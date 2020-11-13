Регуляторы выступили против части идей из-за нарушения валютного регулирования и выпадения доходов бюджета.

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Минцифры приготовило пакет мер поддержки ИТ-отрасли — разработчиков игр, социальных сетей, мессенджеров и онлайн-кинотеатров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник в правительстве.

В пакет вошли 88 мер по 12 сегментам рынка, пишет издание. Авторы предлагают:

Отменить валютный контроль для ИТ-компаний.

Ввести вычет НДС при лицензировании иностранными компаниями программного обеспечения, если оно включено в реестр отечественного. Это приведет к частичному обнулению «налога на Google».



Создать российский магазин приложений, в котором порог выплат правообладателям для игр по зарубежной лицензии увеличат с 30% до 70%.



Облегчить доступ российских разработчиков игр на китайский рынок.



Распространить на российские соцсети и мессенджеры льготы по социальным взносам (7,6%) и налогу на прибыль (3%) в части рекламной выручки.

Ввести налоги для крупнейших иностранных ИТ-компаний, которые продают данные россиян и используют их для размещения онлайн-рекламы.

Снизить ставку НДС до 10% на подписку на онлайн-кинотеатры.



Обязать размещать на российских онлайн-площадках созданный на субсидии кино- и ТВ-контент.



Законодательно закрепить «антипиратский меморандум»,

Разрешить рекламу алкоголя и лекарств по рецепту в онлайн-сервисах и на ТВ.



Проект должны согласовать с госорганами, ЦБ, Российским экспортным центром и АНО «Цифровая экономика» до 13 ноября. В Минцифры сообщили изданию, что работа над мерами поддержки ИТ-отрасли продолжается.

Ведомства и регуляторы не поддержали ряд инициатив министерства, следует из документов. ФНС и ЦБ выступили против отмены валютного контроля для ИТ-сектора — это нарушает принципы валютного регулирования. Сниженный НДС для онлайн-кинотеатров приведет к налоговым спорам, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета, добавили в ФНС.