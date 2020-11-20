Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать — их функции передадут Минцифры Материал редакции
Это сделано для «совершенствования государственного управления».
Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. Об этом говорится на сайте Кремля.
Решение принято для «совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» и «решения приоритетных задач в области цифровой экономики».
Функции Россвязи и Роспечати передадут Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Оно будет правопреемником агентств, в том числе и по судебным обязательствам. Ликвидацию организаций должны завершить в шестимесячный срок.
- Роспечать создана в 2004 году, её основная функция — выдача господдержки печатным и электронным СМИ, а также книгоиздателям и телеканалам. В 2021 году суммарно на поддержку СМИ должны выделить 102,8 млрд рублей — 97,4 млрд из них должна распределить Роспечать, напоминает РБК.
- Россвязь создана также в 2004 году. Она занимается управлением и восстановлением единой сети электросвязи России при ЧС, распределяет ресурс нумерации, присваивает почтовые индексы и так далее.
Ну будет 1 херобора вместо 3, а хули толку
В 2021 году суммарно на поддержку СМИ должны выделить 102,8 млрд рублей — 97,4 млрд из них должна распределить Роспечать
Тут уместно слово "распилить". Истинно свободных СМИ не бывает, они принадлежат либо государству либо магнатам. Но в РФ СМИ это большой "распилочный" комбайн, где все держится на заказах и перезаказах в сотни тысяч или даже миллионы рублей. У нас на Алтае эти схемы уже известны и пользуются популярностью уже и при новом губернаторе. Кто хочет почитать, оставлю ссылку тут:
Угадай где Роспечать
Гуся видишь? А он там есть
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