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Минцифры поддержало перенос на три месяца обязательной предустановки российского ПО на смартфоны и компьютеры Материал редакции
В оставшееся до 1 января время участники рынка не успеют подготовиться к новым правилам, которые определили лишь накануне.
- Закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры вступит в силу с 1 апреля вместо 1 января 2021 года, соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минцифры.
- «Мы ждали выхода постановления правительства [описывающего детали выполнения требований закона]. Если бы его выпустили раньше, переносить сроки не пришлось бы, но сейчас ясно, что в оставшееся до 1 января время участники рынка не успеют подготовиться», — объяснил РБК депутат Госдумы и автор законопроекта Сергей Жигарёв.
- Замглавы Минцифры Максим Паршин 23 ноября говорил, что ведомство прислушалось к «общей озабоченности сроками». «Мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников», — добавил он.
- Представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят Apple, Intel, Canon и другие) говорил, что времени для подготовки до 1 января не хватит, компаниям необходим переходный период от шести до 18 месяцев с момента выхода всех подзаконных актов.
- Правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны и компьютеры 23 ноября. Наказание за нарушение закона пока не предусмотрено. Жигарёв внёс в Госдуму проект поправок о штрафах за продажу устройств без российского ПО в середине 2019 года, однако документ ещё не принят. Он предлагал штрафовать юрлиц за нарушение на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, должностных — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
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Георгий Беглорян
Бредовый закон абсолютно. Государство страдает херней, у него куча трупов, сортиры очковые, кроме фнс ничего нормально не работает, но заботятся они о предустановке российского ПО в смартфоны.
Олег Бочкарев
Для некоторых будет проще штраф в 200к заплатить, чем ПО предустанавливать 😁
Maxim Lialin
Интересно, Apple просто покладёт свой огромный цифровой прибор на данный закон или нет?
И если всё же покладёт, что сделают наши?
Григорий КрутеевMaxim
Не покладет. Уже есть страны в которых по закону есть изменения в по.
Alex MarvellГригорий
Но что-то мне подсказывает, что там можно отстоять свои права в случае чего. Я про "жучки" в таком ПО. У нас Яндекс и прочие по просьбе товарища майора добавят ведь ещё кое-какой код)
Григорий КрутеевAlex
Как и везде. Не будьте наивны.
Alex MarvellГригорий
....
Григорий КрутеевAlex
Это вы вообще к чему? Вы про код написали. Я вам ответил. Или вы забыли про призм?
Alex MarvellГригорий
...
Anton PestsovMaxim
Они уже согласны
Георгий Беглорян
Наказание за нарушение закона пока не предусмотрено.
Ну мы поняли что нужно делать.
Alex Marvell
Спасибо, что сообщили! Закупаемся смартами сейчас, пока они без нашего говна!