Обнуление «налога на Google» и отечественный магазин приложений: Минцифры приготовило пакет мер поддержки ИТ-отрасли Материал редакции
Регуляторы выступили против части идей из-за нарушения валютного регулирования и выпадения доходов бюджета.
Минцифры приготовило пакет мер поддержки ИТ-отрасли — разработчиков игр, социальных сетей, мессенджеров и онлайн-кинотеатров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник в правительстве.
В пакет вошли 88 мер по 12 сегментам рынка, пишет издание. Авторы предлагают:
- Отменить валютный контроль для ИТ-компаний.
- Ввести вычет НДС при лицензировании иностранными компаниями программного обеспечения, если оно включено в реестр отечественного. Это приведет к частичному обнулению «налога на Google».
- Создать российский магазин приложений, в котором порог выплат правообладателям для игр по зарубежной лицензии увеличат с 30% до 70%.
- Облегчить доступ российских разработчиков игр на китайский рынок.
- Распространить на российские соцсети и мессенджеры льготы по социальным взносам (7,6%) и налогу на прибыль (3%) в части рекламной выручки.
- Ввести налоги для крупнейших иностранных ИТ-компаний, которые продают данные россиян и используют их для размещения онлайн-рекламы.
- Снизить ставку НДС до 10% на подписку на онлайн-кинотеатры.
- Обязать размещать на российских онлайн-площадках созданный на субсидии кино- и ТВ-контент.
- Законодательно закрепить «антипиратский меморандум»,
- Разрешить рекламу алкоголя и лекарств по рецепту в онлайн-сервисах и на ТВ.
Проект должны согласовать с госорганами, ЦБ, Российским экспортным центром и АНО «Цифровая экономика» до 13 ноября. В Минцифры сообщили изданию, что работа над мерами поддержки ИТ-отрасли продолжается.
Ведомства и регуляторы не поддержали ряд инициатив министерства, следует из документов. ФНС и ЦБ выступили против отмены валютного контроля для ИТ-сектора — это нарушает принципы валютного регулирования. Сниженный НДС для онлайн-кинотеатров приведет к налоговым спорам, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета, добавили в ФНС.
Против снятия ограничений на рекламу лекарств выступили Минздрав и ФАС. Такая реклама не достигнет коммерческого успеха, так как лекарства по рецепту нельзя свободно покупать, считают в Минздраве.
отменить валютный контроль для ИТ-компаний.
Прямо первый пункт - хотим создать прачечные на базе IT. После этого сектор точно взлетит в номинале.
14 ноября согласуют 88 мер поддержки ИТ-отрасли. Чувствую порежут бо́льшую часть предложений.
Протекционизм здорового человека. Ещё бы облачные технологии внесли в программу развития, а ля GAIA-X
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