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ТАСС: российские власти планируют принудительно отправлять сотрудников на удалёнку при ЧС Материал редакции
Например, в случае природных и техногенных катастроф, пожаров, эпидемий.
- Власти хотят обязать работодателей переводить сотрудников на удалёнку при чрезвычайных ситуациях. Соответствующую поправку внесли в законопроект о дистанционной работе, который готовят ко второму чтению в Госдуме, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
- Поправка предусматривает, что работодатели смогут принудительно отправить на удалёнку сотрудников в случае природных или техногенных катастроф, производственных аварий, пожаров, масштабных вспышек опасных заболеваний среди людей или животных и в любых других случаях, когда под угрозой «жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».
- Согласно законопроекту, для перевода на удалёнку не нужно согласие самого сотрудника. Трудовой договор при переходе на такой режим в случае ЧС не изменится.
- Работодатель должен обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, программно-техническими средствами и средствами защиты информации или компенсировать расходы на оборудование, написано в документе.
- В поправке к законопроекту также говорится, что переход сотрудника на удалёнку не сможет являться основанием для снижения зарплаты, если сохраняется объем работы.
- Закон о дистанционной работе внесли в Госдуму в июне 2020 года на фоне эпидемии коронавируса и перехода на удалёнку, в первом чтении его поддержали в июле. Закон могут принять до конца ноября, пишет ТАСС.
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Andrey Arsentyev
была же такая практика, принудительно на удаленку в Сибирь лес валить отправляли
Светлана ЗавацкаяAndrey
Я надеюсь до такого не дойдёт. Практика это уж сильно больная. Да и людей много загубили в данной практике.
Александр Прилипко
сохраним налоговые отчисления, за счет работодателя!
Антон
Надо дописать, что отправлять туда, куда захочет сотрудник. Например Кипр с арендой дома и едой.
Lina MАнтон
Там вот сеть Анантара на Мальдивах за 30 тысяч зеленых предлагает на неограниченный срок в 2021 году к ним заселиться. Дают бунгало над водой, завтраки, трансфер и скидос на массажку. Только до 30 ноября надо им на почту написать, что желаете. Так что осталось найти 30 тысяч $ и на билет до рая.
Василий Степанов
А могли бы в Майами...
Anatoly IvanovВасилий
если только Майами наш ))))
Nikolay Kapustin
А разве в эту пандемию вводили ЧС? У нас какой-то странный режим повышенной готовности.
АнтонNikolay
У каждого свои понятия пиздеца