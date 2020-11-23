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Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на заработок свыше 5 млн рублей в год Материал редакции

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

  • Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физлиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
  • В июне 2020 года президент сам предложил повысить ставку НДФЛ на 2% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. По данным правительства, бюджет сможет дополнительно получить 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд — в 2022 году и 68,5 млрд — в 2023 году.

  • Эти средства Путин предложил «окрасить», защитить от любого другого использования, и направлять на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, на закупку лекарств, техники и средств реабилитации.

  • 11 ноября Госдума приняла законопроект в третьем чтении: доходы до 5 млн рублей в год будут облагаться по ставке 13%, все, что свыше — по ставке 15%. Депутаты добавили поправку, что физлица-налоговые резиденты России продолжат платить 13% налога, если они получили деньги от продажи имущества (кроме ценных бумаг) или выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

#новость #законы #налоги

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Вячеслав Григорьев

24

Лайфхак:

Для того чтоб поднять налоги, нужно указать такую причину, чтоб если вы начнете критиковать ее, то на вас обрушится шквал говна: так как это для дитяток и тд. Но шквал говна будет идти от тех у кого доход меньше 5млн в год, а то что у вас забирают бабки насильно для поднятия репутации одного человека за ваш счет, это никого не волнует.

Конечно нужно выделять бабки на лечение детей но не просто взять поднять налоги и все, причем у определенной группы людей.

Думаю для начала нужно перестать строить грандиозные мосты и сократить вливание денег в Роскосмос, хотя о чем я, так же можно вообще всех детей вылечить.

Ответить

Василий Степанов

Вячеслав
5

Думаю для начала нужно перестать строить грандиозные мосты и сократить вливание денег в Роскосмос

Да просто прекратить чинушам воровать

Ответить

Фагиз Мавлютов

Василий
9

Помню когда мосты не строили все возмущались, что мосты в стране не строят))) 

Ответить

Pavel Zakharov

Фагиз
2

Ну жители Саратова, которым уже который год обещают начать строить новый мост, потому что того, что есть сейчас, уже давно недостаточно (+ его постоянно латают, иногда подолгу закрывая) немножко с недоумением смотрят на мосты в крым, на марс и куда там ещё строят сейчас. Чё бы им не повозмущаться?

Ответить

Аркадий Рутман

Pavel
1

Сейчас уже давно

Пытаюсь классифицировать время.
Актуальное прошедшее настоящее?

Ответить

Pavel Zakharov

Аркадий
0

запятая потерялась)

Ответить

Ренат Зайдуллин

Pavel
1

Мост на Крым - федеральный проект. Мост в Саратове - скорее всего на местном бюджете, который разворовывают сами местные саратовцы на бюджетных должностях. Или чиновников с другого города завезли?

Ответить

Евгений Колпаков

Pavel
0

Так открыли же в Пристанном или какой-то еще обещают построить?

Ответить

Pavel Zakharov

Евгений
0

Тот что в пристанном это нефиговый такой объезд. Последний раз обещали вот такое: 

"Предполагаемые сроки реализации проекта с 2022 по 2026 год. Мост будет начинаться из Заводского района в поселке Водник, а закачиваться в Энгельсе в поселке Приволжский."

Ответить

Евгений Колпаков

Pavel
0

А, с этой стороны. Прикольно, не слышал про такой проект! Посмотрим, получится ли его сделать

Ответить

Фагиз Мавлютов

Pavel
0

Я про "грандиозные мосты".
Обычные то мосты постоянно строят. 

Ответить

Вячеслав Григорьев

Pavel
0

На марс у нас пока только батут.

Ответить

cornix

Вячеслав
0

С проектов много кто зарабатывает, а вот красть можно и поменьше там.

Ответить

3216q114

Вячеслав
–2

Ну так разделяй и властвуй, нечем не хуже Яблока.

Ответить

Станислав Назаров

15

Прогрессивно.
Но очень странная цель. Почему бы просто не сделать прогрессивную шкалу налогообложения. 
Или это признание что правительство не способно эффективно распределять средства. 

Ответить

Дмитрий Струков

Станислав
9

Да не прогрессивно это. Я вообще хз зачем это - профит маленький, осуществить - сложно (ПО менять и все такое).

Единственное объяснение - популизм - в последнее время больные дети стали проблемой - все чаще люди задают правильный вопрос: воюем в Сирии, раздаем кредиты, а больных детей денег нет. Нужно показать какую-то деятельность + ободрать богатых - народу всегда такое на ура заходит. Жаль только что для больных детей, скорее всего, ничего не измениться.

А по прогрессивному налогу - сложно внедрять. Имхо, будут что-то менять - ПО в налогвой просто встанет, сейчас то только пол дня работает - остальное время индексируется, отчеты на ночь запускают и т.п.

