Facebook выплатила штраф в 4 млн рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными россиян Материал редакции
Локализовать данные требует закон о персональных данных.
Facebook выплатила 4 млн рублей по постановлению Таганского суда Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Компания не локализовала данные россиян, за что в феврале её оштрафовали по части 8 статьи 13.11 КоАП о персональных данных.
Судебное производство о принудительном взыскании штрафа с Facebook прекратили, добавили в пресс-службе. Таганский суд оштрафовал в феврале и Twitter по той же статье. Компания обжаловала решение, но не добилась отмены штрафа.
В 2015 году в России начал действовать закон «О персональных данных», согласно которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор заблокировал LinkedIn.
Роскомнадзор и до этого предъявлял претензии соцсетям по вопросу хранения данных россиян в России: весной 2019 года компании оштрафовали на три тысячи рублей за то, что они не ответили на запросы о хранении сведений.
Казна пополнена, милорд
Не хочу вас отвлекать от важных дел Господин, но наброшу, есть мост в РФ (без альтернативного бесплатного проезда) по которому проезд платный и цены проезда там грабительские, от 55 килотон деревянных.
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/24/88105-ya-chto-gosudarstvu-v-karty-proigral
есть как бы и без моста, проходишь границу и опа платная дорога без альтернатив
Ну кагбэ это называется неустойка. И в других странах это вполне нормальная практика, когда люди получают компенсацию за нарушение их прав в претензионном или судебном порядке.
Неожиданно, что ФБ что-то выплатил. Хотя цена штрафа явно меньше переноса сюда части инфраструктуры и её содержания.
Существенно меньше!
А разве выплата штрафа отменяет исполнение закона? Будут платить штрафы пока не перенесут
в том то и смысл, что дешевле платить штрафы, чем переносить.
Ну дешевле переноса ж)
Интересно куда все перейдут если заблокируют
Чтобы перенести данные в Россию нужны люди и инструменты , естественно дешевле платить , да и потом вероятность блокировки фейса -
Низкая
Забавная ситуация :). Похоже, что просто боятся блокировать FB. В противном случае соц.сеть может от туда выпилить российских политиков и подпевал в виде RT. Или просто берегут блокировку на случай обострения отношений т.к. у чиновников почти не осталось рычагов давления на американские компании.
Блоги компаний
Показать еще