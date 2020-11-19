Генеральные прокуроры штатов планируют подать иски в начале декабря 2020 года, говорят источники.

В закладки

Федеральные власти и власти штатов готовятся предъявить Facebook антимонопольные обвинения и оспорить сделки по покупке Instagram и WhatsApp. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

Генеральные прокуроры штатов начали своё расследование в 2019 году и планируют подать иски в начале декабря 2020 года, говорят собеседники издания. Подписать иски планируют около 40 штатов, рассказали они.

Кроме того, расследование Федеральной торговой комиссии США также находится на финальной стадии. Регулятор пытается координировать свои действия с лидерами штатов. При этом регулятор и штаты могут подать два антимонопольных иска в двух разных местах, пишет издание.

По мнению американских властей, покупка создала антиконкурентную обстановку на рынке соцсетей. Следователи изучили, как Instagram и WhatsApp изменились после того, как Facebook купила их, ухудшилось ли качество предоставляемых услуг и уровень конфиденциальности.

В частности, Facebook обещала сохранить независимость WhatsApp после покупки в 2014 году и надёжную защиту конфиденциальности. Такие обещания соцсеть дала регуляторам, которые должны были одобрить сделку, напоминает издание.

Но через несколько лет Facebook попыталась интегрировать данные своих пользователей с другими своими сервисами, пишет The Washington Post. Компания управляет «огромным количеством пользовательских данных» и может регулировать, когда и как сторонние разработчики приложений и другие компании могут получить доступа к этой информации. Это позволяет соцсети подавлять появляющихся конкурентов, говорят источники газеты.

Готовящиеся иски пока не утверждены, и власти ещё могут изменить обвинения, отметили собеседники The Washington Post. Кроме того, это не единственные вопросы касательно Facebook, которые изучают чиновники, добавили источники, не уточнив деталей.

Facebook, Федеральная торговая комиссия и пресс-секретарь генпрокурора Нью-Йорка не ответили на запросы The Washington Post.