Ответить

Андрей Деревянко

Станислав
4

Тут на двух процентах в комментариях срач, аж больных детей приплели, а вы сразу прогрессивную шкалу)

Ответить

Иван Иванов

Станислав
0

Изначально история была о том, чтобы поднять 15% для всех.

Ответить

Максим Бурашников

Иван
8

Щас девальвацию сделают и все мы станем по 15 процентов платить налог. Многоходовочка))))

Ответить

Arseniy Kirsanov

Станислав
0

Да потому что смысла в полусерой стране в этом мало - тут же доходы станут какие  надо. Ну поднимут у "дорогих" бюджетников и квазибюджетников налоги с их белых зп - они и так ее из бюджета получают.

Ответить

Юрий Власов

14

Пока я президент, пенсионный возраст повышаться не будет.
Повышения налогов не будет.
<==Вы находитесь здесь====
Я вечно не буду Президентом.

Ответить

Стратегический украинец

Юрий
6

Не, ну вечно он сто пудово президентом не будет)

Ответить

Alexandr Simonov

Стратегический
0

Я думаю, там уже кругами ходит стая голодных до власти Волков.

Ответить

Вадим Швальняк

Alexandr
0

У каждого Акеллы есть свой Маугли.

Ответить

Сергей Милосердов

Alexandr
0

Что за Волковы?

Ответить

Alex Illarionov

Стратегический
0

Мои предсказания обычно не сбываются, поэтому позвольте: Путин вечно будут президентом и в ближайшее время его смены не предвидеться. 

Хорошо хоть церквей понастроили, есть куда прийти и пальцы скрестить.

Ответить

Valentin G

Alex
0

Сдохнет рано или поздно.

Ответить

Михаил Ефименко

Valentin
0

Так а толку? Ну поставят Мишустина например. Бывший главналоговик процент подати не снизит.

Ответить

Роман Александров

Стратегический
0

Вечным президентом не будет, а вот вечным Богом-Императором вполне может оказаться. 

Ответить

Веселый диод

8

Депутаты будут недовольны 

Ответить

Alexander Mitryashkin

Веселый
2

Зато сатанисты довольны!

Ответить

Arseniy Kirsanov

Веселый
1

Депутаты и так из бюджета получают. В крайнем случае им их поднимут на сумму "потери". Налоги с бюджетных зп вообще бред - соответствующие отчисления c бюджетных зп на пенсии итд можно было сразу единым трансфертом делать.

Ответить

Крутой Валера

8

Интересно, как они деньги будут "окрашивать". Пока наоборот, только отмывать умеют

Ответить

Олча Артна

6

Ждём через год что те кто рубят 3 миллиона объявят предбогатыми , которых тоже нужно обложить налогом. А ещё через два что те кто зарабатывает от 2 миллионов - это High middle class, поэтому их тоже нужно обложить. А года через 3-4 - всем под 15%, ведь платят налоги всё равно предприниматели-капиталисты и простого пролетариата не касается дойка буржуев. Да и леваки-дармоеды будут в восторге, начались попытки установления прогрессивного налогообложения.

Ответить

Люц Шнайдер

4

Я что-то не понял. То слёзы льют, что в России все нищие и денег даже на обувь не хватает, то срутся из-за того, что на доход выше 5 млн повысят налог. Странный народ.

Ответить

Candy Blue

Люц
2

А какого хуя человек, зарабатывающий больше 5 млн, должен платить больше? Где равенство?

Ответить

Vladimir Chigak

Candy
0

"оно утонуло" (с) президент.

Ответить

Люц Шнайдер

Candy
0

Я не возражаю. Но, как в нищей России можно зарабатывать больше 5 млн? Вы точно не воруете?

Ответить

Candy Blue

Люц
0

Открой пожалуйста статистику зарплат. Или ты из тех, кто говорит, что статистика по зарплатам фейк?

Помимо зарплат есть дивиденды, вклады и тд

Ответить

Люц Шнайдер

Candy
0

Статистику зарплат, так. И что там? Чтобы заработать 5 млн в год со вклада при ставке около 5% годовых, сколько денег должно быть на вкладе?

Ответить

Candy Blue

Люц
0

Так и думал, что ты не справишься и не сможешь посмотреть процент людей, которые зарабатывают более 5 лямов в год

Ответить

Leo Uvarov

Люц
1

от увеличения налоговой нагрузки обуви у населения не прибавится.

Ответить

Люц Шнайдер

Leo
0

Ну так её и не увеличивают для тех, у кого денег на обувь нет. 

