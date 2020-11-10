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Рая Хачатрян
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ТАСС: российские власти планируют принудительно отправлять сотрудников на удалёнку при ЧС Материал редакции

Например, в случае природных и техногенных катастроф, пожаров, эпидемий.

  • Власти хотят обязать работодателей переводить сотрудников на удалёнку при чрезвычайных ситуациях. Соответствующую поправку внесли в законопроект о дистанционной работе, который готовят ко второму чтению в Госдуме, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
  • Поправка предусматривает, что работодатели смогут принудительно отправить на удалёнку сотрудников в случае природных или техногенных катастроф, производственных аварий, пожаров, масштабных вспышек опасных заболеваний среди людей или животных и в любых других случаях, когда под угрозой «жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».
  • Согласно законопроекту, для перевода на удалёнку не нужно согласие самого сотрудника. Трудовой договор при переходе на такой режим в случае ЧС не изменится.
  • Работодатель должен обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, программно-техническими средствами и средствами защиты информации или компенсировать расходы на оборудование, написано в документе.
  • В поправке к законопроекту также говорится, что переход сотрудника на удалёнку не сможет являться основанием для снижения зарплаты, если сохраняется объем работы.
  • Закон о дистанционной работе внесли в Госдуму в июне 2020 года на фоне эпидемии коронавируса и перехода на удалёнку, в первом чтении его поддержали в июле. Закон могут принять до конца ноября, пишет ТАСС.

#новость #законы

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9 комментариев
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Andrey Arsentyev

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 была же такая практика, принудительно на удаленку в Сибирь лес валить отправляли

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Светлана Завацкая

Andrey
0

Я надеюсь до такого не дойдёт. Практика это уж сильно больная. Да и людей много загубили в данной практике.

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Александр Прилипко

2

сохраним налоговые отчисления, за счет работодателя!

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Антон

1

Надо дописать, что отправлять туда, куда захочет сотрудник. Например Кипр с арендой дома и едой.

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Lina M

Антон
1

Там вот сеть Анантара на Мальдивах за 30 тысяч зеленых предлагает на неограниченный срок в 2021 году к ним заселиться. Дают бунгало над водой, завтраки, трансфер и скидос на массажку. Только до 30 ноября надо им на почту написать, что желаете. Так что осталось найти 30 тысяч $ и на билет до рая.

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Василий Степанов

0

А могли бы в Майами...

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Anatoly Ivanov

Василий
0

если только Майами наш )))) 

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Nikolay Kapustin

0

А разве в эту пандемию вводили ЧС? У нас какой-то странный режим повышенной готовности.

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Антон

Nikolay
0

У каждого свои понятия пиздеца

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