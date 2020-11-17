Право
Таня Боброва
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Владелец «Билайна» подал в суд на ритейлера одежды befree из-за торгового знака Материал редакции

Veon использовала бренд для развития своего мессенджера, от которого отказалась в начале 2019 года.

10 комментариев
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Veon Amsterdam B.V. (cтруктура холдинга Veon Ltd., которому принадлежит бренд «Билайн») подала иск в Суд по интеллектуальным правам к «Мэлон фешн групп» (владеет брендами одежды Love Republic, befree, Zarina и Sela). Об этом пишет РБК со ссылкой на картотеку дел.

Компания просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака befree. «Мэлон фешн групп» зарегистрировала его в 2002 году в нескольких классах, а в 2003 году открыла первый магазин под этим брендом: сейчас их более 200 в России и СНГ, указывает издание.

В начале 2019 года Veon зарегистрировал в России торговый знак Veon be free для своей платформы со звонками, новостями и спецпредложениями, которую запустил летом 2017 года. Однако в феврале Melon Fashion Group обратилась в Роспатент, утверждая, что регистрация товарного знака Veon в России прошла с нарушениями: он «схож до степени смешения» с брендами группы.

В январе 2019 года Veon отказалась от дальнейшего развития платформы в её нынешнем виде. На тот момент её аудитория составляла 210 млн клиентов в десяти странах присутствия входящих в холдинг компаний, пишет РБК. Несмотря на это во время спора с ритейлером холдинг настаивал, что Melon Fashion Group не оказывает услуги по тем классам, по которым Veon зарегистрировал Veon be free.

Коллегия по патентным спорам в начале сентября 2020 года встала на сторону Melon Fashion Group и отказала в правовой охране принадлежащего Veon торгового знака. Теперь Veon пытается оспорить это решение.

В Melon Fashion Group заявили изданию, что урегулировали взаимные претензии с Veon. Суть договорённостей в компании не раскрыли, добавив, что Veon больше не претендует на торговый знак befree. Представитель «Билайна» отказался от комментариев, в Veon и Роспатенте пока не ответили на запросы РБК.

#новость #veon #билайн #melonfashiongroup

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10 комментариев
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Дмитрий Теплов

6

Быть свободным может быть только Билайн, логично

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Roman Moskovskiy

2

Деньги не пахнут? Билайн скатился и теперь страдает хернёй?

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Василий Степанов

1

Переживаю за группу БИ-2

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Комментарий удален

Павел Гросс-Днепров

0

Билайн проиграет )

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Evgeny Boyko

Павел
0

Тебе-то уж точно

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Alex Kuz

Evgeny
0

в шашки

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Павел Гросс-Днепров

Evgeny
0

выдыхай бобёр

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Evgeny Boyko

Павел
0

Уже проиграл?

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Shlomo Goldenberg

0

через 16 лет только зарегистрировали знак и считаю что у них больше прав?

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Alexandr Leibowitz

0

Предлагаю всему международному ЛГБТ-сообществу завалить исками Билайн за использование в названии сочетания "Би", так как это является коммерческой эксплуатацией самоиндентифицирующего названия всех бисексуалов мира. Пусть юристы Билайна тоже поиграют в игру "докопайся до названия", раз им больше заняться нечем))

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