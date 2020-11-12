Уголовное наказание наступит, только если не отчитываться об операциях на сумму более 15 млн рублей.

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Минфин подготовил пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым владельцев криптовалют, не отчитавшихся об операциях с ними, могут оштрафовать на сумму до 2 млн рублей, приговорить к принудительным работам на срок до пяти лет или лишить свободы на срок до трёх лет, сообщает РБК со ссылкой на пакет поправок.

Наказание наступит, если не отчитаться перед налоговыми органами дважды за три года об операциях на сумму от 45 млн рублей (в эквиваленте) или предоставить ложные сведения о них, пишет издание.

В случае, если гражданин совершит операции на сумму от 15 млн рублей, он может получить штраф на сумму до 300 тысяч рублей, а также его могут приговорить к принудительным работам на срок до двух лет или арестовать на срок до полугода, говорится в поправках.

Кроме того, власти хотят установить штрафы за операции с криптовалютой: за незаконный оборот — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до миллиона рублей для должностных лиц, от 200 тысяч до 2 миллионов для юридических лиц; за использование криптовалюты как платёжного средства за товары или услуги — от 20 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до миллиона рублей для юрлиц.