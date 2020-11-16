Абоненты смогут жаловаться операторам на спам и мошенничество, а такие номера после проверки будут блокироваться.

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Минцифры хочет обязать операторов связи противодействовать телефонному мошенничеству на системном уровне. Для этого им нужна технология распознавания телефонных номеров и установления источника трафика, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект ведомства.

Операторы должны бороться против «фрода» и спама: в документе «фродом» называют вызовы с подменных номеров, с помощью технических средств или несанкционированного доступа к операторскому оборудованию. При этом «фрод» должен привести к нарушению прав третьих лиц и безопасности сети. Телефонным спамом считаются вызовы или сообщения с рекламой без согласия абонента.

При получении таких звонков абоненты смогут жаловаться на спам и мошенничество оператору, который передаст заявление в специальную систему проверки. После проверки оператор может заблокировать номера, которые нарушают правила, пишет издание.

Законопроект планируется обсудить на совещании межведомственной рабочей группы с участием Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка, крупных банков и операторов связи 16 ноября, пишет «Коммерсантъ». Это подтвердили в Минцифры.

Расходы не будут значительными, так как у крупных операторов уже есть такие системы, сказали изданию в «Ростелекоме». Оператор заявил, что поддерживает меры. В МТС считают, что законопроект требует «детальной проработки». В «Билайне» сообщили, что они используют такие системы, а в «Мегафоне» изучают все предложения в рамках рабочей группы. Представитель Tele2 не прокомментировал проект.