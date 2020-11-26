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Facebook выплатила штраф в 4 млн рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными россиян Материал редакции

Локализовать данные требует закон о персональных данных.

27 комментариев
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Facebook выплатила 4 млн рублей по постановлению Таганского суда Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Компания не локализовала данные россиян, за что в феврале её оштрафовали по части 8 статьи 13.11 КоАП о персональных данных.

Судебное производство о принудительном взыскании штрафа с Facebook прекратили, добавили в пресс-службе. Таганский суд оштрафовал в феврале и Twitter по той же статье. Компания обжаловала решение, но не добилась отмены штрафа.

В 2015 году в России начал действовать закон «О персональных данных», согласно которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор заблокировал LinkedIn.

Роскомнадзор и до этого предъявлял претензии соцсетям по вопросу хранения данных россиян в России: весной 2019 года компании оштрафовали на три тысячи рублей за то, что они не ответили на запросы о хранении сведений.

#новость #facebook

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27 комментариев
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Эдуард Фатхуллов

7

Казна пополнена, милорд

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Михаил Арнаутов

Эдуард
0

деньги из воздуха 

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Художественный лолипоп

4

Блин, тоже хочу как государство всех вокруг на счетчик ставить.
Не приехал курьер в установленный срок — я им шраф
Не надел водитель масочку — я им штраф
У провайдера интернет кончился — штраф

Красота

Ответить

Yegor Yeremenko

Художественный
2

https://youtu.be/eiyfwZVAzGw

Ответить

Художественный лолипоп

Yegor
0

ха-ха, да ))

Ответить

Антон Штадлер

Художественный
0

Не оплатил штраф - в штрафбат

Ответить

Георгий Беглорян

Художественный
0

Не хочу вас отвлекать от важных дел Господин, но наброшу, есть мост в РФ (без альтернативного бесплатного проезда) по которому проезд платный и цены проезда там грабительские, от 55 килотон деревянных.
  https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/24/88105-ya-chto-gosudarstvu-v-karty-proigral

Ответить

Nikita Rogatov

Георгий
0

есть как бы и без моста, проходишь границу и опа платная дорога без альтернатив

Ответить

Борис Б

Художественный
–2

Ну кагбэ это называется неустойка. И в других странах это вполне нормальная практика, когда люди получают компенсацию за нарушение их прав в претензионном или судебном порядке.

Ответить

Константин Шукалов

5

Неожиданно, что ФБ что-то выплатил. Хотя цена штрафа явно меньше переноса сюда части инфраструктуры и её содержания. 

Ответить

Sergey Mokeev

Константин
0

Существенно меньше!

Ответить

Alexander Olenkov

Sergey
2

А разве выплата штрафа отменяет исполнение закона? Будут платить штрафы пока не перенесут

Ответить

Константин Шукалов

Alexander
4

в том то и смысл, что дешевле платить штрафы, чем переносить.

Ответить

Михаил Качалов

Константин
0

- дешевле, до блокировки, потом сплошной убыток

Ответить

Sergey Ontime

2

Ну дешевле переноса ж)

Ответить

⛄️ Игорь

Sergey
1

Штраф не отменяет необходимость переноса 

Ответить

Science

2

Вот это наказали фейсбук...

Ответить

Yury Kotov

0

Интересно куда все перейдут если заблокируют

Ответить

evilnw

Yury
5

Активные пользователи начнут пользоваться vpn. Уже проходили с linkedin.

Ответить

Михаил Качалов

evilnw
0

А я перешел с linkedin на hh

Ответить

Maxim Petrov

Yury
1

Vpn наш лучший друг)

Ответить

Анатолий Ахапкин

0

А че так мало то ? Сраная дешёвка.

Ответить

Fedor

0

53000$ ! - ФБ в час больше тратит на всякую херню.

Ответить

SG

0

Чтобы перенести данные в Россию нужны люди и инструменты , естественно дешевле платить , да и потом вероятность блокировки фейса -
Низкая 

Ответить

Кирилл Бунаков

0
Ответить

Artemy

0

Деньги, выпавшие из книги!

Ответить

evilnw

–2

Забавная ситуация :). Похоже, что просто боятся блокировать FB. В противном случае соц.сеть может от туда выпилить российских политиков и подпевал в виде RT. Или просто берегут блокировку на случай обострения отношений т.к. у чиновников почти не осталось рычагов давления на американские компании.

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