФАС — компания оспаривает штраф за несогласование сделки по покупке ею активов Job.ru. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В январе 2018 года HeadHunter купила у холдинга «Пронто Медиа» домен сервиса для поиска работы, который к этому моменту был фактически закрыт. Вместе с доменом HeadHunter досталась база данных работодателей и резюме.

HeadHunter не подала ходатайство о согласовании сделки в ФАС, потому что решила, что стоимость активов Job.ru — это менее 20% от балансовой стоимости активов его продавца, холдинга «Пронто Медиа», написано в материалах суда. В 2019 году ФАС возбудила дело и оштрафовала HeadHunter на 300 тысяч рублей.

Компания оспорила штраф в суде и выиграла в трёх инстанциях: они постановили, что ФАС пропустила срок привлечения к ответственности. Однако 29 сентября коллегия по экономическим спорам Верховного суда решила, что срок был установлен неверно — он исчисляется не с момента заключения договора, а с момента фактической передачи производственных средств, пишет «Коммерсантъ».

Также коллегия отметила, что суды проигнорировали другие обстоятельства дела. Среди них — выбытие в 2018 году нематериальных активов из общей массы продавца по сделке, рассказала изданию партнер и руководитель антимонопольной практики BGP Litigation Ирина Акимова.

В HeadHunter заявили, что будут участвовать в новом судебном заседании, чтобы обеспечить «защиту своих прав и законных интересов».

ФАС сможет подать еще один иск и признать сделку недействительной, если суды подтвердят, что был нарушен порядок ее согласования, считает Акимова. В ФАС сказали изданию, что для начала компанию оштрафуют, а вопрос об оспаривании самой сделки ведомство будет изучать дополнительно.

Job.ru как проекта уже не существует, так как HeadHunter получила всю базу данных сайта. В техническом плане вероятность отмены сделки невысока, добавила аналитик BCS Global Markets Мария Суханова.

#новость #headhunter

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max smirnoff

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Гос-силовики играют стероидными мускульцами - на всё да про всё нужно их разрешение )) Нет, ребят, так толку в российской экономике не будет.

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Папа Римский

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С Сечиными забыли поделиться?

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