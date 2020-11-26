Локализовать данные требует закон о персональных данных.

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Facebook выплатила 4 млн рублей по постановлению Таганского суда Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Компания не локализовала данные россиян, за что в феврале её оштрафовали по части 8 статьи 13.11 КоАП о персональных данных.

Судебное производство о принудительном взыскании штрафа с Facebook прекратили, добавили в пресс-службе. Таганский суд оштрафовал в феврале и Twitter по той же статье. Компания обжаловала решение, но не добилась отмены штрафа.

В 2015 году в России начал действовать закон «О персональных данных», согласно которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор заблокировал LinkedIn.