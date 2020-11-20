Это сделано для «совершенствования государственного управления».

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Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. Об этом говорится на сайте Кремля.

Решение принято для «совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» и «решения приоритетных задач в области цифровой экономики».

Функции Россвязи и Роспечати передадут Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Оно будет правопреемником агентств, в том числе и по судебным обязательствам. Ликвидацию организаций должны завершить в шестимесячный срок.