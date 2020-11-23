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Минцифры предложило отказаться от создания системы фильтрации интернет-трафика для детей Материал редакции
Роскомнадзор должен был запустить систему к концу 2021 года, на неё планировалось выделить до 4,2 млрд рублей к 2024 году.
- Минцифры предлагает исключить из программы «Цифровая экономика» планы по созданию системы фильтрации интернет-трафика для защиты детей от нежелательного контента, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления, опубликованный на regulation.gov.ru.
- Роскомнадзор должен был запустить систему к концу 2021 года, на неё планировалось выделить до 4,2 млрд рублей к 2024 году, напоминает газета.
- С помощью специального оборудования система должна блокировать доступ к определённому контенту с устройств детей.
- Такие решения уже широко распространены в образовательных учреждениях и у операторов связи, поэтому ещё одна система будет избыточной, следует из пояснительной записки к проекту.
- Власти одобрили создание системы фильтрации в 2017 году. Тогда запустить её планировалось в первом квартале 2020 года.
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