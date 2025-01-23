Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Маркетплейсы
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Право

Суд отказал в отмене решения об аннулировании патента «изобретателю», который пытается взыскать с Apple 295 млрд рублей из-за функции экстренного вызова в iPhone

Представители компании называли его «патентным троллем».

Источник фото: Trusted Reviews
Источник фото: Trusted Reviews
  • Суд по интеллектуальным правам отказался признать недействительным аннулирование патента на мобильный телефон с функцией экстренного вызова, который принадлежал россиянину Арташесу Икономову. Внимание на дело обратило РБК.
  • Дело связано с иском Икономова к Apple, подданым в 2019 году. Истец требовал запретить компании продавать смартфоны с функцией экстренного вызова и взыскать 295 млрд рублей за нарушение его патента. После этого Apple попросила суд признать патент недействительным.
  • В середине 2022 года суд отказал Икономову во взыскании с Apple 295 млрд рублей, но он обжаловал решение, пишет РБК. В конце того же года рассмотрение дела приостановили для проведения экспертизы. В октябре 2023 года производство возобновили, но уже в ноябре суд назначил новую экспертизу.
  • В июне 2024 года Роспатент аннулировал патент Икономова по требованию Apple. Решение приняли в связи с истечением срока действия патента и «аргументов сторон». В ходе рассмотрения дела представители компании назвали Икономова «патентным троллем», сославшись на отсутствие новизны и промышленной применимости его патентов, а также «недобросовестное поведение».
  • Аннулирование патента может стать основанием для отказа в удовлетворении исковых требований Икономова на 295 млрд рублей, отмечали юристы.
  • По данным сервиса «Яндекс Патенты», Икономову принадлежит около 35 патентов. Среди них — устройство идентификации личности, устройство для поиска информации, устройство для просмотра контента с комментариями, устройство коммутации водителей и заказчиков такси и другие.

#новости

29
1
2
41 комментарий
Андрей Репин

Отказался признать недействительным аннулирование - мозг сломался, заголовок писал любитель шарад?

55
4
Ответить
Griby Lenina

Галя, у нас отмена запрета прекращения продаж!

10
Ответить
Gre Li

Отрицание отрицания отрицания.

9
Ответить
Сын маминой подруги

у него 35 патентов, в том числе:устройство для поиска информации, устройство для просмотра контента с комментариямиТеперь я точно знаю, что в Роспатетенте работают идиоты.

13
1
Ответить
U-Techs-BIO

Формально идёт рассмотрение патента + отсутствие серьёзных последствий при выдаче такого патента ну и зарплатами наверняка там не очень, вот и результат.

1
Ответить
illusive man

Пишите заголовки человеческим языком. Ящуры проклятые!

10
Ответить
Читатель vc.ru

Артур, очень плохо написано.
Нехуя непонятно.

7
Ответить