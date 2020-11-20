Они считают, что если пропустить момент, российские ИТ так и останутся зависимыми от зарубежных компаний.

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Несколько ИТ-ассоциаций попросили Путина не сдвигать на три года сроки перехода субъектов критически важной информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма президенту.

Письмо подписали Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

К КИИ относятся госорганы, оборонные предприятия, атомные электростанции, больницы, поликлиники, банки. Ассоциации считают, что если отсрочку одобрят, то выход из «технологической зависимости» отодвинется на три года.

Авторы письма подчеркнули, что Россия находится в непростых условиях внешних санкций и острой конкурентной борьбы с ведущими ИТ-державами, «что создаёт очевидную угрозу государственной безопасности в виде потери цифрового, а за ним и национального суверенитета».

Ассоциации заверили президента, что российские разработчики ПО и производители оборудования могут обеспечить отечественную экономику большим количеством решений, которые успешно внедрили и запустили в сотнях госучреждений и коммерческих компаний. Они считают, что реальные причины сворачивания импортозамещения — это желание ряда участников рынка продолжить закупки и внедрение на объектах КИИ зарубежных разработок.

В Минцифры напомнили, что ведомство принимало замечания к указу до 4 июня, тогда АРПП и АРПЭ промолчали. Зато «Газпром», «Росатом», ВТБ, «Ростелеком» и другие компании указали на неготовность отечественных производителей ПО и оборудования для этих задач, а также высокий уровень трат на импортозамещение.