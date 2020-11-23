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Лиана Липанова
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РБК: правительство ликвидирует восемь институтов развития и объединит фонды с похожими функциями Материал редакции

«Роснано» и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ, Российская венчурная компания (РВК) перейдет в управление к РФПИ, говорят источники издания.

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Правительство утвердило концепцию реформы институтов развития — восемь из них ликвидируют, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров, и источник в одном из институтов развития.

«Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России», — говорит один из собеседников издания.

В частности, будут ликвидированы Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию и три структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока, говорят источники РБК.

Часть функций ликвидируемых институтов получит ВЭБ. Но привлечением трудовых ресурсов и инвестиций, распределением и предоставлением субсидий и грантов, администрированием специнвестконтрактов займутся профильные государственные ведомства.

Кроме того, под управление госкорпорации перейдут фонд «Сколково», «Роснано», Фонд инфраструктурных и образовательных программ, корпорация «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («Фонд Бортника»).

Институты с похожими функциями объединят:

  • «Дом.РФ» и «МСП Банк» станут одним «универсальным» банком, говорят два источника РБК. В «МСП Банке» отказались от комментариев. В «Дом.РФ» заявили, что ничего не знают о таких планах.
  • Российская венчурная компания (РВК) перейдет в управление к РФПИ. В РФПИ и РВК от комментариев отказались.
  • Российский фонд фундаментальных исследований будет присоединен к Российскому научному фонду.

Анатолий Чубайс в рамках реформы может покинуть пост главы «Роснано», утверждают два источника РБК. «Ему будет предложена другая должность, финального решения нет», — сказал один из них.

В ВЭБ, пресс-службе правительства и в «Роснано» отказались от комментариев. Представитель «Сколково» заявил, что «фонд не располагает такой информацией».

В Российском фонде развития информационных технологий отрицают ликвидацию. «Утвержден бюджет фонда на следующий год. Кроме того, согласована новая субсидия для субъектов малого бизнеса», — сказал РБК представитель фонда.

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