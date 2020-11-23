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Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на заработок свыше 5 млн рублей в год Материал редакции
Закон вступит в силу 1 января 2021 года.
- Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физлиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
- В июне 2020 года президент сам предложил повысить ставку НДФЛ на 2% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. По данным правительства, бюджет сможет дополнительно получить 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд — в 2022 году и 68,5 млрд — в 2023 году.
Эти средства Путин предложил «окрасить», защитить от любого другого использования, и направлять на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, на закупку лекарств, техники и средств реабилитации.
- 11 ноября Госдума приняла законопроект в третьем чтении: доходы до 5 млн рублей в год будут облагаться по ставке 13%, все, что свыше — по ставке 15%. Депутаты добавили поправку, что физлица-налоговые резиденты России продолжат платить 13% налога, если они получили деньги от продажи имущества (кроме ценных бумаг) или выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
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Вячеслав Григорьев
Лайфхак:
Для того чтоб поднять налоги, нужно указать такую причину, чтоб если вы начнете критиковать ее, то на вас обрушится шквал говна: так как это для дитяток и тд. Но шквал говна будет идти от тех у кого доход меньше 5млн в год, а то что у вас забирают бабки насильно для поднятия репутации одного человека за ваш счет, это никого не волнует.
Конечно нужно выделять бабки на лечение детей но не просто взять поднять налоги и все, причем у определенной группы людей.
Думаю для начала нужно перестать строить грандиозные мосты и сократить вливание денег в Роскосмос, хотя о чем я, так же можно вообще всех детей вылечить.
Василий СтепановВячеслав
Думаю для начала нужно перестать строить грандиозные мосты и сократить вливание денег в Роскосмос
Да просто прекратить чинушам воровать
Фагиз МавлютовВасилий
Помню когда мосты не строили все возмущались, что мосты в стране не строят)))
Pavel ZakharovФагиз
Ну жители Саратова, которым уже который год обещают начать строить новый мост, потому что того, что есть сейчас, уже давно недостаточно (+ его постоянно латают, иногда подолгу закрывая) немножко с недоумением смотрят на мосты в крым, на марс и куда там ещё строят сейчас. Чё бы им не повозмущаться?
Аркадий РутманPavel
Сейчас уже давно
Пытаюсь классифицировать время.
Актуальное прошедшее настоящее?
Pavel ZakharovАркадий
запятая потерялась)
Ренат ЗайдуллинPavel
Мост на Крым - федеральный проект. Мост в Саратове - скорее всего на местном бюджете, который разворовывают сами местные саратовцы на бюджетных должностях. Или чиновников с другого города завезли?
Евгений КолпаковPavel
Так открыли же в Пристанном или какой-то еще обещают построить?
Pavel ZakharovЕвгений
Тот что в пристанном это нефиговый такой объезд. Последний раз обещали вот такое:
"Предполагаемые сроки реализации проекта с 2022 по 2026 год. Мост будет начинаться из Заводского района в поселке Водник, а закачиваться в Энгельсе в поселке Приволжский."
Евгений КолпаковPavel
А, с этой стороны. Прикольно, не слышал про такой проект! Посмотрим, получится ли его сделать
Фагиз МавлютовPavel
Я про "грандиозные мосты".
Обычные то мосты постоянно строят.
Вячеслав ГригорьевPavel
На марс у нас пока только батут.
cornixВячеслав
С проектов много кто зарабатывает, а вот красть можно и поменьше там.
3216q114Вячеслав
Ну так разделяй и властвуй, нечем не хуже Яблока.
Станислав Назаров
Прогрессивно.
Но очень странная цель. Почему бы просто не сделать прогрессивную шкалу налогообложения.
Или это признание что правительство не способно эффективно распределять средства.
Дмитрий СтруковСтанислав
Да не прогрессивно это. Я вообще хз зачем это - профит маленький, осуществить - сложно (ПО менять и все такое).
Единственное объяснение - популизм - в последнее время больные дети стали проблемой - все чаще люди задают правильный вопрос: воюем в Сирии, раздаем кредиты, а больных детей денег нет. Нужно показать какую-то деятельность + ободрать богатых - народу всегда такое на ура заходит. Жаль только что для больных детей, скорее всего, ничего не измениться.
