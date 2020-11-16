Право
Рая Хачатрян
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«Коммерсантъ»: МВД потратит 55 млрд рублей на ИИ для поиска серийных преступников и создания «фотороботов» Материал редакции

Систему для определения внешности преступника рассчитывают протестировать в 2021–2022 годах, а полноценно использовать — в 2024 году.

11 комментариев
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МВД представило проект по использованию ИИ для выявления серийных убийств и определения внешности преступника. Проект представили на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве, в аппарате Чернышенко информацию подтвердили.

Искусственный интеллект позволит автоматически анализировать детали нескольких преступлений и выявлять в них совпадения, например, одинаковое место преступления или общие предметы, пишет РБК со ссылкой на презентацию МВД. Внешность преступника планируется установить с помощью фоторобота и по найденным на месте преступления биоматериалу, но только при наличии сведений в банке данных, отмечается в презентации.

Об использовании ИИ говорится и в проекте цифровой трансформации МВД, который уже отправили в правительство на согласование, добавляет «Коммерсантъ». В совокупности ведомство планирует потратить на технологию более 55 млрд рублей, следует из документов.

В документе указано, что в 2020 году МВД займется научными исследованиями технологий ИИ для улучшения работы полиции, а в 2023 году приступит к созданию программного обеспечения для поиска серийных преступников. РБК пишет, что систему для определения внешности преступника рассчитывают протестировать в 2021–2022 годах, а в 2024 году ввести в промышленную эксплуатацию.

В МВД считают, что систему в будущем можно использовать в деятельности Следственного комитета, ФСБ, ФСИН и других ведомств, а также экспортировать криминалистические технологии в другие страны, говорится в документе.

#новость #ии

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11 комментариев
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Сергей Перевозчиков

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На это точно хватит 55 млн рублей?

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Рая Хачатрян

Сергей
1

55 млрд, извините сонного автора

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Сергей Перевозчиков

Рая
0

Да ничё. Наверное, можете удалять эту ветку :) 

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danil nik

Сергей
0

На более менее рабочий прототип точно должно, а вот на разворачивание и внедрение - хз, мягко говоря. Но там сказано "более".

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Популярный файл

Сергей
0

Скорее всего, это НИОКР

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BearStrikesBack

Популярный
0

НИОКР гугления по гитхабу? ))

Ответить

ЯжПрограммист

Сергей
0

это на 5 слайдов в поверпоинте 

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Дмитрий Теплов

2

1С: Мусарня ?)

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Нравственный Илья

1

Первые результаты

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Николай Филимонов

0

Ну если спросит частную контору сколько стоит и дать им ещё 300% за секретность, то будет точно меньше миллиарда. Одного.

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Dear Moscow,

0

ИИ для поиска серийных преступников и создания «фотороботов»

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