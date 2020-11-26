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Госдума приняла закон об удалёнке: работодатели смогут увольнять за два «прогула» и должны соблюдать «право на офлайн» Материал редакции
Перевод работника на удалёнку — не основание для снижения зарплаты, говорится в законе.
- Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленной работе. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
- Закон вводит три режима удалёнки: полностью дистанционная работа, временная удалённая работа и комбинированный режим — работа в офисе и из дома.
- Он даёт возможность работодателю переводить сотрудников на удалёнку без их согласия при чрезвычайных ситуациях․ При этом работодатель обязан возместить затраты работника и обеспечить его необходимым оборудованием.
- Перевод работника на удалёнку — не основание для снижения зарплаты, говорится в законе. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам.
- Работодатель сможет уволить удалённого сотрудника, если тот не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины. При этом в законе говорится о праве работников быть не на связи, его нарушение считается сверхурочной работой, сказал ТАСС один из авторов документа Андрей Исаев.
- При заключении и расторжении трудового договора, а также соглашения о материальной ответственности работников будет использоваться электронная цифровая подпись.
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Олег-Юрьевич Чегин
Примут на работу по СМС и уволят также.
Sergei TimofeyevОлег-Юрьевич
И зарплату будут платить на email.
MEGAtraXXXer666Sergei
Хорошо если так, а то могут и на волшебный Яндекс кошелек
Sergei TimofeyevMEGAtra…
На счёт ОЗОНа.
BearStrikesBackSergei
Спасибо баллами.
Максим РостокинBearStr…
е-баллами
Sergei TimofeyevМаксим
За покупку у нас вы получите по е-баллу
Максим РостокинSergei
Удаленная работа. С оплатой на е-балл
АлександрМаксим
Ю-баллами как-то корректнее и в тему)
Denis SmirnovBearStr…
Спикер: Заседание окончено. В 3м чтении депутаты vc.ru приняли закон, согласно которому оплачивать удаленную работу будут каждому по е-баллу.
Алейченко СергейSergei
🤣
Alexey Kuznetsov
Можно теперь работать через день и ничего за это не будет?)
Kirill SmolinAlexey
Можно вообще не работать, главное на смс начальника отвечать
Sergei TimofeyevKirill
* за нахождение в нетрезвом виде на дистанционной работе уволить нельзя
Алексис ВторойSergei
Кстати, хороший вопрос:
Согласно поправкам, на удаленную занятость не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. — https://ria.ru/20200924/udalenka-1577687192.html
Надо ознакомиться с текстом. Вероятно, теперь сотрудник может заливаться.
Нормативный
- ты че, в говно чтоль?
- я на удаленке
PolinaНормати…
- я в удаленном режиме
Андрей Шкуро
Уже вижу своего работадателя, который провел мне на дачу высокоскоростной интернет, купил мне новенький комп, принтер, установил лицензионное ПО, выдал годовой запас бумаги и сказал: Чувак присылай мне платёжки за коммунальные услуги и ни о чем не думай!
Vitold SedyshevАндрей
Вы себе в убыток место рабочее предоставляете сдается мне и кофе, печенье и электричество не учитываете.
Kirill Smolin
Ну как всегда работникам все, работодателю дырка от бублика. Уволить можно только если больше 2 дней не выходит на связь - а если он выходит на связь, но пишет «завтра сделаю, сегодня нет настроения»?! Продолжаем зп платить пока на связи)
До тех пор пока работодателям не дадут нормальных прав, 90 процентов удаленщиков не будет оформлено по тк.
L AKirill
но пишет «завтра сделаю, сегодня нет настроения
Физически в офисе может говорить тоже самое. Что-то изменилось от того что между вам раньше был стол а теперь интернет?
Yuri IstominL
В офисе можно уволить за отсутствие на рабочем месте, например.
L AYuri
сидит плюёт в потолок, а результата у вас как не было так и нет.
Что от удалёнки поменяется то. Раньше сидел через стол от вас теперь сидит через интернет.
тут можно еще использовать аргументы вида "физически он может только в потолок плевать а удалённо может налево работать и это не отследишь" но они тоже так себе.
Бюджетный кубок
Ну ты это.
Раньше можно было на весь кабинет проорать: эй ты, иди сюда,я кому сказал!)
Почувствовать власть)
А сейчас для этого надо в зуме весь отдел собрать,а он отключится или замьютит тебя.
Вот как управлять в так условиях?!
Нет даже угрозы физической расправы.
Ip знаю,в лицо дать не могу.
danil nikKirill
что такое "нормальные права"? и что вам мешает лучше собеседование проводить, чтобы понять, кого нанимаете?
Алексис ВторойKirill
Надо закон читать, там видно будет.
Сергей Ермилов
От E-mail: работодатель@mail.ru
Тема: Ваша зарплата за ноябрь
Тело письма:
Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! ... ... ... Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Бюджетный кубок
А потом случайно нажали на "Ответить всем"
Sergei Timofeyev
Вопрос: признается ли командировкой поездка на работу при полностью дистанционной работе?
Он даёт возможность работодателю переводить сотрудников на удалёнку без их согласия при чрезвычайных ситуациях․
ммм... работодатель компенсирует мне открытие своего офиса (место работы указывается в трудовом договоре и является его неотъемлемой частью).