А по прогрессивному налогу - сложно внедрять. Имхо, будут что-то менять - ПО в налогвой просто встанет, сейчас то только пол дня работает - остальное время индексируется, отчеты на ночь запускают и т.п.
Андрей ДеревянкоСтанислав
Тут на двух процентах в комментариях срач, аж больных детей приплели, а вы сразу прогрессивную шкалу)
Иван ИвановСтанислав
Изначально история была о том, чтобы поднять 15% для всех.
Максим БурашниковИван
Щас девальвацию сделают и все мы станем по 15 процентов платить налог. Многоходовочка))))
Arseniy KirsanovСтанислав
Да потому что смысла в полусерой стране в этом мало - тут же доходы станут какие надо. Ну поднимут у "дорогих" бюджетников и квазибюджетников налоги с их белых зп - они и так ее из бюджета получают.
Юрий Власов
Пока я президент, пенсионный возраст повышаться не будет.
Повышения налогов не будет.
<==Вы находитесь здесь====
Я вечно не буду Президентом.
Стратегический украинец
Не, ну вечно он сто пудово президентом не будет)
Alexandr SimonovСтратегический
Я думаю, там уже кругами ходит стая голодных до власти Волков.
Вадим ШвальнякAlexandr
У каждого Акеллы есть свой Маугли.
Сергей МилосердовAlexandr
Что за Волковы?
Alex IllarionovСтратегический
Мои предсказания обычно не сбываются, поэтому позвольте: Путин вечно будут президентом и в ближайшее время его смены не предвидеться.
Хорошо хоть церквей понастроили, есть куда прийти и пальцы скрестить.
Valentin GAlex
Сдохнет рано или поздно.
Михаил ЕфименкоValentin
Так а толку? Ну поставят Мишустина например. Бывший главналоговик процент подати не снизит.
Роман АлександровСтратегический
Вечным президентом не будет, а вот вечным Богом-Императором вполне может оказаться.
Веселый диод
Депутаты будут недовольны
Alexander MitryashkinВеселый
Зато сатанисты довольны!
Arseniy KirsanovВеселый
Депутаты и так из бюджета получают. В крайнем случае им их поднимут на сумму "потери". Налоги с бюджетных зп вообще бред - соответствующие отчисления c бюджетных зп на пенсии итд можно было сразу единым трансфертом делать.
Крутой Валера
Интересно, как они деньги будут "окрашивать". Пока наоборот, только отмывать умеют
Олча Артна
Ждём через год что те кто рубят 3 миллиона объявят предбогатыми , которых тоже нужно обложить налогом. А ещё через два что те кто зарабатывает от 2 миллионов - это High middle class, поэтому их тоже нужно обложить. А года через 3-4 - всем под 15%, ведь платят налоги всё равно предприниматели-капиталисты и простого пролетариата не касается дойка буржуев. Да и леваки-дармоеды будут в восторге, начались попытки установления прогрессивного налогообложения.
Люц Шнайдер
Я что-то не понял. То слёзы льют, что в России все нищие и денег даже на обувь не хватает, то срутся из-за того, что на доход выше 5 млн повысят налог. Странный народ.
Candy BlueЛюц
А какого хуя человек, зарабатывающий больше 5 млн, должен платить больше? Где равенство?
Vladimir ChigakCandy
"оно утонуло" (с) президент.
Люц ШнайдерCandy
Я не возражаю. Но, как в нищей России можно зарабатывать больше 5 млн? Вы точно не воруете?
Candy BlueЛюц
Открой пожалуйста статистику зарплат. Или ты из тех, кто говорит, что статистика по зарплатам фейк?
Помимо зарплат есть дивиденды, вклады и тд
Люц ШнайдерCandy
Статистику зарплат, так. И что там? Чтобы заработать 5 млн в год со вклада при ставке около 5% годовых, сколько денег должно быть на вкладе?
Candy BlueЛюц
Так и думал, что ты не справишься и не сможешь посмотреть процент людей, которые зарабатывают более 5 лямов в год
Leo UvarovЛюц
от увеличения налоговой нагрузки обуви у населения не прибавится.
Люц ШнайдерLeo
Ну так её и не увеличивают для тех, у кого денег на обувь нет.
