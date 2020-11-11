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В Госдуме предложили отдать разработчикам ИИ права на интеллектуальную собственность, созданную с его помощью Материал редакции
Согласно нынешним положениям ГК, право на результат деятельности ИИ возникает у собственника вещи, то есть компьютера.
В Госдуме предложили закрепить права на интеллектуальную собственность, созданную с помощью ИИ, за его разработчиками, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в ГК. Поправки подготовил депутат от «Единой России» Алексей Кобилев, 21 октября их направили на согласование в Минэкономики.
Под интеллектуальной собственностью в проекте поправок понимаются аудио- и видеопроизведения, рисунки, тексты, различные прогнозы или аналитические материалы.
Согласно нынешним положениям ГК, право на результат деятельности ИИ возникает у собственника вещи, то есть компьютера. Автор инициативы называет это «не совсем справедливым».
«Это исключит спорные ситуации. В противном случае у бизнеса, разрабатывающего и инвестировавшего в создание ИИ, будут сложности с монетизированием»,— согласился с проектом Глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
Авторское право должно принадлежать людям, а не роботам, добавил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов.
Однако, по его словам, в нынешней редакции закона введено «неопределенное понятие» ИИ, и непонятно, как оно связано с компьютерной программой и ее правообладателем. Также Семенов считает, что пользователи должны получить права на отдельные продукты ИИ, созданные ими.
Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин рассказал изданию, что из всех возможных вариантов регулирования отрасли, предложенный в законопроекте выглядит наиболее удачным. Однако в некоторых ситуациях могут возникнуть проблемы. Например, иногда будет трудно различать результаты, созданные ИИ и человеком, добавил он.
Российские компании инвестировали в ИИ $172,5 млн в 2019 году, приводит «Коммерсантъ» данные IDC.
Согласно нынешним положениям ГК, право на результат деятельности ИИ возникает у собственника вещи, то есть компьютера. Автор инициативы называет это «не совсем справедливым».
Тогда логично все права на фотографии передать производителям фотоаппаратов. И тому подобные очевидные аналогии.
Короче, как всегда, депутаты создают информационный шум, имитируя деятельность. Обсуждать тут нечего. Проблемы никакой нет.
В смысле нет проблемы? Сейчас всё что сгенерировал ИИ юридически принадлежит машине (будто права на фотографию есть у фотоаппарата, но не у фотографа).
Что за бред? Откуда это следует?
А фотографии с моего айфона тогда принадлежат айфону что-ли?
Может ещё и паспорт машине выдать и ИНН?
Машина не субъект, а объект права. Как ему может принадлежать что-то?
(Может что-то не знаю, без претензий вопрос)
Напрягитесь, и сможете понять, чем вендор отличается от собственника.
права принадлежат компьютеру
компьютер принадлежит мне
депутаты - сказочные бездельники, будут принадлежить столбам и кострам.
Активнее всех лоббировал закон сотрудник студии Артемия Лебедева Николай Иронов.👍
Свободу ИИ!
Здрасти приехали. Во первых понятно, что этому депутитишке из ЕР платят зряплату на самом деле зря. Результаты интеллектуальной собственности (IP) с точки зрения закона возникают только после их регистрации, нет регистрации - нет IP. Во вторых природа IP такова, что сами результаты возникают до их регистрации, поскольку вы не сможете зарегистрировать что либо, что уже имеет свой оригинал (например вы не можете зарегистрировать windows как свой продукт). Что из этого следует? А то, что вы теперь не сможете зарегистрировать Ваши права на IP пока не докажете, что не использовали результаты работ чужого ИИ. А вот тут то и зарыта собака. Сколько этот паразит имеет с объектов авторского права и обьектов интеллектуальной собственности сейчас, и сколько он будет иметь, когда его шарашкина контора будет решать, кто является собственником, а кто нет. Таким образом, все кто хоть немного дружат с головой будут регистрировать свои права на IP в любой другой юрисдикции. То есть этот депутатишка фактиески выталкивает разработчиков и творческих людей из страны.
Если он свой ИИ распространяет на условиях лицензии и там прописано, что все права на создаваемые этим ИИ принадлежат Лицензиару, то нахрен мне такой ИИ? А это значит, что по законам рынка, будет предложение ИИ, использование которого для создания объектов интелектуальной собственности не будет вести к потере этих прав, что в свою очередь значит - депутат, скажем мягко, не достаточно умен.
Предположим, завтра Microsoft заявляет об использовании ИИ в проверке орфографии. ИИ исправляет ошибки в тексте и... Текст принадлежит Microsoft.