Когда я стажировался у техписов, то били больно за введение новых определений. Удалённой работы в ТК не существовало, теперь нет определения, но есть статья. :)
Sergei TimofeyevSergei
Кстати, на текущий момент оснований для дистанционной работы нет. В России нет эпидемии, определяемой эпидемиологическим порогом и указом главного санитарного врача, так как это за собой ведёт признание режима ЧС. Поправки к закону, если их рассматривать в совокупности законодательной системы РФ, вносит больше вопросов, чем ответов. Более того, что режим временной дистанционной работы устанавливается договорённостью между работником и работодателем. Это не решение работодателя, а допдоговор исходя из поправок.
Для СохраненияSergei
А что есть про "локдаун" про который они сейчас говорят?
Sergei TimofeyevДля
Мы таких слов не знаем. Работайте! Кстати, требования Правительства Москвы незаконны ни в одном из моментов.
Для СохраненияSergei
Как и весной. Но сами себя они не накажут.
Sergei TimofeyevДля
Весной был трэш и угар!
КарлSergei
есть соглашение сторон, как основание
Sergei TimofeyevКарл
Закон рассматривает это как дополнительный договор.
КарлSergei
как допсоглашение об условиях труда вне местонахождения работодателя, наверное
Sergei TimofeyevКарл
Если я правильно понял, то это дополнительное соглашение лишь разрешает работать сотруднику вне стационарного места.
Yuri IstominSergei
Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
Sergei TimofeyevYuri
При комбинированном режиме поездка на работу не является командировкой, при полностью дистанционной работе - командировка. В некоторой степени это даже разумно, но не всегда.
danil nik
Ну вроде, на удивление, разумно все
Вася Пражкинdanil
Если Госдума приняла адекватный и разумный закон, то где-то точно есть подвох. Хотя раз в год и палка стреляет..
danil nikВася
выученная беспомощность?)
Sergei Timofeyevdanil
Правоприменительная практика законов, созданных государственной думой.
Вася Пражкинdanil
Ну это все равно, если бы старуха Шапокляк начала делать добрые дела, которыми, по ее же словам, прославиться нельзя.
Ирина Белова
О каком снижении зарплаты ещё может идти речь?! 🤣 Снижать уже некуда, по-моему и нечего!
Sergei TimofeyevИрина
Работать у нас - большая честь
Бюджетный кубок
Почему глаза не горят?!
Художественный лолипоп
Vitold Sedyshev
Поясните где все эти ЭЦП получить и как они работают, а то слышу уже не первый год, а где взять не понимаю. Самому что ли выпускать?
L AVitold
Я уже года три беру в тензоре (но у меня всё своё и носители и лицензии ПО), 500р в год пару раз выручали.
Не сочтите за рекламу просто мне так удобно. Мне кажется они все примерно так стоит (гугл: ЭП для физлиц).
Хотя мне кажется что скоро(=21 год) нормальную ЭП в результате будет выпускать налоговая и всех остальных сожрёт.
Sergei TimofeyevL
Хотя мне кажется что скоро(=21 год) нормальную ЭП в результате будет выпускать налоговая и всех остальных сожрёт.
Не имеет смысла
Sergei TimofeyevVitold
Ну, квартиру становится переписать легче, хотя, говорят, пофиксили это.
Deification Red DawnSergei
Да, вешается запрет на проведение операций с недвижимостью без физического присутствия.
Sergei TimofeyevDeifica…
Сейчас по умолчанию это сделали, после нескольких резонансных случаев. Удостоверяющий центр по закону вообще ни за что не отвечает.
Александр Антонов
Ну все, возвращайтесь в офис ребята. С таким законом не будет удаленки как таковой.
danil nikАлександр
а что не так с законом?
Александр Антоновdanil
Ну посмотришь потом, узнаешь. Все так для работника, но не для работодателя. А это значит будут обходные пути.
Например более жесткие трудовые договора.
danil nikАлексан…
ничего не поменялось ведь, в офисе все примерно тоже самое. А что ты хочешь, чтобы было для работодателя?
Sergei TimofeyevАлексан…
Вы сами-то читали?
DmitriySergei
Не читал, но осуждаю ☝🏼
Sergei Timofeyev
Почём сейчас ЭЦП и кто имеет право их выдавать и на какой срок? Как бы ещё государственная система ЭДО не появилась (об этом сказано в документе, что взаимодействие между работодателем и дистанционным работником должна быть через ЭДО, которого у очень многих нет).
Дмитрий МалаховSergei
Ну там написано, что можно заключать трудовой договор через ЭЦП.
Не знаю, насколько будет распостранено....
У физиков ЭЦП редкость, да и договора такие редко заключаются.
Sergei TimofeyevДмитрий
Ну а ЭДО, о которой сказано в законе? ;)
DmitriyДмитрий
Через гос услуги по смс
Yuri FinogeevSergei
Мне американские и европейские партнеры все на подпись шлют через Docusign, Сименс единственный из них, кто просит в течении месяца скан с подписью ручкой отправлять
Sergei TimofeyevYuri
То есть через сторонний ЭДО, который удостоверяет, что данные документы проходили.
Alice Munro
And keeping in mind that utilizing innovation to mechanize learning has been disapproved of by many, utilizing it to computerize tedious cycles or total information naturally is among the numerous consistent fits innovation https://academichelpers.co.uk/law-writing-services.php can make into any homeroom. This is the place where the accompanying assortments of applications and instruments come in.
Alexey Kuznetsov
Вот это еще в статью добавить стоило бы:
"Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору."