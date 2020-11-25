Евросоюз предложил открыть бизнесу доступ к обезличенным личным данным для развития новых сервисов Материал редакции
Так он сможет конкурировать с американскими и азиатскими компаниями, рассчитывают власти.
Европейская комиссия предложила новые правила, которые позволят компаниям получить доступ к обезличенным персональным данным людей, пишет Bloomberg.
Так Евросоюз надеется поощрить бизнес создавать новые услуги и продукты для конкуренции с азиатскими и американскими компаниями.
Правила предоставят предприятиям и исследовательским организациям доступ к данным, которые обычно недоступны из-за неприкосновенности частной жизни, коммерческой тайны или прав интеллектуальной собственности.
Это также упростит людям передачу своих данных для некоммерческих исследований. Например, люди с хроническими заболеваниями смогут передать сведения для исследования этих болезней.
Евросоюз считает, что доступ снизит затраты компаний на приобретение, интеграцию и обработку данных и уменьшит время выхода на рынок новых продуктов и услуг. Компании не обязаны иметь штаб-квартиру в Европе, но для участия в программе им придется назначить местных представителей.
Данные, которые получат компании, должны быть защищены: их либо сделают полностью анонимными, либо с пользователями будут заключать соглашение о неразглашении информации.
Любые запросы на доступ к данным должны быть защищены международным соглашением и иметь четкую цель для запроса, пишет Bloomberg.
Чтобы избежать необходимости передавать данные по незаконному запросу странам, не входящим в Евросоюз, компании могут ввести в качестве меры защиты двойное шифрование данных, сообщил изданию представитель Евросоюза.
обезличенные данные потом можно снова привязать к личности
даже за Трампом смогли следить через покупку обезличенных данных из приложений
Блоги компаний
Показать еще
www.businessinsider.com