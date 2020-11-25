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Евгения Евсеева
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Евросоюз предложил открыть бизнесу доступ к обезличенным личным данным для развития новых сервисов Материал редакции

Так он сможет конкурировать с американскими и азиатскими компаниями, рассчитывают власти.

3 комментария
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Европейская комиссия предложила новые правила, которые позволят компаниям получить доступ к обезличенным персональным данным людей, пишет Bloomberg.

Так Евросоюз надеется поощрить бизнес создавать новые услуги и продукты для конкуренции с азиатскими и американскими компаниями.

Правила предоставят предприятиям и исследовательским организациям доступ к данным, которые обычно недоступны из-за неприкосновенности частной жизни, коммерческой тайны или прав интеллектуальной собственности.

Это также упростит людям передачу своих данных для некоммерческих исследований. Например, люди с хроническими заболеваниями смогут передать сведения для исследования этих болезней.

Евросоюз считает, что доступ снизит затраты компаний на приобретение, интеграцию и обработку данных и уменьшит время выхода на рынок новых продуктов и услуг. Компании не обязаны иметь штаб-квартиру в Европе, но для участия в программе им придется назначить местных представителей.

Данные, которые получат компании, должны быть защищены: их либо сделают полностью анонимными, либо с пользователями будут заключать соглашение о неразглашении информации.

Любые запросы на доступ к данным должны быть защищены международным соглашением и иметь четкую цель для запроса, пишет Bloomberg.

Чтобы избежать необходимости передавать данные по незаконному запросу странам, не входящим в Евросоюз, компании могут ввести в качестве меры защиты двойное шифрование данных, сообщил изданию представитель Евросоюза.

#новость

Евгения Евсеева
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3 комментария
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Andrey Repin

2

А что, так можно было?)

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Evgheni Dolomanji

0

Здоровая инициатива

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Michael Smith

0

обезличенные данные потом можно снова привязать к личности
даже за Трампом смогли следить через покупку обезличенных данных из приложений

The New York Times was able to track Trump's…
The Times said it was easy to track and identify people in secure government sites and learn…
www.businessinsider.com
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