Власти Санкт-Петербурга запретили работу общепита в ТЦ с 23 ноября и ограничили число зрителей в кинотеатрах с 1 декабря Материал редакции
До какой даты действуют новые ограничения, не уточняется.
Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения из-за роста числа заразившихся коронавирусом.
С 23 ноября:
- Зрителям запрещено присутствовать на спортивных мероприятиях.
- В зданиях торговых центров приостанавливается работа кафе, ресторанов и ледовых катков.
- На других ледовых катках (как открытых, так и крытых) должно присутствовать не больше одного человека на 10 м².
- На крытых катках не должно быть больше 30 человек одновременно.
- На территориях открытых ледовых катков должны быть закрыты раздевалки.
- Исключение из этих правил — профессиональные спортклубы.
С 1 декабря:
- Наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале.
- Исключение — мероприятия, на которые на 18 ноября уже проданы билеты.
Жду когда ограничат количество людей в одной квартире, чтобы наконец обоснованно сдать деда в дом престарелых.
Жду когда ограничат количество людей в одной квартире, чтобы наконец обоснованно сдать деда в дом престарелых.
Дома престарелых заранее закроют на карантин указом, выпущенным неделей раньше.
Исключение из этих правил — профессиональные спортклубы.
Охренительная формулировка.
Спортзал, в который я хожу, он профессиональный или нет? По какому критерию это определяется?
По членству в клубе участников "Мистер Олимпия" и "Арнольд Классик"?
Исключение — мероприятия, на которые на 18 ноября уже проданы билеты.
Вирус-то в курсе, что эти мероприятия ему посещать нельзя?
Столовую в Смольном пусть закроют.
Столовая в Смольном это единственная столовая которая работала всю блокаду и кормила полноценным меню. Вы что хотите посягнуть на эту блокадную святыню? Ленинградцы вам такого не простят
Заходишь в фитнес хаус, там объявления - согласно постановлению правительства бла-бла-бла должны быть в маске, кроме
-тренажёрного зала
-бассейна
-спа зоны
- раздевалки.
Wtf?
Итак в ТЦ уже запретили работу фудкортов, чем чайхана в тц отличается от аналогичной стенд-элоун? опять думают лопатой, а не головой
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