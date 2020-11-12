на The Standoff
РБК: Минфин предложил лишать свободы до трёх лет владельцев криптовалют, не отчитывающихся об операциях с ней Материал редакции
Уголовное наказание наступит, только если не отчитываться об операциях на сумму более 15 млн рублей.
Минфин подготовил пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым владельцев криптовалют, не отчитавшихся об операциях с ними, могут оштрафовать на сумму до 2 млн рублей, приговорить к принудительным работам на срок до пяти лет или лишить свободы на срок до трёх лет, сообщает РБК со ссылкой на пакет поправок.
Наказание наступит, если не отчитаться перед налоговыми органами дважды за три года об операциях на сумму от 45 млн рублей (в эквиваленте) или предоставить ложные сведения о них, пишет издание.
В случае, если гражданин совершит операции на сумму от 15 млн рублей, он может получить штраф на сумму до 300 тысяч рублей, а также его могут приговорить к принудительным работам на срок до двух лет или арестовать на срок до полугода, говорится в поправках.
Кроме того, власти хотят установить штрафы за операции с криптовалютой: за незаконный оборот — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до миллиона рублей для должностных лиц, от 200 тысяч до 2 миллионов для юридических лиц; за использование криптовалюты как платёжного средства за товары или услуги — от 20 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до миллиона рублей для юрлиц.
На сайте Минфина сказано, что поправки нужны для «реализации норм», закреплённых в принятом летом 2020 года законе о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который признаёт её средством платежа. Минфин утверждает, что законопроекты уже подготовлены и представлены на общественное обсуждение, однако на портале нормативных правовых актов найти их не удалось.
А самое главное, чем отличается "незаконный оборот криптовалюты", от "законного", если в законах нет ни слова о крипте))
И читаем ниже
"На сайте Минфина сказано, что поправки нужны для «реализации норм», закреплённых в принятом летом 2020 года законе о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который признаёт её средством платежа."
Не надо читать и гуглить, просто сразу комментируйте.
Лесной корабль
Согласно этого (невероятно размытого) закона, цифровая валюта — это цифровой код или обозначения, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа. А это и баллы в перекрёстке, и бонусы, и промокоды, и даже игровая валюта на которую ты покупаешь броню, и вот это всё.
Благодаря этим поправкам, можно будет и за промокод присесть при желании тащмайора или просто конкурента
Да, противоречий там огромное количество: https://hub.forklog.com/zakon-o-tsifrovyh-finansovyh-aktivah-rf-vnimatelno-chitaem-vmeste/
Ну может, гуглить и надо, но тогда уж делайте это правильно:
01. Средством платежа вообще, но не в РФ.
02. Цифровая валюта есть цифровой актив? Нет. Но цифровая валюта.
03. То, что нужно декларировать то, что на территории РФ к обороту запрещено - абсурд.
04. Тем более, то, что вне территории РФ находится.
Медленно, но верно возвращается "тюрьма народов" )) Любопытно, неужели в Кремле не понимают, куда катится страна?.. Понимают наверное, но уже поздно рыпаться, удержаться бы на своих кремлевских местах еще пару-тройку лет, а потом хоть трава не расти.
Почему вы думаете, что они не понимают? С воровством государство наше далеко не уйдёт.
Мне кажется, русский человек уже с иммунитетом к таким новостям. Вот прочитала заголовок, вроде загорелось, а потом «ну и похуй, и так уже жопа?». И можно вводить что угодно, а мы стерпим и забудем, просто вот так вот. Уже и об обнулениях все забыли )
А в чем жопа то? вы суммы видели? от 45 млн. Попробуйте доллары на такую сумму погонять даже внутри страны - точно также нарветесь на финмониторинг и проч. И так в любом нормальном государстве. Я не говорю что у нас все прекорасно, но конкретно это - совершенно нормальные требования, с учетом того, для чего многие криптовалюты используются
Финмон пораньше подойдёт к вам.
Где-то уже читал похожее. Ах вот же:
— Ну-с, Никанор Иванович, покажите нам пример, — задушевно заговорил молодой артист, — и сдавайте валюту.
Наступила тишина. Никанор Иванович перевел дух и тихо заговорил:
— Богом клянусь, что…
Но не успел он выговорить эти слова, как весь зал разразился криками негодования. Никанор Иванович растерялся и умолк.
— Насколько я понял вас, — заговорил ведущий программу, — вы хотели поклясться богом, что у вас нет валюты? — и он участливо поглядел на Никанора Ивановича.
— Так точно, нету, — ответил Никанор Иванович.
— Так, — отозвался артист, — а простите за нескромность: откуда же взялись четыреста долларов, обнаруженные в уборной той квартиры, единственным обитателем коей являетесь вы с вашей супругой?
— Волшебные! — явно иронически сказал кто-то в темном зале.
— Так точно, волшебные, — робко ответил Никанор Иванович по неопределенному адресу, не то артисту, не то в темный зал, и пояснил: — Нечистая сила, клетчатый переводчик подбросил.
Ну неужели они сами против себя закон придумывают)))
1. Смотрим на суммы от которых начинаются штраф (15 млн., 45 млн.)
2. Понимаем, что нам он не грозит
3. Грустим
Это только начало)
А довольно забавно представлять картину будущего, где копам придётся отбирать мобильники, чтоб проверять баланс криптовалютных кошельков. Купил картохи на рынке, отправил несколько сатош продавану, и всё, вяжут тебя, считай😅
Вот и пришло ограничение для школотронов с домашними фермами
Как всегда, уже после того, как домашних ферм не осталось в принципе.
Меня долгое время смешили СМС-ки от МЧС, присылающие сообщения об урагане уже после того, как ураган закончился, потом привык.
ну, я вообще противник самой идеи крипты, естественно ты щас будешь против. а дома это или у крутых дядь мне не важно
Не успел не как заработать на этом что ли?)))
да нет, просто считаю что денежные взаимоотношения должно регулировать государство , а не каждый кому вздумается. Хлеб в пятерочке за деревянные рубли продается, продавался и будет продаваться.
Есть бумага, закрепляющая за криптовалютой статус денег?
Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
вступит в силу 01.01.2021
Согласно закону, цифровая валюта — это «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, НЕ являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных».
А дайте пожалуйста конкретную строчку про статус денег, а то я нашел только то, что это имущество
Если денежные взаимоотношения начнёт регулировать государство, то ему придётся устанавливать цену на всё.
ну и прекрасно. лучше чем бездельник Вася
Лучше чем в чём?
Вася назначит цену ту которую ему надо.
Государство может разрешить Васе тоже это делать, но без степени крайнего охуевоза
Государство не должно регулировать рынок, но должно охранять его от сговоров
Скоро будем отчитываться сколько раз в месяц заходим на официальный сайт кремля. И будет предусмотрена уголовная ответственность тем, кто не заходит туда хотя бы раз в месяц.
Отчитываться о крипте??? У мин фина бачок потик??? А почему чиновников не обязал отчитываться о сомнительных доходах из бюджета государства, или декларировать миллиарды, может быть сам отчитался о своих средствах? мдээээ...
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