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Лиана Липанова
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Власти Санкт-Петербурга запретили работу общепита в ТЦ с 23 ноября и ограничили число зрителей в кинотеатрах с 1 декабря Материал редакции

До какой даты действуют новые ограничения, не уточняется.

12 комментариев
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Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

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Меня зовут Андрей Инсаров, я основатель и генеральный директор международной ИТ-компании Intis Telecom.

С 23 ноября:

  • Зрителям запрещено присутствовать на спортивных мероприятиях.
  • В зданиях торговых центров приостанавливается работа кафе, ресторанов и ледовых катков.
  • На других ледовых катках (как открытых, так и крытых) должно присутствовать не больше одного человека на 10 м².
  • На крытых катках не должно быть больше 30 человек одновременно.
  • На территориях открытых ледовых катков должны быть закрыты раздевалки.
  • Исключение из этих правил — профессиональные спортклубы.

С 1 декабря:

  • Наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале.
  • Исключение — мероприятия, на которые на 18 ноября уже проданы билеты.
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#новость #санктпетербург

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12 комментариев
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Дмитрий Анисимов

7

Жду когда ограничат количество людей в одной квартире, чтобы наконец обоснованно сдать деда в дом престарелых.

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Dear Moscow,

Дмитрий
1

Жду когда ограничат количество людей в одной квартире, чтобы наконец обоснованно сдать деда в дом престарелых.

Дома престарелых заранее закроют на карантин указом, выпущенным неделей раньше.

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Dear Moscow,

1

Исключение из этих правил — профессиональные спортклубы.

Охренительная формулировка.

Спортзал, в который я хожу, он профессиональный или нет? По какому критерию это определяется?

По членству в клубе участников "Мистер Олимпия" и "Арнольд Классик"?

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Ivan Boldyrev

Dear
0

Нет, конечно. 

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Вася Пражкин

1

 Исключение — мероприятия, на которые на 18 ноября уже проданы билеты.

Вирус-то в курсе, что эти мероприятия ему посещать нельзя?

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Антон

0

Столовую в Смольном пусть закроют.

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Василий Степанов

Антон
0

Столовая в Смольном это единственная столовая которая работала всю блокаду и кормила полноценным меню. Вы что хотите посягнуть на эту блокадную святыню? Ленинградцы вам такого не простят

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Антон

Василий
1

Пусть сделают мнге пропуск буду только там кушать и ностальгировать.

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Научно-Технический холод

0

М-да...

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Maxim Bugaev

0

Заходишь в фитнес хаус, там объявления - согласно постановлению правительства бла-бла-бла должны быть в маске, кроме
-тренажёрного зала
-бассейна 
-спа зоны
- раздевалки. 
Wtf? 

Ответить

Никита Мотыль

Maxim
0

В туалете не забываем одевать

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Denis Denis

0

Итак в ТЦ уже запретили работу фудкортов, чем чайхана в тц отличается от аналогичной стенд-элоун? опять думают лопатой, а не головой

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