Систему для определения внешности преступника рассчитывают протестировать в 2021–2022 годах, а полноценно использовать — в 2024 году.

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МВД представило проект по использованию ИИ для выявления серийных убийств и определения внешности преступника. Проект представили на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве, в аппарате Чернышенко информацию подтвердили.

Искусственный интеллект позволит автоматически анализировать детали нескольких преступлений и выявлять в них совпадения, например, одинаковое место преступления или общие предметы, пишет РБК со ссылкой на презентацию МВД. Внешность преступника планируется установить с помощью фоторобота и по найденным на месте преступления биоматериалу, но только при наличии сведений в банке данных, отмечается в презентации.

Об использовании ИИ говорится и в проекте цифровой трансформации МВД, который уже отправили в правительство на согласование, добавляет «Коммерсантъ». В совокупности ведомство планирует потратить на технологию более 55 млрд рублей, следует из документов.

В документе указано, что в 2020 году МВД займется научными исследованиями технологий ИИ для улучшения работы полиции, а в 2023 году приступит к созданию программного обеспечения для поиска серийных преступников. РБК пишет, что систему для определения внешности преступника рассчитывают протестировать в 2021–2022 годах, а в 2024 году ввести в промышленную эксплуатацию.