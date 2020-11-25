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Лиана Липанова
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Минпромторг предложил субсидировать затраты российских маркетплейсов на логистику и хранение товаров Материал редакции

Но только маркетплейсов без иностранного участия — в таком случае претендовать на субсидии не смогут Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия», в отличие от Wildberries, указывают эксперты.

15 комментариев
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Минпромторг разработал проект постановления правительства, в котором предложил субсидировать затраты российских маркетплейсов на логистику и хранение товаров. Ведомство направило документ крупнейшим участникам рынка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с разработкой.

Власти планируют выделить на субсидии 1,5 млрд рублей в 2021-2023 годах — по 500 млн рублей в год, следует из документа. В Минпромторге не ответили на запрос газеты. В «Яндекс.Маркете» посчитали предложение потенциально интересным и уже изучают его.

Субсидии не могут получить маркетплейсы с иностранным юрлицом в управлении. В число площадок с иностранными владельцами входят Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия», указывает «Коммерсантъ».

Согласно проекту постановления, с помощью субсидий Минпромторг хочет поддержать экспорт российских товаров. При этом отечественные маркетплейсы почти не продают продукцию местных поставщиков за рубежом, пишет издание.

В 2019 году продажу таких товаров на внешних рынках запустил AliExpress, а Wildberries торгует ими в странах присутствия, преимущественно СНГ, напоминает «Коммерсантъ». На экспорте из России исторически специализируется лишь американский eBay, утверждает газета.

Поддержку лучше было бы направить мелким поставщикам таких маркетплейсов, а не самим площадкам, считает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. «Ограничение иностранного участия в маркетплейсах указывает на то, что инициатива создавалась исключительно ради Wildberries», — прокомментировал он.

«Едва ли не единственным возможным получателем этой субсидии остается Wildberries. Вопрос о справедливости такой адресной поддержки крупного частного бизнеса вместо помощи малому бизнесу остается открытым», — заявил другой собеседник газеты на рынке электронной торговли.

#новость #маркетплейсы

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15 комментариев
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Действующий Кирилл

12

Чет я не понял.. а у нас что, Маркетплейсы бедствуют и на грани банкротства? Или они там берега вообще потеряли?

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Дмитрий Гриднев

Действующий
1

Да открытым текстом давно уже заявили на прямую, по барабану на народ

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Vladislav Stan

Действующий
0

Алишеру надо помогать, он же почти сириец

Ответить

Антон

7

Людям хуй, миллиардерам льготы.

Ответить

Roman Shar

5

Какое наглое субсидирование одной частной компании за счёт всех налогоплательщиков. И цель проекта... при чем тут маркетплейсы российские? Короче дарим нищей Wildberries 1 500 000 000р

Серьезные люди стоят за WB.

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Magomet Apaev

Roman
4

Думаю очень серьезные, иначе столько контрафакта продавать невозможно. Просто нереально.

Ждем еще сказок, о том как Татьяна построила бизнес с нуля и как ей тяжело управлять такой махиной :)

Ответить

Roman Trifonov

3

Субсидии это, конечно, хорошо, но за доставочку извольте заплатить.

Ответить

Николай Западный

2

Чего?
А может поставщикам помочь надо!!!

Ответить

Magomet Apaev

2

Дети Поволжья... Тяжелое наследие царского режима... (с)

P.S: в нашей стране, прослеживается четкая тенденция — помогать всем, кроме тех, кто в этом нуждается.

Ответить

Arthur Niazyan

1

Всё, уже можно даже не стесняться.

Ответить

Станислав Передельский

1

Минпромторг стал в открытую продвигать интересы конкретных миллиардеров? 

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Антон Василик

0

Интересно, как это в конечном счёте реализуют.

Если будут субсидироваться затраты поставщиков на перемещения товара, то это здорово.

Но если поставщики продолжат оплачивать логистику, а Маркетплейсам за это сверху придёт от государства - то это странно. И неважно, есть ли иностранное участие в юрлице маркетплейса или нет)

Ответить

Станислав Передельский

Антон
1

 Но если поставщики продолжат оплачивать логистику, а Маркетплейсам за это сверху придёт от государства - то это странно. И неважно, есть ли иностранное участие в юрлице маркетплейса или нет)

именно так и будет. Попробуй вас перелови, поставщиков, да помоги вам. Вас больше 100 тыс только на Wildberries. + учет всего это бардака, тоже задача не из простых.

В тексте прямо сказано: пострадавший тут маркетплейс. И "помогать" собираются ему.

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Дневник Продавца

Антон
0

Действительно, по логике за доставку и логистику платят поставщики. Значит субсидии должны покрыть их расходы. Тогда поставщики пируют, но это не точно)

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Станислав Передельский

Дневник
0

вы правда в это верите?

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