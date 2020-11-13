Право
Рая Хачатрян
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Обнуление «налога на Google» и отечественный магазин приложений: Минцифры приготовило пакет мер поддержки ИТ-отрасли Материал редакции

Регуляторы выступили против части идей из-за нарушения валютного регулирования и выпадения доходов бюджета.

5 комментариев
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Минцифры приготовило пакет мер поддержки ИТ-отрасли — разработчиков игр, социальных сетей, мессенджеров и онлайн-кинотеатров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник в правительстве.

В пакет вошли 88 мер по 12 сегментам рынка, пишет издание. Авторы предлагают:

  • Отменить валютный контроль для ИТ-компаний.
  • Ввести вычет НДС при лицензировании иностранными компаниями программного обеспечения, если оно включено в реестр отечественного. Это приведет к частичному обнулению «налога на Google».
  • Создать российский магазин приложений, в котором порог выплат правообладателям для игр по зарубежной лицензии увеличат с 30% до 70%.
  • Облегчить доступ российских разработчиков игр на китайский рынок.
  • Распространить на российские соцсети и мессенджеры льготы по социальным взносам (7,6%) и налогу на прибыль (3%) в части рекламной выручки.
  • Ввести налоги для крупнейших иностранных ИТ-компаний, которые продают данные россиян и используют их для размещения онлайн-рекламы.
  • Снизить ставку НДС до 10% на подписку на онлайн-кинотеатры.
  • Обязать размещать на российских онлайн-площадках созданный на субсидии кино- и ТВ-контент.
  • Законодательно закрепить «антипиратский меморандум»,
  • Разрешить рекламу алкоголя и лекарств по рецепту в онлайн-сервисах и на ТВ.

Проект должны согласовать с госорганами, ЦБ, Российским экспортным центром и АНО «Цифровая экономика» до 13 ноября. В Минцифры сообщили изданию, что работа над мерами поддержки ИТ-отрасли продолжается.

Ведомства и регуляторы не поддержали ряд инициатив министерства, следует из документов. ФНС и ЦБ выступили против отмены валютного контроля для ИТ-сектора — это нарушает принципы валютного регулирования. Сниженный НДС для онлайн-кинотеатров приведет к налоговым спорам, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета, добавили в ФНС.

Против снятия ограничений на рекламу лекарств выступили Минздрав и ФАС. Такая реклама не достигнет коммерческого успеха, так как лекарства по рецепту нельзя свободно покупать, считают в Минздраве.

#новость #законы

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5 комментариев
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Pavel Voronkov

4

отменить валютный контроль для ИТ-компаний.

Прямо первый пункт - хотим создать прачечные на базе IT. После этого сектор точно взлетит в номинале.

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Arthur Niazyan

2

14 ноября согласуют 88 мер поддержки ИТ-отрасли. Чувствую порежут бо́льшую часть предложений.

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Юрий Белоножкин

2

Протекционизм здорового человека. Ещё бы облачные технологии внесли в программу развития, а ля GAIA-X

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Александр Комаров

0

Лучше бы грабительский ндс в 20% убрали с онлайн рекламы...

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Pavel Voronkov

Александр
2

Тогда уж сделали бы 10%, как на социально значимые товары.

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