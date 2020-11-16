Право
Рая Хачатрян
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«Коммерсантъ»: МВД планирует потратить 55 млрд рублей на ИИ для поиска серийных преступников и создания «фотороботов» Материал редакции

Систему для определения внешности преступника рассчитывают протестировать в 2021–2022 годах, а полноценно использовать — в 2024 году.

23 комментария
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МВД представило проект по использованию ИИ для выявления серийных убийств и определения внешности преступника. Проект представили на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве, в аппарате Чернышенко информацию подтвердили.

Искусственный интеллект позволит автоматически анализировать детали нескольких преступлений и выявлять в них совпадения, например, одинаковое место преступления или общие предметы, пишет РБК со ссылкой на презентацию МВД. Внешность преступника планируется установить с помощью фоторобота и по найденному на месте преступления биоматериалу, но только при наличии сведений в банке данных, отмечается в презентации.

Об использовании ИИ говорится и в проекте цифровой трансформации МВД, который уже отправили в правительство на согласование, добавляет «Коммерсантъ». В совокупности ведомство планирует потратить на технологию более 55 млрд рублей, следует из документов.

В документе указано, что в 2020 году МВД займется научными исследованиями технологий ИИ для улучшения работы полиции, а в 2023 году приступит к созданию программного обеспечения для поиска серийных преступников. РБК пишет, что систему для определения внешности преступника рассчитывают протестировать в 2021–2022 годах, а в 2024 году ввести в промышленную эксплуатацию.

В МВД считают, что систему в будущем можно использовать в деятельности Следственного комитета, ФСБ, ФСИН и других ведомств, а также экспортировать криминалистические технологии в другие страны, говорится в документе.

#новость #ии

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23 комментария
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Сергей Перевозчиков

10

На это точно хватит 55 млн рублей?

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Рая Хачатрян

Сергей
8

55 млрд, извините сонного автора

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Сергей Перевозчиков

Рая
2

Да ничё. Наверное, можете удалять эту ветку :) 

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ЯжПрограммист

Сергей
4

это на 5 слайдов в поверпоинте 

Ответить

Популярный файл

Сергей
0

Скорее всего, это НИОКР

Ответить

BearStrikesBack

Популярный
5

НИОКР гугления по гитхабу? ))

Ответить

Популярный файл

BearStrikesBack
5

А вы попробуйте найти там что-то полезное=) Как минимум, отсортировать по количеству звезд придется!

Ответить

danil nik

Сергей
0

На более менее рабочий прототип точно должно, а вот на разворачивание и внедрение - хз, мягко говоря. Но там сказано "более".

Ответить

Dear Moscow,

9

ИИ для поиска серийных преступников и создания «фотороботов»

Ответить

Дмитрий Теплов

8

1С: Мусарня ?)

Ответить

Юрий Белоножкин

Дмитрий
1

Нет, преступления будут описаны в XML

Ответить

Нравственный Илья

7

Первые результаты

Ответить

Николай Черных

1

А как в робокопе будет, что своих нельзя палить? 

Ответить

Yuri Ziborov

1

А чего сразу нейронку фабрикующую дела не заказали?
Следователь мог бы сразу распечатать и идти шантажировать конкурента заказчика.
И можно звание присваивать следующее когда с первого раза осилил распечатать!

Ответить

Егор Тарасов

1

А как они будут его обучать? Ну в смысле на основе каких дел? На той половине что сфабрикована? Или на той которые висят нераскрытытыми по 10 лет? 

Ответить

Артем Павлючук

Егор
0

Поставят галочку - вокруг враги. 

Ответить

Раненый Петя

1

Главное не выйти на самих себя ) ИИ он такой.. 

Ответить

Николай Филимонов

0

Ну если спросит частную контору сколько стоит и дать им ещё 300% за секретность, то будет точно меньше миллиарда. Одного.

Ответить

Alex Lex

0

Совсем обленились, работу следователей хотят переложить на алгоритмы поиска

Ответить

Pavel Mikhaylov

0

Внешность преступника планируется установить с помощью фоторобота и по найденному на месте преступления биоматериалу, но только при наличии сведений в банке данных, отмечается в презентации.

Если в банке данных уже есть образцы днк, то фоторобот и не нужен. А документооборот когда будет переводиться в цифру или так и будем приносить CDR, чтобы фотографии в органы передать и переписывать заявления, отправленные через форму, руками?

Ответить

Вадим Швальняк

0

Знаю я подобный машин ленинг, на работе с ним каждый день встречаюсь. Под капотом этого хайпового черного ящика и разноцветных отчетов размазаны полсотни человек, которые ручками маркируют события.
Формулировка "искусственный интеллект позволит автоматически анализировать детали нескольких преступлений и выявлять в них совпадения, например, одинаковое место преступления или общие предметы" это да. Мощно. Уровень холодного ядерного синтеза, не меньше. Перечитываю. Прям так и представляю место, которое одинаковое, предмет, который общий и ИИ который автоматически.

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geovo

0

Следователи не могут переключиться на раскрытие преступлений с более важных задач по фабрикации дел

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SG

0

Самое примечательное - все проекты начнутся не раньше 2024 года / думаю тогда уже точно дно пробьём по всем фронтам 

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