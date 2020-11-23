Правительство ликвидирует восемь институтов развития и объединит фонды с похожими функциями Материал редакции
«Роснано» и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ, Российская венчурная компания (РВК) перейдет в управление к РФПИ, говорят источники издания.
Правительство утвердило концепцию реформы институтов развития — восемь из них ликвидируют, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров, и источник в одном из институтов развития.
«Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России», — говорит один из собеседников издания.
По данным «Коммерсанта», реформа готовилась с лета 2020 года и будет объявлена в ноябре.
В частности, будут ликвидированы Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию и три структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока, говорят источники РБК.
Часть функций ликвидируемых институтов получит ВЭБ. Но привлечением трудовых ресурсов и инвестиций, распределением и предоставлением субсидий и грантов, администрированием специнвестконтрактов займутся профильные государственные ведомства.
Кроме того, под управление госкорпорации перейдут фонд «Сколково», «Роснано», Фонд инфраструктурных и образовательных программ, корпорация «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («Фонд Бортника»).
Институты с похожими функциями объединят:
- «Дом.РФ» и «МСП Банк» станут одним «универсальным» банком, говорят два источника РБК. В «МСП Банке» отказались от комментариев. В «Дом.РФ» заявили, что ничего не знают о таких планах.
- Российская венчурная компания (РВК) перейдет в управление к РФПИ. В РФПИ и РВК от комментариев отказались.
- Российский фонд фундаментальных исследований будет присоединен к Российскому научному фонду.
Анатолий Чубайс в рамках реформы может покинуть пост главы «Роснано», утверждают два источника РБК. «Ему будет предложена другая должность, финального решения нет», — сказал один из них.
В ВЭБ, пресс-службе правительства и в «Роснано» отказались от комментариев. Представитель «Сколково» заявил, что «фонд не располагает такой информацией».
В Российском фонде развития информационных технологий отрицают ликвидацию. «Утвержден бюджет фонда на следующий год. Кроме того, согласована новая субсидия для субъектов малого бизнеса», — сказал РБК представитель фонда.
Обновлено в 10:35. Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности:
- На базе ВЭБ сформируют инвестблок, в который войдут «Корпорация МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано» и четыре фонда.
- Часть функций ещё восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ и федеральными органами исполнительной власти. Сами институты ликвидируют.
- Стратигически важные организации, в том числе «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор», сохранятся.
- «ВЭБ-Лизинг» и Государственную транспортную лизинговую компанию объединят в одну компанию.
- Будет создан универсальный банк — на основе «МСП Банка» и Банка «Дом.рф».
- Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций и другое.
Анатолий Чубайс в рамках реформы может покинуть пост главы «Роснано», утверждают два источника РБК. «Ему будет предложена другая должность, финального решения нет», — сказал один из них.
ФСИН ждёт уже?
Бесполезные нахлебники. Сколько уже существует институт развития Дальнего Востока? И как результаты? Сколько напилили?
"Российский фонд фундаментальных исследований будет присоединен к Российскому научному фонду."
Это, кстати, очень круто. Работа РНФ на порядок лучше организована, чем РФФИ.
Что там крутого? Старичье себя вознаграждает щедро и свои давние связи.
Престарелые академики как раз-таки, преимущественно РФФИ оккупировали. А РНФ радует:
1. Намного большим размером грантов: сравните, например, молодежный РНФ с 1.5 млн в год и аналогичный мол_а РФФИ, где дают всего 500 тыс.
2. Более внятной и прозрачной экспертизой проектов
3. Да даже система предоставления отчетов - ИАС РНФ на порядок удобнее чем КИАС РФФИ.
В общем, я уже видел предостаточно грантов и РНФ и РФФИ и от работы первого фонда впечатления всегда были много лучше.
Чубайс и Дворкович и дальше продолжат рулить и осваивать, но теперь уже под эгидой Шувалова?
увязать цели институтов с целями национального развития России
)))) ()) ()))))))))))))))))))
вместо толпы мутных персонажей пилить будут два проверенных другана - шувалов и дмитриев.
Ну вот как только в правительстве решили что что-то надобно делать с руководителями Роснано и Сколково, ибо результатов нет, а потрачены триллионы, Роснано и Сколково вдруг решили (понятно что с чьей-то помощью) сразу сбечь от правительства под крыло ВЭБа, куда уже много кто убежал из команды правительства бывшего премьера...
А как Вы решили, что у Сколково нет результатов? По системе "пятилетку за три года", стахановцы, Павка Корчагин?
У вас есть чудесный российский смартфон, планшетник, ноутбук, электромобиль и еще прочее новое, интересное и продвинутое, интересное много кому в мире? Вот в Китае есть всё такое от гаджета и до электромобиля, созданное за последние две пятилетки под надзором именно Коммунистической партии Китая (КПК). А у нас вот нет, а денег потрачено и в Роснано, и в Сколково просто жуть сколько, ну и выведено соответственно...
Нет компаний на сайте Сколково
Просто контролировать всех этих Чубайсов, Дворковичей нужно точно так же как и в Китае... Может быть именно в том числе и поэтому, на официальных приемах, китайские товарищи не подают Чубайсу приветственно руку?
Что ты докопался до Чубайсов и Дворковичей? Они лишь ферзи на шахматной доске, но играют в шахматы другие люди.
"...Каждый раз, когда Китай объявляет о своих планах и приоритетах на новую пятилетку, у его конкурентов начинает проседать экономика в этих самых сферах. На следующую пятилетку, Китай решил сосредоточится на высоких технологиях и инновациях именно в тех областях и сферах, где с ним будут конкурировать США и ЕС.
Обычно, когда Китай объявляет, на что будет направлена его новая пятилетка, количество компаний в этих сферах растёт на 30% по отношению к незатронутым областям. А в США и ЕС, количество работников в этих же самых сферах падает на 5% и более, а количество фирм — на 7% и более и сильнее всего страдают от подобных действий Китая те компании и бизнес, где нужны очень высококвалифицированные сотрудники. Конкуренция с Китаем в вопросах интеллектуальной собственности сразу плохо сказывается на продажах, реализованных патентах, на тратах на науку и развитие у фирм США и ЕС. А для тех сфер, которые Пекин ставит в свой приоритет, магнитуда ещё сильнее.
Свою новую пятилетку Китай обсуждал и утверждал в октябре 2020 года, а огласят её позже, на съезде Коммунистической Партии Китая (КПК) в 2021 году. Планируемая стратегия прежде всего будет направлена на стимулирование внутреннего спроса Китая, чтобы подтолкнуть рост экономики, плюс иностранные инвестиции и технологии. Руководство компартии Китая показательно демонстрирует, что амбиции у него высоки, особенно в планах строительства инфраструктуры 5G, «зелёных» технологий, искусственного интеллекта, интернета вещей и промышленного интернета вещей, умных городов, реформирования государственных предприятий и привлечения в новые интересные и продвинутые технологические проекты частной силы..."
В очередной раз убеждаюсь, что мы никогда не догоним не только США, но тем более Китай. Мы ленивые, депрессивные и все время хотим свалить из этой страны.
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