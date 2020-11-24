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Право
Лиана Липанова
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Минцифры поддержало перенос на три месяца обязательной предустановки российского ПО на смартфоны и компьютеры Материал редакции

В оставшееся до 1 января время участники рынка не успеют подготовиться к новым правилам, которые определили лишь накануне.

  • Закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры вступит в силу с 1 апреля вместо 1 января 2021 года, соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минцифры.
  • «Мы ждали выхода постановления правительства [описывающего детали выполнения требований закона]. Если бы его выпустили раньше, переносить сроки не пришлось бы, но сейчас ясно, что в оставшееся до 1 января время участники рынка не успеют подготовиться», — объяснил РБК депутат Госдумы и автор законопроекта Сергей Жигарёв.
  • Замглавы Минцифры Максим Паршин 23 ноября говорил, что ведомство прислушалось к «общей озабоченности сроками». «Мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников», — добавил он.
  • Представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят Apple, Intel, Canon и другие) говорил, что времени для подготовки до 1 января не хватит, компаниям необходим переходный период от шести до 18 месяцев с момента выхода всех подзаконных актов.
  • Правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны и компьютеры 23 ноября. Наказание за нарушение закона пока не предусмотрено. Жигарёв внёс в Госдуму проект поправок о штрафах за продажу устройств без российского ПО в середине 2019 года, однако документ ещё не принят. Он предлагал штрафовать юрлиц за нарушение на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, должностных — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

#новость #законороссийскомпо

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13 комментариев
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Георгий Беглорян

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Бредовый закон абсолютно. Государство страдает херней, у него куча трупов, сортиры очковые, кроме фнс ничего нормально не работает, но заботятся они о предустановке российского ПО в смартфоны. 
 

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Олег Бочкарев

1

Для некоторых будет проще штраф в 200к заплатить, чем ПО предустанавливать 😁

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Maxim Lialin

0

Интересно, Apple просто покладёт свой огромный цифровой прибор на данный закон или нет?
И если всё же покладёт, что сделают наши?

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Григорий Крутеев

Maxim
0

Не покладет. Уже есть страны в которых по закону есть изменения в по.

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Alex Marvell

Григорий
0

Но что-то мне подсказывает, что там можно отстоять свои права в случае чего. Я про "жучки" в таком ПО. У нас Яндекс и прочие по просьбе товарища майора добавят ведь ещё кое-какой код)

Ответить

Григорий Крутеев

Alex
1

Как и везде. Не будьте наивны.

Ответить

Alex Marvell

Григорий
0

....

Ответить

Григорий Крутеев

Alex
0

Это вы вообще к чему? Вы про код написали. Я вам ответил. Или вы забыли про призм?

Ответить

Alex Marvell

Григорий
0

...

Ответить

Anton Pestsov

Maxim
0

Они уже согласны

Ответить

Георгий Беглорян

0

Наказание за нарушение закона пока не предусмотрено.

Ну мы поняли что нужно делать. 

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Alex Marvell

0

Спасибо, что сообщили! Закупаемся смартами сейчас, пока они без нашего говна!

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