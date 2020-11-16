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Правительство установило допустимые доли иностранных работников в 2021 году для разных отраслей Материал редакции
В аптеках, нестанционарных торговых объектах и на рынках не разрешается работать иностранцам.
- Российское правительство утвердило распоряжение, которое устанавливает допустимые доли иностранных работников в 2021 году для некоторых отраслей.
- Допустимая доля иностранных работников в управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе составляет 70% общей численности сотрудников, торговле розничными алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах — 15%, выращивании овощей — 50%, в лесоводстве и лесозаготовке — 50%, деятельности сухопутного пассажирского транспорта — 24%.
- В сфере строительства может работать до 80% иностранных работников от общей численности, но только не в Москве, Бурятии, Амурской области и Дагестане. В последней доля иностранных работников может составлять 50%.
- В аптеках, нестанционарных торговых объектах и на рынках не разрешается работать иностранцам.
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Надо 3% сделать.
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А раньше было это ограничение? Или только сейчас начало вводиться из-за геополитической обстановки?