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Лиана Липанова
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Минфин предложил возмещать импортёрам экосбор после самостоятельной утилизации упаковок Материал редакции

Сейчас бизнес платит экосбор, только если не утилизирует товары, но с новыми правилами компании должны будут дважды платить — за сбор и утилизацию.

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Минфин предложил возмещать импортёрам и производителям товаров экологический сбор из бюджета, сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Сейчас импортёры платят экосбор до 15 апреля года, следующего за отчётным. Но сбор не обязательный — его нужно заплатить, если компания не утилизировала отходы от ввезенных товаров (упаковки). При самостоятельной утилизации компании могут использовать понижающий коэффициент на вторсырье.

На возмещение смогут претендовать компании, которые самостоятельно утилизируют использованные товары. В таком случае экосбор нужно будет платить «авансом». Такой подход позволит проследить за выполнением обязательств по утилизации, пояснили в ведомстве.

«Действующая система, при которой импортёр отчитывается за утилизацию спустя два года, показала свою неэффективность, заявил представитель вице-премьера. По его словам, Абрамченко поручила проработать эффективные инструменты, которые поспособствуют реальной утилизации и обеспечат гибкую систему для бизнеса без фискальных механизмов.

20 ноября на совещании у Абрамченко также обсуждался вопрос сроков уплаты экосбора — сразу на таможне, а не через год. Некоторые компании не утилизируют упаковку, а к моменту сдачи отчёта перестают существовать как юрлица, тогда утилизация оплачивается за счёт населения, объясняет представитель Абрамченко.

Так, в год власти получают около 3 млрд рублей в качестве экосбора, а население платит за вывоз твердых коммунальных отходов 180 млрд рублей в год, говорил бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в марте 2020 года.

Новый порядок уплаты и возмещения экосбора может стать «двойной нагрузкой» на бизнес, предупреждает глава ассоциации «РусПЭК» (входят Coca Cola, PepsiCo, Danone и другие) Любовь Меланевская.

Первый раз импортеры заплатят сбор на таможне, затем вложат в утилизацию. «Проще заплатить экосбор единожды и забыть об этом до следующего отчетного года», — объясняет она.

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