Leo UvarovЛюц
а НДС 20% уже забыли ? :)
Люц ШнайдерLeo
Так НДС для всех увеличили, а НДФЛ только для тех, кто больше 5 млн зарабатывает. Мы же сейчас НДФЛ обсуждает или что?
Candy BlueЛюц
НДС повысили для всех, в том числе и для бедных, которым и так тяжело, а товары еще дороже стали
Люц ШнайдерCandy
Но мы обсуждаем НДФЛ. Давайте ещё и цены на электричество здесь обсудим.
Candy BlueLeo
Вот вот, он ещё и забыл отмену льгот на облигации, налог на вклады
Ренат ЗайдуллинЛюц
Просто идея в том, чтобы ныть и сраться, а повод любой подойдет.
Andrey Lifantiev
По идеи тогда сумма свыше 5 млн руб облагаться должна доп 2%. А то парадокс получается, что денег у тех у кого доход 4.900.000 в итоге будет больше, чем у тех у кого доход 5.000.000.
Artem 69Andrey
Вы платите 15% только с суммы которая превышает 5 млн
Собсно как и в штатах к примеру. Здесь дохья экспертов которые считают налоги от полной суммы.
Alina Golubeva
Сколько можно уже???
Vladimir ChigakAlina
вы три года спокойно себе читали VC, но на этой новости не выдержали. понимаю вас
Candy BlueVladimir
даже боты уже не выдерживают
Sergey Makhalov
Это касается и ИП?
Межевикин АлексейSergey
Нет. ИП не платят НДФЛ. ФЛ - это физ лица как бы :)
cornixМежевикин
Не факт, что не коснётся ИП на ОСН.
Денис Кравцов
Для тех, у кого больные дети это хорошая новость.
Андрей ДеревянкоДенис
.
Артем ГоловачевДенис
Да вряд ли. Распил распилом + популизм.
Алексей ЛевинДенис
Скорее всего сократят эту статью расхода из бюджета на ту же сумму. В итоге ничего не поменяется для детей.
Candy BlueДенис
Чувак, больные дети тут не при чем. Просто в бюджете не хватает денег и они выбрали именно больных детей. То есть эти 2% можно было спихнуть куда угодно – на строительство дорог, на производство высокотехнологичных вертолетов, на субсидирование ипотек, на повышение зарплаты врачам и тд и тп, то есть буквально всё что угодно. Просто больные дети это удобная тема, которая ставит критиков повышения налога в плохую позицию
Яков Морозов
У нас экономика услуг, банковских поборов и налогов.
3216q114Яков
Барыг не хватает в вашем списке
Алексей Бровко
Всего лишь часть населения станет скрывать часть дохода. Думаю потеряют на эти 2% больше чем заработают.
SG
Опять грибов объелся
Валентин Кротов
Будто этих детей не на что лечить, опять имитация бурной деятельности
Candy Blue
😡😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬
Нам нужен кандидат, который будет за снижение налогов!
Евгений Колпаков
Может кто-нибудь объяснить: кто эти люди, у кого доходы физ-лиц в таком размере облагаются по НДФЛ? Кто дорогую квартиру или дорогую машину продает?
Артём ГущинЕвгений
Депутаты добавили поправку, что физлица-налоговые резиденты России продолжат платить 13% налога, если они получили деньги от продажи имущества (кроме ценных бумаг) или выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
cornixЕвгений
Дивиденды если сюда входят, то многие собственники бизнеса. А если ИП входят, тем паче.
Alex Illarionov
то-то я думаю, к чему такая новость:
В декабре жители Земли увидят редкое астрономическое явление
Теперь все понятно
Artem Ishonin
Плохо то, что дорогие специалисты станут еще дороже, немного, но все же. Небольшие бизнесы, которые стараются работать "вбелую", не все потянут новое увеличение налогов - платить будет все равно не конкретный человек, а его работодатель.
Никаких проблем это не доставит большим, а вот всем остальным будет еще чуть-чуть тяжелее. Потому что конкурировать за хорошего и дорогого специалиста с большими станет еще сложнее, хотя и так уже сложнее некуда.
В общем, МСБ это опять жахнет, а крупный бизнес и не заметит.
Михаил Ефименко
Раз повышают налоги, значит нужно повышать контроль за их тратой, открытую отчётность.