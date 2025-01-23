Суд отказал в отмене решения об аннулировании патента «изобретателю», который пытается взыскать с Apple 295 млрд рублей из-за функции экстренного вызова в iPhone

Представители компании называли его «патентным троллем». Источник фото: Trusted ReviewsСуд по интеллектуальным правам отказался признать недействительным аннулирование патента на мобильный телефон с функцией экстренного вызова, который принадлежал россиянину Арташесу Икономову. Внимание на дело обратило РБК.Дело связано с иском Икономова к Apple, подданым в 2019 году. Истец требовал запретить компании продавать смартфоны с функцией экстренного вызова и взыскать 295 млрд рублей за нарушение его патента. После этого Apple попросила суд признать патент недействительным.В середине 2022 года суд отказал Икономову во взыскании с Apple 295 млрд рублей, но он обжаловал решение, пишет РБК. В конце того же года рассмотрение дела приостановили для проведения экспертизы. В октябре 2023 года производство возобновили, но уже в ноябре суд назначил новую экспертизу.В июне 2024 года Роспатент аннулировал патент Икономова по требованию Apple. Решение приняли в связи с истечением срока действия патента и «аргументов сторон». В ходе рассмотрения дела представители компании назвали Икономова «патентным троллем», сославшись на отсутствие новизны и промышленной применимости его патентов, а также «недобросовестное поведение».Аннулирование патента может стать основанием для отказа в удовлетворении исковых требований Икономова на 295 млрд рублей, отмечали юристы.По данным сервиса «Яндекс Патенты», Икономову принадлежит около 35 патентов. Среди них — устройство идентификации личности, устройство для поиска информации, устройство для просмотра контента с комментариями, устройство коммутации водителей и заказчиков такси и другие.#новости
Отказался признать недействительным аннулирование - мозг сломался, заголовок писал любитель шарад?
Галя, у нас отмена запрета прекращения продаж!
Отрицание отрицания отрицания.
у него 35 патентов, в том числе:устройство для поиска информации, устройство для просмотра контента с комментариямиТеперь я точно знаю, что в Роспатетенте работают идиоты.
Формально идёт рассмотрение патента + отсутствие серьёзных последствий при выдаче такого патента ну и зарплатами наверняка там не очень, вот и результат.
Пишите заголовки человеческим языком. Ящуры проклятые!
Артур, очень плохо написано.
Нехуя непонятно.