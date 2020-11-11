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Лиана Липанова
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Глава ФАС Игорь Артемьев ушёл из ведомства после 16 лет руководства Материал редакции

Теперь антимонопольную службу возглавит бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

  • Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Об этом председатель правительства сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
  • Мишустин предложил Артемьеву пост своего помощника. Место Артемьева займёт бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский — 10 ноября он отработал последний день на этой должности.
  • Артемьев возглавлял ФАС с момента её создания в 2004 году. Он входит в федеральный политкомитет партии «Яблоко» — это единственный представитель непарламентской оппозиции в высших органах власти, отмечает РБК.
  • О его предстоящей отставке 9 ноября сообщали источники РБК. Собеседник Forbes в одном из профильных ведомств сообщал, что Артемьев уходит по состоянию здоровья.
  • За время работы Артемьева на посту руководителя ФАС было принято 4 антимонопольных пакета законов и подготовлен пятый.
  • ФАС контролирует соблюдение антимонопольных законов, а также законов о рекламе, иностранных инвестициях, закупках и других. Например, в 2015 году ФАС оштрафовала Google из-за ее соглашений с производителями смартфонов — на них были предустановлены только приложения компании. В 2017 году ведомство обязало сотовых операторов «большой четверки» отменить внутрисетевой роуминг.

#новость #фас

Лиана Липанова PLUS
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Холден Колфилд

4

Вот вроде читаешь и такой « вау». А потом дочитываешь и такой «ну да, ну да, ничего нового»

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Nikolay Ganin

2

«Когда в бордель не ходят клиенты, нужно менять проституток, а не двигать кровати.»

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Rasul Tokhniyazov

0

Со стороный (не из России) ФАС выглядела самым адекватным органом власти. А тут еще оказалось, что им руководил член реальной оппозиционной партии. Видать, точно толковый мужик.

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Andrey Krestovnikov

Rasul
4

Реальные оппозиционные партии в РФ не регистрируют - это вам, стороннему наблюдателю, для справки.  

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Alexey Naumenko

Rasul
0

такое же впечатление  от ФАС сформировалось.
большинство новостей о действиях министерства положительно воспринималось - тут и арбидол охреневший прижать, и бензоколонки с недоливом.
И да, всегда можно сказать "могли бы и лучше/больше", но по крайней мере пользы от действий министерства было больше, чем вреда.

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Балкон.Ру

Rasul
0

реальной оппозиционной партии

Особенно мощно реально оппозиционная партия в лице бессменного лидера Явлинского выступила на выборах президента в 18 году. Аж целый процент набрали. 

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Василий Степанов

1

Чем эта лавка вообще занимается?

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Политический Кирилл

Василий
0

Создают видимость деловой активности

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Юрий Глотов

Политический
0

Считаете так, пока к вам лично не пришли)

Ответить

Политический Кирилл

Юрий
0

У меня с государством только легкий флирт. На большее я никогда не пойду, потому что понимаю где живу

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Политический Кирилл

0

"Питерские идут" 

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Варвара Артемьева

0

Р – рокировка

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Дмитрий Теплов

0

В отставку с повышением

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kotova lidiya

0

Как это вообще происходит? Был чувак вице-губернатором, теперь будет заниматься антимонопольной деятельностью. У нас так-то менеджеры бестолковые, все на ручном управлении и в формате 'я начальник, ты - дурак' делают, а тут вообще другая сфера, в которой нужно дофига специфических знаний законодательства и процессов. И тут вице-губернатор приходит и все разруливает, да?

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Юрий Глотов

kotova
0

Так он был "тарифным" вице.

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