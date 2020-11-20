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ИТ-ассоциации попросили Путина ускорить перевод инфраструктуры на российское ПО Материал редакции

Они считают, что если пропустить момент, российские ИТ так и останутся зависимыми от зарубежных компаний.

15 комментариев
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Несколько ИТ-ассоциаций попросили Путина не сдвигать на три года сроки перехода субъектов критически важной информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма президенту.

Письмо подписали Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

К КИИ относятся госорганы, оборонные предприятия, атомные электростанции, больницы, поликлиники, банки. Ассоциации считают, что если отсрочку одобрят, то выход из «технологической зависимости» отодвинется на три года.

Авторы письма подчеркнули, что Россия находится в непростых условиях внешних санкций и острой конкурентной борьбы с ведущими ИТ-державами, «что создаёт очевидную угрозу государственной безопасности в виде потери цифрового, а за ним и национального суверенитета».

Ассоциации заверили президента, что российские разработчики ПО и производители оборудования могут обеспечить отечественную экономику большим количеством решений, которые успешно внедрили и запустили в сотнях госучреждений и коммерческих компаний. Они считают, что реальные причины сворачивания импортозамещения — это желание ряда участников рынка продолжить закупки и внедрение на объектах КИИ зарубежных разработок.

В Минцифры напомнили, что ведомство принимало замечания к указу до 4 июня, тогда АРПП и АРПЭ промолчали. Зато «Газпром», «Росатом», ВТБ, «Ростелеком» и другие компании указали на неготовность отечественных производителей ПО и оборудования для этих задач, а также высокий уровень трат на импортозамещение.

Путин поручил начать переход КИИ на отечественные ИТ-решения в 2019 году. В мае 2020 года Минцифры опубликовало проект указа президента и постановления правительства, по которым переход на российское ПО должен был начаться в 2021 году, а на российское оборудование — в 2022-м. После общественного обсуждения министерство предложило сдвинуть их на 2024 и 2025 годы соответственно.

#новость #законы

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15 комментариев
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Ol Ka

9

Похоже, тренд попрошайничества набирает обороты:

✔️ Попросить обнуление
✔️ Попросить не вводить карантин
✅ Попросить отечественное п/о

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Григорий Крутеев

Ol
2

В точку. В день по 10 публикаций. Эти попросили то, те попросили это. Уже невольно думаешь, может тоже чего попросить 🤣

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Vladislav Stan

Ol
1

—- вы сейчас тут —
— Попросить запретить ютюб 
— Попросить запретить западные сайты
— Попросить ввести крепостное право

Страна попрошаек. Вы ж не сирийцы, чтобы вам помогать

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ivan krapivin

Ol
1

Попросить JavaScript на кириллице

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Президентский Артем

ivan
1

1эс же

Ответить

Александр Прилипко

Президентский
0

эт дэлфя

Ответить

Направленный Гоша

Ol
1

Челобитные опять в моде)

Ответить

Божий рак

5

конкуренция создаёт угрозу государственной безопасности

Ах вот оно что, так и запишем ))

Ответить

Aleksey Bobkov

4

бляди

Ответить

Непонятный химик

Aleksey
0

таки точно, сударь, подметили

Ответить

Папа Римский

0

Порнохаб тоже отечественный запилят или как?

Ответить

Elijah Garrison

Папа
0

Перым делом, это же основное ПО которое используется в КИИ

Ответить

Президентский Артем

0

Могут.
А чего ж до этого никак не обеспечили? 

Ответить

Elijah Garrison

0

Они считают, что если пропустить момент, российские ИТ так и останутся зависимыми от зарубежных компаний.

Что в переводе с пиздабольского на русский означает: у меня детям уже через полгода образование в гарварде оплачивать и новой любовнице рейнж покупать. 

Что, блядь, изменится если проебаный на 30 лет момент, проебут ещё лет на 5?

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Damir Aysin

0

Смешно и грустно. На что замещать то? Покажите мне системы(за исключение двух-трёх), которые стабильно работают при действительно большом объеме данных, которые будут стабильны в корпорациях масштаба Ростелеком, ВТБ и тд?!

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