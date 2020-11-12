Верховный суд освободил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста Материал редакции
Верховный суд России освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста, под которым он находился с апреля 2019 года. Ему и другим фигурантам дела изменили меру пресечения на запрет определённых действий, пишет ТАСС.
«РИА Новости» уточняет, что суд обязал Калви своевременно являться в суд и запретил выходить из дома ночью.
Суд также снял арест с имущества фигурантов дела Baring Vostok о растрате 2,5 млрд рублей. При вынесении решения суд учел переквалификацию обвинений с «мошенничества» на «растрату», а также отказ потерпевших от имущественных требований, указывает ТАСС.
- Калви был арестован в феврале 2019 года — его и его партнёров обвиняли в мошенничестве. Следствие заявило, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.
- Сам Калви вины не признавал и связывал дело с корпоративным конфликтом.
- В октябре «Восточный» сообщил о договоренности по возмещению ущерба по делу Baring Vostok: «Первое коллекторское бюро» выплатит банку 2,5 млрд рублей, после чего компания откажется от гражданского иска.
- После этого акционеры «Восточного» — структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артема Аветисян «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору. Они откажутся от всех исков в российских, зарубежных и третейских судах.
Статья дополняется
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Andreas Blokh
Сидел дома до мэйнстрима. Вот что значит предпринимательская проницательность.
alex twit
Посиди, активы/бабло отдай и свободен
Alex Marvellalex
наезд-откат-отъезд
Konstantin Gevorkovalex
схемка рабочая
Aleksey Murashko
А как вы хотели если он на кошелёк великого наехал?
Антон ПискуновAleksey
А можно поподробней?
Aleksey MurashkoАнтон
Ну почитай кто есть аветисян
Антон ПискуновAleksey
Понял, очень исчерпывающе сформулированное высказывание своей позиции.
Спасибо.
Bobo Momo
Во что животворящий Байден делает!
Eduard Luckyman
Хорошо
Ivan Vishnyakov
Особенности ведения бизнеса в России
Ol Ka
Свято место пусто не бывает.
Кто на новенького?
Aleksey Bobkov
На каком основании
Многий Слава
Разгрузили и можно домой?
Александр Якунин
Самоизоляцию назначили.
Вася Пражкин
суд обязал Калви своевременно являться в суд и запретил выходить из дома ночью
Интересно, чем Калви по ночам занимался ранее, что суд ему запретил?
Алексис Второй
Силовики, несмотря на свою необходимость, превратились в нечно странное. Несмотря на то, что наш великий и мудрый лидер пытался уравновесить качели и противопоставить одни силовые ресурсы другим силовым ресурсам, вероятно мы имеем гидру с головами различных ведомств и структур, туловище которой на поводке у алчности и подлецов. И самое печальное, что вся карманная мразь, которая работает по громким делам (и не только экономическим), является лицом всей силовой отрасли, хотя многие сотни тысяч людей делают реальную работу за копейки.
Igor Igor
Надеюсь эта позорная история завершится для него с нормальным исходом. И со здоровьем тоже.
Борис Васильев
Из подслушанного разговора на Инвестиционном Форуме иностранного предпринимателя-новичка с более опытным экспатом:
- Что Вы можете сказать об инвестиционном климате в России?
- Понимаете, здесь в центре Москвы, на площади, которая называется "Красная" (по цвету крови?) до сих пор сохраняется так называемое "Лобное место" - место, где в средние века отрубали людям головы.
И рядом, очень удобно, располагается кладбище.
Igor Thorik
Надолго?