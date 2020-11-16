Право
Рая Хачатрян
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Минцифры предложило обязать операторов связи устанавливать системы для блокировки телефонных мошенников Материал редакции

Абоненты смогут жаловаться операторам на спам и мошенничество, а такие номера после проверки будут блокироваться.

13 комментариев
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Минцифры хочет обязать операторов связи противодействовать телефонному мошенничеству на системном уровне. Для этого им нужна технология распознавания телефонных номеров и установления источника трафика, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект ведомства.

Операторы должны бороться против «фрода» и спама: в документе «фродом» называют вызовы с подменных номеров, с помощью технических средств или несанкционированного доступа к операторскому оборудованию. При этом «фрод» должен привести к нарушению прав третьих лиц и безопасности сети. Телефонным спамом считаются вызовы или сообщения с рекламой без согласия абонента.

При получении таких звонков абоненты смогут жаловаться на спам и мошенничество оператору, который передаст заявление в специальную систему проверки. После проверки оператор может заблокировать номера, которые нарушают правила, пишет издание.

Законопроект планируется обсудить на совещании межведомственной рабочей группы с участием Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка, крупных банков и операторов связи 16 ноября, пишет «Коммерсантъ». Это подтвердили в Минцифры.

Расходы не будут значительными, так как у крупных операторов уже есть такие системы, сказали изданию в «Ростелекоме». Оператор заявил, что поддерживает меры. В МТС считают, что законопроект требует «детальной проработки». В «Билайне» сообщили, что они используют такие системы, а в «Мегафоне» изучают все предложения в рамках рабочей группы. Представитель Tele2 не прокомментировал проект.

Заявления о спаме могут быть поданы для блокировки номеров конкурентов, считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. В результате компании должны будут доказывать, что не занимались спамом, добавила она.

#новость #операторы #мошенничество

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13 комментариев
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Нравственный Илья

5

Да-да, так это и будет работать. На самом деле, нет

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Ilgar Dadashov

3

А если заблокировали номер, а через 6-7 месяцев не активности он попал обратно в продажу и добросовестный покупатель его приобрёл, тогда что?

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Григорий Манякин

2

Так операторы зачастую задействованы финансово в этих процессах, если бы они хотели, они бы это давно сделали. Все технические средства у них есть для этого и юридические права

Ответить

Mike Tat

1

Когда пробиваешь номера телефонных афыеристов и прозвонщиков, то выясняется что большая часть принадлежит облачным атс.

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Alexey QuQu

Mike
0

Ну облачные АТС не в чем не виноваты - они просто продают свои услуги

Ответить

Шизоидная обезьяна

Mike
0

Именно так. Очень странно, что в министерстве об этом не в курсе.

Ответить

Arthur Niazyan

0

Будут ли разбираться с подменой номеров?

Ответить

Роман Анисимов

0

Так оно же уже работает, зачем что-то придумывать ещё?

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Распространенный холод

Роман
0

Ничерта оно не работает на практике

Ответить

Alexey QuQu

Роман
0

Интересно в каком это виде оно работает?

Ответить

Юрий Другач

0

Запись разговоров ведь ведется, зачем доказывать, что тебя оболгали

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Уоррен Баффет

0

Но это же глупость! Номерная емкость не резиновая. Со временем столкнемся с ситуацией, когда покупаешь новую симку у опсоса, а дозвониться никуда не можешь - везде заблокировано за грехи предыдущего владельца.

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Maxim Stroganoff

0

Надо блокировать не номера, а юрлица, которым они принадлежат, причем по первой же записи разговора с фактом робо-спама. Физлицам вообще не давать право оформлять ВАТС без ОПФ.

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