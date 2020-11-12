Право
Таня Боброва
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Правительство продлило налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса из некоторых отраслей до конца 2020 года Материал редакции

Для компаний из общепита, гостиничного бизнеса, сферы туризма, культуры, спорта и развлечений.

  • Малый и средний бизнес из отдельных наиболее пострадавших от пандемии отраслей получит отсрочку по налогам до конца 2020 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Речь идёт о компаниях и ИП, которые работают в общепите, гостиничном бизнесе, сфере туризма и культуры, спорта, развлечений, организаторы конференций и выставок.
  • МСБ из наиболее пострадавших отраслей на полгода получил отсрочку по налогам и страховым взносам весной 2020 года. Мишустин отметил, что «ситуация по-прежнему сложная», поэтому компаниям нужна поддержка.
  • В начале октября российские власти уже продлили мораторий на банкротства компаний и ИП до января 2021 года. Владимир Путин поручил продлить запрет на плановые проверки малого бизнеса — до 31 декабря 2021 года.

#новость #малыйбизнес #covid19

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6 комментариев
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Александр Кучеряев

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Отсрочка казни, типо МСП должны заработать за этот период что-то, а потом просто заплатить все в качестве налогов.

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Павел Хоменко

1

Засунули бы свои отсрочки поглубже себе в одно место

Ответить

Даниил

Павел
0

И добавить нечего)

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Vladislav S

0

А на Новый год дед мороз всем подарит иммунитет? С такими темпами корона разгуляется ещё сильнее, и в лучшем случае только к лету спадет. Что делать людям после Нового года? 

Ответить

max smirnoff

Vladislav
0

То же, что и до. Маски носить!

Ответить

Анатолий Щербина

0

Отсрочка! Это товарищи, жесть какая-то. После первой волны народ до сих пор отходит, а что будет после грядущих ограничений?! Что мы имеем? Много свободных площадей для аренды, кучу кредитов на малый и средний бизнес и в довесок глупого Беглова

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