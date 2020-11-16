«Коммерсантъ»: МВД планирует потратить 55 млрд рублей на ИИ для поиска серийных преступников и создания «фотороботов» Материал редакции
Систему для определения внешности преступника рассчитывают протестировать в 2021–2022 годах, а полноценно использовать — в 2024 году.
МВД представило проект по использованию ИИ для выявления серийных убийств и определения внешности преступника. Проект представили на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве, в аппарате Чернышенко информацию подтвердили.
Искусственный интеллект позволит автоматически анализировать детали нескольких преступлений и выявлять в них совпадения, например, одинаковое место преступления или общие предметы, пишет РБК со ссылкой на презентацию МВД. Внешность преступника планируется установить с помощью фоторобота и по найденному на месте преступления биоматериалу, но только при наличии сведений в банке данных, отмечается в презентации.
Об использовании ИИ говорится и в проекте цифровой трансформации МВД, который уже отправили в правительство на согласование, добавляет «Коммерсантъ». В совокупности ведомство планирует потратить на технологию более 55 млрд рублей, следует из документов.
В документе указано, что в 2020 году МВД займется научными исследованиями технологий ИИ для улучшения работы полиции, а в 2023 году приступит к созданию программного обеспечения для поиска серийных преступников. РБК пишет, что систему для определения внешности преступника рассчитывают протестировать в 2021–2022 годах, а в 2024 году ввести в промышленную эксплуатацию.
В МВД считают, что систему в будущем можно использовать в деятельности Следственного комитета, ФСБ, ФСИН и других ведомств, а также экспортировать криминалистические технологии в другие страны, говорится в документе.
На это точно хватит 55 млн рублей?
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Скорее всего, это НИОКР
НИОКР гугления по гитхабу? ))
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А вы попробуйте найти там что-то полезное=) Как минимум, отсортировать по количеству звезд придется!
1С: Мусарня ?)
А чего сразу нейронку фабрикующую дела не заказали?
Следователь мог бы сразу распечатать и идти шантажировать конкурента заказчика.
И можно звание присваивать следующее когда с первого раза осилил распечатать!
А как они будут его обучать? Ну в смысле на основе каких дел? На той половине что сфабрикована? Или на той которые висят нераскрытытыми по 10 лет?
Ну если спросит частную контору сколько стоит и дать им ещё 300% за секретность, то будет точно меньше миллиарда. Одного.
Внешность преступника планируется установить с помощью фоторобота и по найденному на месте преступления биоматериалу, но только при наличии сведений в банке данных, отмечается в презентации.
Если в банке данных уже есть образцы днк, то фоторобот и не нужен. А документооборот когда будет переводиться в цифру или так и будем приносить CDR, чтобы фотографии в органы передать и переписывать заявления, отправленные через форму, руками?
Знаю я подобный машин ленинг, на работе с ним каждый день встречаюсь. Под капотом этого хайпового черного ящика и разноцветных отчетов размазаны полсотни человек, которые ручками маркируют события.
Формулировка "искусственный интеллект позволит автоматически анализировать детали нескольких преступлений и выявлять в них совпадения, например, одинаковое место преступления или общие предметы" это да. Мощно. Уровень холодного ядерного синтеза, не меньше. Перечитываю. Прям так и представляю место, которое одинаковое, предмет, который общий и ИИ который автоматически.
Следователи не могут переключиться на раскрытие преступлений с более важных задач по фабрикации дел
Самое примечательное - все проекты начнутся не раньше 2024 года / думаю тогда уже точно дно пробьём по всем фронтам
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