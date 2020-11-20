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Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать — их функции передадут Минцифры Материал редакции

Это сделано для «совершенствования государственного управления».

9 комментариев
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Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. Об этом говорится на сайте Кремля.

Решение принято для «совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» и «решения приоритетных задач в области цифровой экономики».

Функции Россвязи и Роспечати передадут Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Оно будет правопреемником агентств, в том числе и по судебным обязательствам. Ликвидацию организаций должны завершить в шестимесячный срок.

  • Роспечать создана в 2004 году, её основная функция — выдача господдержки печатным и электронным СМИ, а также книгоиздателям и телеканалам. В 2021 году суммарно на поддержку СМИ должны выделить 102,8 млрд рублей — 97,4 млрд из них должна распределить Роспечать, напоминает РБК.
  • Россвязь создана также в 2004 году. Она занимается управлением и восстановлением единой сети электросвязи России при ЧС, распределяет ресурс нумерации, присваивает почтовые индексы и так далее.

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9 комментариев
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alex twit

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Ну будет 1 херобора вместо 3, а хули толку

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max smirnoff

alex
0

 В 2021 году суммарно на поддержку СМИ должны выделить 102,8 млрд рублей — 97,4 млрд из них должна распределить Роспечать

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Александр Коротков

max
0

Тут уместно слово "распилить". Истинно свободных СМИ не бывает, они принадлежат либо государству либо магнатам. Но в РФ СМИ это большой "распилочный" комбайн, где все держится на заказах и перезаказах в сотни тысяч или даже миллионы рублей. У нас на Алтае эти схемы уже известны и пользуются популярностью уже и при новом губернаторе. Кто хочет почитать, оставлю ссылку тут: 

https://transparency.org.ru/images/docs/research…
https://transparency.org.ru/images/docs/research/2016-03_Altay_PR.pdf
transparency.org.ru
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Lazy Snow

5
Ответить

max smirnoff

2

Угадай где Роспечать

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Roman Kotov

max
1

Гуся видишь? А он там есть

Ответить

max smirnoff

Roman
0

это чайка если чо
не прокурор

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Папа Римский

1
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Alexandr Leibowitz

1

Кровати передвинули, а девки те же.

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