Ответить

Leo Uvarov

Люц
5

а НДС 20% уже забыли ? :)

Ответить

Люц Шнайдер

Leo
1

Так НДС для всех увеличили, а НДФЛ только для тех, кто больше 5 млн зарабатывает. Мы же сейчас НДФЛ обсуждает или что?

Ответить

Candy Blue

Люц
0

НДС повысили для всех, в том числе и для бедных, которым и так тяжело, а товары еще дороже стали

Ответить

Люц Шнайдер

Candy
0

Но мы обсуждаем НДФЛ. Давайте ещё и цены на электричество здесь обсудим. 

Ответить

Candy Blue

Leo
0

Вот вот, он ещё и забыл отмену льгот на облигации, налог на вклады

Ответить

Ренат Зайдуллин

Люц
1

Просто идея в том, чтобы ныть и сраться, а повод любой подойдет.

Ответить

Andrey Lifantiev

3

По идеи тогда сумма свыше 5 млн руб облагаться должна доп 2%. А то парадокс получается, что денег у тех у кого доход 4.900.000 в итоге будет больше, чем у тех у кого доход 5.000.000. 

Ответить

Artem 69

Andrey
0

Вы платите 15% только с суммы которая превышает 5 млн 
Собсно как и в штатах к примеру. Здесь дохья экспертов которые считают налоги от полной суммы. 

Ответить

Alina Golubeva

2

Сколько можно уже???

Ответить

Vladimir Chigak

Alina
0

вы три года спокойно себе читали VC, но на этой новости не выдержали. понимаю вас

Ответить

Candy Blue

Vladimir
1

даже боты уже не выдерживают

Ответить

Sergey Makhalov

1

Это касается и ИП?

Ответить

Межевикин Алексей

Sergey
3

Нет. ИП не платят НДФЛ. ФЛ - это физ лица как бы :)

Ответить

cornix

Межевикин
0

Не факт, что не коснётся ИП на ОСН.

Ответить

Денис Кравцов

0

Для тех, у кого больные дети это хорошая новость.

Ответить

Андрей Деревянко

Денис
5

.

Ответить

Артем Головачев

Денис
2

Да вряд ли. Распил распилом + популизм.

Ответить

Алексей Левин

Денис
0

Скорее всего сократят эту статью расхода из бюджета на ту же сумму. В итоге ничего не поменяется для детей.

Ответить

Candy Blue

Денис
0

Чувак, больные дети тут не при чем. Просто в бюджете не хватает денег и они выбрали именно больных детей. То есть эти 2% можно было спихнуть куда угодно – на строительство дорог, на производство высокотехнологичных вертолетов, на субсидирование ипотек, на повышение зарплаты врачам и тд и тп, то есть буквально всё что угодно. Просто больные дети это удобная тема, которая ставит критиков повышения налога в плохую позицию

Ответить

Яков Морозов

1

У нас экономика услуг, банковских поборов и налогов.

Ответить

3216q114

Яков
0

Барыг не хватает в вашем списке

Ответить

Алексей Бровко

1

Всего лишь часть населения станет скрывать часть дохода. Думаю потеряют на эти 2% больше чем заработают.

Ответить

SG

0

Опять грибов объелся 

Ответить

Валентин Кротов

0

Будто этих детей не на что лечить, опять имитация бурной деятельности

Ответить

Candy Blue

0

😡😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬

Нам нужен кандидат, который будет за снижение налогов!

Ответить

Евгений Колпаков

0

Может кто-нибудь объяснить: кто эти люди, у кого доходы физ-лиц в таком размере облагаются по НДФЛ? Кто дорогую квартиру или дорогую машину продает?

Ответить

Артём Гущин

Евгений
0

 Депутаты добавили поправку, что физлица-налоговые резиденты России продолжат платить 13% налога, если они получили деньги от продажи имущества (кроме ценных бумаг) или выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Ответить

cornix

Евгений
0

Дивиденды если сюда входят, то многие собственники бизнеса. А если ИП входят, тем паче.

Ответить

Alex Illarionov

0

то-то я думаю, к чему такая новость:
 В декабре жители Земли увидят редкое астрономическое явление

Теперь все понятно

Ответить

Artem Ishonin

0

Плохо то, что дорогие специалисты станут еще дороже, немного, но все же. Небольшие бизнесы, которые стараются работать "вбелую", не все потянут новое увеличение налогов - платить будет все равно не конкретный человек, а его работодатель.

Никаких проблем это не доставит большим, а вот всем остальным будет еще чуть-чуть тяжелее. Потому что конкурировать за хорошего и дорогого специалиста с большими станет еще сложнее, хотя и так уже сложнее некуда.

В общем, МСБ это опять жахнет, а крупный бизнес и не заметит.

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Михаил Ефименко

0

Раз повышают налоги, значит нужно повышать контроль за их тратой, открытую отчётность.

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