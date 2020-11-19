The Washington Post: власти США готовятся обвинить Facebook в «антиконкурентной» покупке Instagram и WhatsApp Материал редакции
Генеральные прокуроры штатов планируют подать иски в начале декабря 2020 года, говорят источники.
Федеральные власти и власти штатов готовятся предъявить Facebook антимонопольные обвинения и оспорить сделки по покупке Instagram и WhatsApp. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.
Генеральные прокуроры штатов начали своё расследование в 2019 году и планируют подать иски в начале декабря 2020 года, говорят собеседники издания. Подписать иски планируют около 40 штатов, рассказали они.
Кроме того, расследование Федеральной торговой комиссии США также находится на финальной стадии. Регулятор пытается координировать свои действия с лидерами штатов. При этом регулятор и штаты могут подать два антимонопольных иска в двух разных местах, пишет издание.
По мнению американских властей, покупка создала антиконкурентную обстановку на рынке соцсетей. Следователи изучили, как Instagram и WhatsApp изменились после того, как Facebook купила их, ухудшилось ли качество предоставляемых услуг и уровень конфиденциальности.
В частности, Facebook обещала сохранить независимость WhatsApp после покупки в 2014 году и надёжную защиту конфиденциальности. Такие обещания соцсеть дала регуляторам, которые должны были одобрить сделку, напоминает издание.
Но через несколько лет Facebook попыталась интегрировать данные своих пользователей с другими своими сервисами, пишет The Washington Post. Компания управляет «огромным количеством пользовательских данных» и может регулировать, когда и как сторонние разработчики приложений и другие компании могут получить доступа к этой информации. Это позволяет соцсети подавлять появляющихся конкурентов, говорят источники газеты.
Готовящиеся иски пока не утверждены, и власти ещё могут изменить обвинения, отметили собеседники The Washington Post. Кроме того, это не единственные вопросы касательно Facebook, которые изучают чиновники, добавили источники, не уточнив деталей.
Facebook, Федеральная торговая комиссия и пресс-секретарь генпрокурора Нью-Йорка не ответили на запросы The Washington Post.
В июле 2020 года на допросе в Конгрессе США глава Facebook Марк Цукерберг подчеркивал, что покупка Instagram и WhatsApp не угрожала конкуренции, а повысила качество соцсетей. Он также отметил, что появление новых быстрорастущих соцсетей, включая TikTok, свидетельствует о здоровой конкуренции на рынке.
Предположу что просто семафорят, чтоб в FB знали своё место и не забывали кому они всем обязаны.
Предполагаю, сами сервисы всем пофиг, и идет борьба исключительно против конечных владельцев или партии, к которой они принадлежат
Вы что. Это только в мордоре надавливают на людей через админ аппарат. А это светлая демократия!
Интересная тема, кто конкретно это двигает. Как я понимаю, Фейсбук лоббируют демократы, это было понятно при такой открытой кампании в поддердку голосования по почте за демократов, якобы таким способом никогда, за историю американских выборов, не подделывались голоса. И именно с победой байдена в гос думу внесли законопроект, направленный на шантаж гугла (ютьюба) и фейсбука, запретом в России, если те не будут выводить в топ пропагандонские каналы и срезать просмотры оппозиции. Уже сейчас мой директ заполнен рекомендациями вступления в группы из разряда "Путин наш президент" и тп, а российские оппозиционные ютьюберы планируют подать коллективный иск на гугл. Мы живём в удивительное время! И я вам, как человек, который живёт в фейсбуке уже 5 лет, имеет под 3к друзей, говорю на сто процентов, что гугел уже давно заключил негласный договор с кремлем и получает за свои "баги у оппозиции с просмотрами и трендами" деньги. Гугл и фб пойдёт на всё, чтобы сохранить огромный российский рынок. Но мы видим тенденцию ухода российской федерации в глухуб анальную оборону, Путин уже приказал создать национальный видеохостинг, а дядюшка си дзинь пинь с удовольствием, по старой дружбе, поделится своим файерволом! А когда под общую гребенку закроют гитхаб и доступы к репозиториям, большинство программистов уедет из России, и останется только Говнояндекс с мейлом, вот у кого будет точка роста и процветания)
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