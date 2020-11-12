Верховный суд России освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста, под которым он находился с апреля 2019 года. Ему и другим фигурантам дела изменили меру пресечения на запрет определённых действий, пишет ТАСС.

«РИА Новости» уточняет, что суд обязал Калви своевременно являться в суд и запретил выходить из дома ночью.

Суд также снял арест с имущества фигурантов дела Baring Vostok о растрате 2,5 млрд рублей. При вынесении решения суд учел переквалификацию обвинений с «мошенничества» на «растрату», а также отказ потерпевших от имущественных требований, указывает ТАСС.

Майкл Калви в зале суда «Ведомости», Максим Стулов

Калви был арестован в феврале 2019 года — его и его партнёров обвиняли в мошенничестве. Следствие заявило, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.

Сам Калви вины не признавал и связывал дело с корпоративным конфликтом.

В октябре «Восточный» сообщил о договоренности по возмещению ущерба по делу Baring Vostok: «Первое коллекторское бюро» выплатит банку 2,5 млрд рублей, после чего компания откажется от гражданского иска.

После этого акционеры «Восточного» — структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артема Аветисян «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору. Они откажутся от всех исков в российских, зарубежных и третейских судах.

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