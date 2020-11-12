Карьера

«Мы хотим помочь разработчикам сделать код неубиваемым». Рассказ тестировщика о карьере в Сбере

Вы не смогли бы пользоваться приложениями и сайтами, если бы не тестировщики. Это мы постоянно пытаемся все сломать и…