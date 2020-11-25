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Евгения Евсеева
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Регулятор в США предложил разрешить компаниям вроде Uber выдавать акции подрядчикам в качестве вознаграждения Материал редакции

Об этом комиссию много лет просили компании вроде Uber и Airbnb.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила изменить правила и разрешить компаниям вроде Uber выдавать акции для поощрения подрядчиков, если они отвечают определенным требованиям, пишет Axios.

Компании гиг-экономики, включая Uber и Airbnb, просили об этом комиссию в течение многих лет, пишет издание. Вместо этого Uber и Lyft предлагали отличившимся водителям денежные выплаты или купить акции во время IPO, а Airbnb вложила 9,2 млн акций в фонд для финансового поощрения своих подрядчиков.

Пятилетний пилот предполагает, что компании смогут выдавать акции, если они не превышают 15% от вознаграждения работника в течение года и не более $75 тысяч в течение трех лет, исходя из цены акций в момент, когда их выпустили.

В документе говорится, что правила не распространяются на сервисы по продаже недвижимости, в отличие от сервисов временной аренды. Airbnb, у которой период тишины перед IPO, отказалась от комментариев изданию.

Предложение открыто для общественного обсуждения в течение следующих 60 дней, после чего комиссия по ценным бумагам решит, будет ли двигать предложения дальше.

  • В сентябре 2019 года Калифорния приняла закон, приравнивающий водителей Uber, Lyft и других подобных сервисов к наёмным сотрудникам. До этого они считались независимыми подрядчиками и не могли рассчитывать на соцгарантии.
  • В ноябре 2020 года избиратели в Калифорнии проголосовали против переквалификации водителей Uber и Lyft из подрядчиков в сотрудников. Перед этим сервисы, которым изменения могли обойтись в сотни миллионов долларов в год, пытались дать больше автономии водителям.

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Евгения Евсеева
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