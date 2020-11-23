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Сеть закусочных Prime Аркадия Новикова через суд потребовала от арендодателя снизить платежи за аренду Материал редакции
В то же время владелец недвижимости требует взыскать с сети около 3 млн рублей задолженности.
- Сеть закусочных Prime Аркадия Новикова подала иск к АО «Деловой квартал» с требованием снизить арендную плату на 41% с 5 по 27 марта, на 100% — с 28 марта по 22 июня, когда общепит в Москве был закрыт, и на 60% — с 23 июня по настоящее время, передаёт «Коммерсантъ».
- В ответ арендодатель требует взыскать с компании около 3 млн рублей задолженности. Оба иска объединены Арбитражным судом Москвы, слушания состоятся в декабре.
- Нынешние законы позволяют арендатору требовать снижения или отсрочки платежей, а в случае отказа расторгнуть договор до 1 октября 2020 года, объясняет партнёр Five Stones Consulting Ксения Казакова. Но размеры снижения не установлены, добавляет партнер MGP Lawyers Денис Быканов.
- Акции «Делового квартала» находятся в депозитарии Р.О.С.Т., а ранее были у ЗАО «Красная роза 1875», пишет газета со ссылкой на ЕГРЮЛ. Компания аффилирована с KR Properties владельца сети отелей Azimut Александра Клячина и управляет одноименным бизнес-центром в Хамовниках в центре Москвы. В KR Properties от комментариев отказались.
- В БЦ «Красная роза» работает большая часть сотрудников «Яндекса». По словам представителя Prime, спор с арендодателем касается точки в «Красной розе», где после начала удалёнки «Яндекса» «критично» упал трафик. ИТ-компания ввела удалёнку в марте 2020 года, а в мае продлила её до конца года.
- Представитель Prime добавил, что с KR Properties не удалось договориться и по другим объектам — БЦ «Даниловская мануфактура» и «Салют». Одну из точек сеть закусочных освободила, а доступ в другое кафе заблокирован владельцем. «С владельцами других объектов сумели договориться», — добавили в Prime.
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Рустам Салахутдинов
И сдача помещения и кафе - и то и то бизнес каких-то людей. Только непонятно почему бизнес одних людей (аренда) должен прогибаться под бизнес других (кафе).
Аренда - это тоже бизнес. Какой-то дядя вложил деньги в помещение, которые мог вложить в банковских вклад или накупить акции. Разумеется он ожидает определенной нормы прибыли, который покрывает все трудозатраты на поддержания помещения и риски.
Виноваты ли арендодатели в пандемии? Нет.
Более того - они сами из-за неё тоже пострадали. Но что-то я нигде не слышал предложений от арендодателей типа:
- Кафешки сьезжают, а в пандемию может новых сьемщиков не найдем - давайте в суд подадим. Заставим кафешку еще хотя бы пол года арендовать помещение и платить деньги!
Это разумеется чисто с точки зрения здравого смысла.
P.S. к аренде или ресторанам вообще никакого отношения не имею
Andrei SmirnovskyРустам
Причем понятно когда снижение просит малый бизнес. А когда крупная сеть в лице владельца нескольких сетей ресторанов прикидывается бедняжкой, то это напоминает как некоторые наши "звезды" жалуются, что теперь на чёрную икру не хватает.
Но по-хорошему, государство должно было компенсировать частично и тем и тем (как в Германии)
Алексис ВторойРустам
Какой-то дядя вложил деньги в помещение, которые мог вложить в банковских вклад или накупить акции.
Да, этот дядя вложил много сил в свои объекты. Можно здесь почитать: https://www.google.com/search?q=александр+клячин+рейдер
В этом споре Аркадий Анатольевич на порядки более светлая сторона и болеть надо за неё.
ivan krapivin
Я требую от сети закусочных Prime Аркадия Новикова перестать называть теплую воду с морковью супом харчо и продавать за 249 рублей.
Антон
Друган мишустина
Sergei Timofeyev
Богатые тоже плачут?
Николай Западный
Так уже ответ написан.
законы позволяют арендатору требовать снижения или отсрочки платежей, а в случае отказа расторгнуть договор до 1 октября 2020 года,
Вы требуйте, но предоставлять никто не обязан.
Sergei TimofeyevНиколай
Сегодня не 1 октября. :)
Юрий Глотов
Не боится ответочки на снижение цен в кафе?)