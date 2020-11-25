Но только маркетплейсов без иностранного участия — в таком случае претендовать на субсидии не смогут Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия», в отличие от Wildberries, указывают эксперты.

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Минпромторг разработал проект постановления правительства, в котором предложил субсидировать затраты российских маркетплейсов на логистику и хранение товаров. Ведомство направило документ крупнейшим участникам рынка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с разработкой.

Власти планируют выделить на субсидии 1,5 млрд рублей в 2021-2023 годах — по 500 млн рублей в год, следует из документа. В Минпромторге не ответили на запрос газеты. В «Яндекс.Маркете» посчитали предложение потенциально интересным и уже изучают его.

Субсидии не могут получить маркетплейсы с иностранным юрлицом в управлении. В число площадок с иностранными владельцами входят Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия», указывает «Коммерсантъ».

Согласно проекту постановления, с помощью субсидий Минпромторг хочет поддержать экспорт российских товаров. При этом отечественные маркетплейсы почти не продают продукцию местных поставщиков за рубежом, пишет издание.

В 2019 году продажу таких товаров на внешних рынках запустил AliExpress, а Wildberries торгует ими в странах присутствия, преимущественно СНГ, напоминает «Коммерсантъ». На экспорте из России исторически специализируется лишь американский eBay, утверждает газета.

Поддержку лучше было бы направить мелким поставщикам таких маркетплейсов, а не самим площадкам, считает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. «Ограничение иностранного участия в маркетплейсах указывает на то, что инициатива создавалась исключительно ради Wildberries», — прокомментировал он.