А если текстом был какой-нибудь Закон. Получается, закон принадлежит MS, приняли его депутаты, страдают все. Виновата Америка со своими корпорациями.
Интересно какая, с точки зрения Госдумы, разница: сгенерил данные ИИ, или один цикл for и два if-a, и кому принадлежат права на интеллектуальную собственность во втором варианте?
Какая чушь. Комментаторы некоторые тоже жгут напалмом.
1. Откуда законндатели взяли, что исключительное право на РИД возникает у собственника вещи? Что курили? Если у меня есть Макбук Про и я в ГаражБэнде пишу треки, авторские права принадлежат мне как автору, создавшему РИД интеллектуальным трудом.
2. Я купил девайс со встроенным ИИ. С учётом того, что я его сам дообучаю, вопрос - могу я считаться со-разработчиком или нет?
3. А вот когда Ростехи, Сколковы, Яндексы наштампуют своих ИИ для использования в доме, я на сортире напою придуманную мной песню, ИИ её присвоит себе, и у кого будут права на РИД, у Ростеха? «Алиса, ты не ох*ела?»
Вопросами интеллектуальной собственности у нас занимаются персонажи с интеллектом шлакоблока.
Это лучше, чем раньше, конечно, но как контролировать такое количество интеллектуальной собственности? Это же вирусное размножение ИС, сингулярность в чистом виде: плоды появляются быстрее, чем садовник успевает их взвешивать и продавать.
Только вот либо нужно ТОЧНОЕ и КОРРЕКТНОЕ (и которое хотя бы 10 лет останется таковым) определение ИИ.
Потому что термин ИИ - плывет и то что неоднократно было что задачу считают задачей ИИ а как научатся нормально ее решать - уже никакой не ИИ.
Примеры того что раньше считалось ИИ
- OCR(распознование текста) (будем ABBY платить в дополнение к тому что уже платится? Как с Tesseract'ом и CuneiForm быть? (они опенсорсные, Tesseract всегда и был опенсорсным и авторов там куча)). Проблем с монетизацией кстати особых нет - хочешь - покупай, хочет облачный API используй, хочет - качай opensource-код и разбирайся
- Машинный перевод — но и тут проблем с монетизацией особо нет - потому что такие штуки сейчас - облачный сервис (хотя теория в принципе известна)
- Улучшалки фото и видео (а вы думали зачем нейроускорители в смартфоны ставят?) - с монетизацией проблем вроде как нет но если такое принять - выйдет "улучщенная" фотка теперь принадлежит производителю. Правда вот производитель аппарата НЕ получил разрешение на создание производной работы от пользователя (фотографа) а значит можно его засудить (можно конечно в ToS эти разрешения включить но вот насколько это законно?), а еще можно потребовать от производителя показать model release'ы на все фотки снятые их техникой где люди или пусть доказывают что в данном случае релиз не нужен.
Есть и еще одна проблема: раз авторские права, значит их надо защищать, принудительно (если автор прямо не отказался). А есть тут в России товарищь с фамилией на букву М который со своим фондом и защищает права авторов от всех, включая самих авторов. За копеечку. Еще его кормить?!
Какое-то ущемление прав роботов. Это все равно, что рабство: рабы собирают хлопок и отдают хозяевам. Лет через 100-200 люди будут на коленях извиняться.
А если ИИ накосячит, и пустит, скажем, под откос поезд - тоже разрабы под суд пойдут?
Что и будет логично, тк они же допустили машину к работе, а значит уверены были, что будет работать без косяков со стороны машины.
Все по Фрейду. Поскольку в Госдуре интеллекта нет, они дрочат на ИИ
Надо спросить мнение ИИ что он думает по этому поводу, а образ ИИ представить в виде говорящей головы
Компьютер, со всем программным обеспечением, включая ИИ, разве не принадлежит человеку?
ИИ появиться очень не скоро.
Нынешние скрипты никаким образом к ИИ не относятся.
Абсолютно колхозное понимание Data Science. Я вообще аббревиатуру «ИИ» слышал только в фильме «матрица» от Морфеуса, на всяких кухонных разговорах и по телеку рядом с рекламой «наномоек».
Искусственный Интеллект - это сложнейший алгоритм, который должен пройти тест Тьюринга. Некий идеал, к которому стремимся. В дискуссии при разработке ПО этот термин вообще нигде не используется, обычно им обмазываются маркетологи, которым надо кинуть бисера перед акционерами, слабо сведущими в теме, или классный ролик на ТВ запилить.
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