Правительство продлило налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса из некоторых отраслей до конца 2020 года Материал редакции
Для компаний из общепита, гостиничного бизнеса, сферы туризма, культуры, спорта и развлечений.
- Малый и средний бизнес из отдельных наиболее пострадавших от пандемии отраслей получит отсрочку по налогам до конца 2020 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Речь идёт о компаниях и ИП, которые работают в общепите, гостиничном бизнесе, сфере туризма и культуры, спорта, развлечений, организаторы конференций и выставок.
- МСБ из наиболее пострадавших отраслей на полгода получил отсрочку по налогам и страховым взносам весной 2020 года. Мишустин отметил, что «ситуация по-прежнему сложная», поэтому компаниям нужна поддержка.
- В начале октября российские власти уже продлили мораторий на банкротства компаний и ИП до января 2021 года. Владимир Путин поручил продлить запрет на плановые проверки малого бизнеса — до 31 декабря 2021 года.
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Александр Кучеряев
Отсрочка казни, типо МСП должны заработать за этот период что-то, а потом просто заплатить все в качестве налогов.
Павел Хоменко
Засунули бы свои отсрочки поглубже себе в одно место
ДаниилПавел
И добавить нечего)
Vladislav S
А на Новый год дед мороз всем подарит иммунитет? С такими темпами корона разгуляется ещё сильнее, и в лучшем случае только к лету спадет. Что делать людям после Нового года?
max smirnoffVladislav
То же, что и до. Маски носить!
Анатолий Щербина
Отсрочка! Это товарищи, жесть какая-то. После первой волны народ до сих пор отходит, а что будет после грядущих ограничений?! Что мы имеем? Много свободных площадей для аренды, кучу кредитов на малый и средний бизнес и в довесок глупого Беглова