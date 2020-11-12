Право
Таня Боброва
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Верховный суд освободил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста Материал редакции

Верховный суд России освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста, под которым он находился с апреля 2019 года. Ему и другим фигурантам дела изменили меру пресечения на запрет определённых действий, пишет ТАСС.

«РИА Новости» уточняет, что суд обязал Калви своевременно являться в суд и запретил выходить из дома ночью.

Суд также снял арест с имущества фигурантов дела Baring Vostok о растрате 2,5 млрд рублей. При вынесении решения суд учел переквалификацию обвинений с «мошенничества» на «растрату», а также отказ потерпевших от имущественных требований, указывает ТАСС.

Майкл Калви в зале суда «Ведомости», Максим Стулов
  • Калви был арестован в феврале 2019 года — его и его партнёров обвиняли в мошенничестве. Следствие заявило, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.
  • Сам Калви вины не признавал и связывал дело с корпоративным конфликтом.
  • В октябре «Восточный» сообщил о договоренности по возмещению ущерба по делу Baring Vostok: «Первое коллекторское бюро» выплатит банку 2,5 млрд рублей, после чего компания откажется от гражданского иска.
  • После этого акционеры «Восточного» — структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артема Аветисян «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору. Они откажутся от всех исков в российских, зарубежных и третейских судах.
Вкратце: за что задержали основателя инвестфонда…
Фонд инвестировал в «Яндекс», «1С», «Вкусвилл», Skyeng, «Тинькофф банк», ivi и другие компании…
vc.ru

#новость #делокалви

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20 комментариев
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Andreas Blokh

9

Сидел дома до мэйнстрима. Вот что значит предпринимательская проницательность.

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alex twit

4

Посиди, активы/бабло отдай и свободен

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Alex Marvell

alex
2

наезд-откат-отъезд

Ответить

Konstantin Gevorkov

alex
0

схемка рабочая

Ответить

Aleksey Murashko

0

А как вы хотели если он на кошелёк великого наехал?

Ответить

Антон Пискунов

Aleksey
0

А можно поподробней?

Ответить

Aleksey Murashko

Антон
0

Ну почитай кто есть аветисян

Ответить

Антон Пискунов

Aleksey
0

Понял, очень исчерпывающе сформулированное высказывание своей позиции.

Спасибо.

Ответить

Bobo Momo

1

Во что животворящий Байден делает!

Ответить

Eduard Luckyman

0

Хорошо

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Ivan Vishnyakov

0

Особенности ведения бизнеса в России

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Ol Ka

0

Свято место пусто не бывает.

Кто на новенького?

Ответить

Aleksey Bobkov

0

На каком основании

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Многий Слава

0

Разгрузили и можно домой?

Ответить

Александр Якунин

0

Самоизоляцию назначили.

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Вася Пражкин

0

 суд обязал Калви своевременно являться в суд и запретил выходить из дома ночью

Интересно, чем Калви по ночам занимался ранее, что суд ему запретил?

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Алексис Второй

0

Силовики, несмотря на свою необходимость, превратились в нечно странное. Несмотря на то, что наш великий и мудрый лидер пытался уравновесить качели и противопоставить одни силовые ресурсы другим силовым ресурсам, вероятно мы имеем гидру с головами различных ведомств и структур, туловище которой на поводке у алчности и подлецов. И самое печальное, что вся карманная мразь, которая работает по громким делам (и не только экономическим), является лицом всей силовой отрасли, хотя многие сотни тысяч людей делают реальную работу за копейки.

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Igor Igor

0

Надеюсь эта позорная история завершится для него с нормальным исходом. И со здоровьем тоже.

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Борис Васильев

0

Из подслушанного разговора на Инвестиционном Форуме иностранного предпринимателя-новичка с более опытным экспатом:
- Что Вы можете сказать об инвестиционном климате в России?
- Понимаете, здесь в центре Москвы, на площади, которая называется "Красная" (по цвету крови?) до сих пор сохраняется так называемое "Лобное место" - место, где в средние века отрубали людям головы.
И рядом, очень удобно, располагается кладбище.

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Igor Thorik

0

Надолго?

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