Так он сможет конкурировать с американскими и азиатскими компаниями, рассчитывают власти.

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Европейская комиссия предложила новые правила, которые позволят компаниям получить доступ к обезличенным персональным данным людей, пишет Bloomberg.

Так Евросоюз надеется поощрить бизнес создавать новые услуги и продукты для конкуренции с азиатскими и американскими компаниями.

Правила предоставят предприятиям и исследовательским организациям доступ к данным, которые обычно недоступны из-за неприкосновенности частной жизни, коммерческой тайны или прав интеллектуальной собственности.

Это также упростит людям передачу своих данных для некоммерческих исследований. Например, люди с хроническими заболеваниями смогут передать сведения для исследования этих болезней.

Евросоюз считает, что доступ снизит затраты компаний на приобретение, интеграцию и обработку данных и уменьшит время выхода на рынок новых продуктов и услуг. Компании не обязаны иметь штаб-квартиру в Европе, но для участия в программе им придется назначить местных представителей.

Данные, которые получат компании, должны быть защищены: их либо сделают полностью анонимными, либо с пользователями будут заключать соглашение о неразглашении информации.

Любые запросы на доступ к данным должны быть защищены международным соглашением и иметь четкую цель для запроса, пишет Bloomberg.