Минпромторг предложил субсидировать затраты российских маркетплейсов на логистику и хранение товаров Материал редакции
Но только маркетплейсов без иностранного участия — в таком случае претендовать на субсидии не смогут Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия», в отличие от Wildberries, указывают эксперты.
Минпромторг разработал проект постановления правительства, в котором предложил субсидировать затраты российских маркетплейсов на логистику и хранение товаров. Ведомство направило документ крупнейшим участникам рынка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с разработкой.
Власти планируют выделить на субсидии 1,5 млрд рублей в 2021-2023 годах — по 500 млн рублей в год, следует из документа. В Минпромторге не ответили на запрос газеты. В «Яндекс.Маркете» посчитали предложение потенциально интересным и уже изучают его.
Субсидии не могут получить маркетплейсы с иностранным юрлицом в управлении. В число площадок с иностранными владельцами входят Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия», указывает «Коммерсантъ».
Согласно проекту постановления, с помощью субсидий Минпромторг хочет поддержать экспорт российских товаров. При этом отечественные маркетплейсы почти не продают продукцию местных поставщиков за рубежом, пишет издание.
В 2019 году продажу таких товаров на внешних рынках запустил AliExpress, а Wildberries торгует ими в странах присутствия, преимущественно СНГ, напоминает «Коммерсантъ». На экспорте из России исторически специализируется лишь американский eBay, утверждает газета.
Поддержку лучше было бы направить мелким поставщикам таких маркетплейсов, а не самим площадкам, считает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. «Ограничение иностранного участия в маркетплейсах указывает на то, что инициатива создавалась исключительно ради Wildberries», — прокомментировал он.
«Едва ли не единственным возможным получателем этой субсидии остается Wildberries. Вопрос о справедливости такой адресной поддержки крупного частного бизнеса вместо помощи малому бизнесу остается открытым», — заявил другой собеседник газеты на рынке электронной торговли.
Да открытым текстом давно уже заявили на прямую, по барабану на народ
Какое наглое субсидирование одной частной компании за счёт всех налогоплательщиков. И цель проекта... при чем тут маркетплейсы российские? Короче дарим нищей Wildberries 1 500 000 000р
Серьезные люди стоят за WB.
Думаю очень серьезные, иначе столько контрафакта продавать невозможно. Просто нереально.
Ждем еще сказок, о том как Татьяна построила бизнес с нуля и как ей тяжело управлять такой махиной :)
Дети Поволжья... Тяжелое наследие царского режима... (с)
P.S: в нашей стране, прослеживается четкая тенденция — помогать всем, кроме тех, кто в этом нуждается.
Минпромторг стал в открытую продвигать интересы конкретных миллиардеров?
Интересно, как это в конечном счёте реализуют.
Если будут субсидироваться затраты поставщиков на перемещения товара, то это здорово.
Но если поставщики продолжат оплачивать логистику, а Маркетплейсам за это сверху придёт от государства - то это странно. И неважно, есть ли иностранное участие в юрлице маркетплейса или нет)
Но если поставщики продолжат оплачивать логистику, а Маркетплейсам за это сверху придёт от государства - то это странно. И неважно, есть ли иностранное участие в юрлице маркетплейса или нет)
именно так и будет. Попробуй вас перелови, поставщиков, да помоги вам. Вас больше 100 тыс только на Wildberries. + учет всего это бардака, тоже задача не из простых.
В тексте прямо сказано: пострадавший тут маркетплейс. И "помогать" собираются ему.
Действительно, по логике за доставку и логистику платят поставщики. Значит субсидии должны покрыть их расходы. Тогда поставщики пируют, но это не точно)
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