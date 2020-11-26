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Рая Хачатрян
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Госдума приняла закон об удалёнке: работодатели смогут увольнять за два «прогула» и должны соблюдать «право на офлайн» Материал редакции

Перевод работника на удалёнку — не основание для снижения зарплаты, говорится в законе.

  • Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленной работе. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
  • Закон вводит три режима удалёнки: полностью дистанционная работа, временная удалённая работа и комбинированный режим — работа в офисе и из дома.
  • Он даёт возможность работодателю переводить сотрудников на удалёнку без их согласия при чрезвычайных ситуациях․ При этом работодатель обязан возместить затраты работника и обеспечить его необходимым оборудованием.
  • Перевод работника на удалёнку — не основание для снижения зарплаты, говорится в законе. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам.
  • Работодатель сможет уволить удалённого сотрудника, если тот не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины. При этом в законе говорится о праве работников быть не на связи, его нарушение считается сверхурочной работой, сказал ТАСС один из авторов документа Андрей Исаев.
  • При заключении и расторжении трудового договора, а также соглашения о материальной ответственности работников будет использоваться электронная цифровая подпись.
Госдума приняла закон об удалённой работе…
Взаимодействие с работодателем во время отдыха работника будет считается сверхурочной работой.
tjournal.ru

#новость #законы

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69 комментариев
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Олег-Юрьевич Чегин

20

Примут на работу по СМС и уволят также.

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Sergei Timofeyev

Олег-Юрьевич
12

И зарплату будут платить на email.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Sergei
1

Хорошо если так, а то могут и на волшебный Яндекс кошелек

Ответить

Sergei Timofeyev

MEGAtra…
6

На счёт ОЗОНа.

Ответить

BearStrikesBack

Sergei
3

Спасибо баллами.

Ответить

Максим Ростокин

BearStr…
15

е-баллами

Ответить

Sergei Timofeyev

Максим
8

За покупку у нас вы получите по е-баллу

Ответить

Максим Ростокин

Sergei
7

Удаленная работа. С оплатой на е-балл

Ответить

Александр

Максим
0

Ю-баллами как-то корректнее и в тему)

Ответить

Denis Smirnov

BearStr…
2

Спикер: Заседание окончено. В 3м чтении депутаты vc.ru приняли закон, согласно которому оплачивать удаленную работу будут каждому по е-баллу.

Ответить

Алейченко Сергей

Sergei
0

🤣

Ответить

Alexey Kuznetsov

10

Можно теперь работать через день и ничего за это не будет?)

Ответить

Kirill Smolin

Alexey
16

Можно вообще не работать, главное на смс начальника отвечать

Ответить

Sergei Timofeyev

Kirill
8

* за нахождение в нетрезвом виде на дистанционной работе уволить нельзя

Ответить

Алексис Второй

Sergei
4

Кстати, хороший вопрос:
 Согласно поправкам, на удаленную занятость не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. — https://ria.ru/20200924/udalenka-1577687192.html

Надо ознакомиться с текстом. Вероятно, теперь сотрудник может заливаться.

Ответить

Нормативный

Алексис
5

- ты че, в говно чтоль?
- я на удаленке

Ответить

Polina

Нормати…
2

- я в удаленном режиме

Ответить

Андрей Шкуро

12

Уже вижу своего работадателя, который провел мне на дачу высокоскоростной интернет, купил мне новенький комп, принтер, установил лицензионное ПО, выдал годовой запас бумаги и сказал: Чувак присылай мне платёжки за коммунальные услуги и ни о чем не думай!

Ответить

Vitold Sedyshev

Андрей
4

Вы себе в убыток место рабочее предоставляете сдается мне и кофе, печенье и электричество не учитываете.

Ответить

Kirill Smolin

4

Ну как всегда работникам все, работодателю дырка от бублика. Уволить можно только если больше 2 дней не выходит на связь - а если он выходит на связь, но пишет «завтра сделаю, сегодня нет настроения»?! Продолжаем зп платить пока на связи)

До тех пор пока работодателям не дадут нормальных прав, 90 процентов удаленщиков не будет оформлено по тк.

Ответить

L A

Kirill
11

но пишет «завтра сделаю, сегодня нет настроения

Физически в офисе может говорить тоже самое. Что-то изменилось от того что между вам раньше был стол а теперь интернет?

Ответить

Yuri Istomin

L
2

В офисе можно уволить за отсутствие на рабочем месте, например.

Ответить

L A

Yuri
7

сидит  плюёт в потолок, а результата у вас как не было так и нет.
Что от удалёнки поменяется то. Раньше сидел через стол от вас теперь сидит через интернет.

тут можно еще использовать аргументы вида "физически он может только в потолок плевать а удалённо может налево работать и это не отследишь" но они тоже так себе.

Ответить

Бюджетный кубок

L
0

Ну ты это.
Раньше можно было на весь кабинет проорать: эй ты, иди сюда,я кому сказал!)
Почувствовать власть)

А сейчас для этого надо в зуме весь отдел собрать,а он отключится или замьютит тебя.
Вот как управлять в так условиях?!
Нет даже угрозы физической расправы.

Ip знаю,в лицо дать не могу.

Ответить

danil nik

Kirill
1

что такое "нормальные права"? и что вам мешает лучше собеседование проводить, чтобы понять, кого нанимаете?

Ответить

Алексис Второй

Kirill
0

Надо закон читать, там видно будет.

Ответить

Сергей Ермилов

4

От E-mail: работодатель@mail.ru
Тема: Ваша зарплата за ноябрь

Тело письма:

Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! ... ... ... Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Ответить

Бюджетный кубок

Сергей
0

А потом случайно нажали на "Ответить всем"

Ответить

Sergei Timofeyev

2

Вопрос: признается ли командировкой поездка на работу при полностью дистанционной работе?
 Он даёт возможность работодателю переводить сотрудников на удалёнку без их согласия при чрезвычайных ситуациях․

ммм... работодатель компенсирует мне открытие своего офиса (место работы указывается в трудовом договоре и является его неотъемлемой частью).

Когда я стажировался у техписов, то били больно за введение новых определений. Удалённой работы в ТК не существовало, теперь нет определения, но есть статья. :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergei
6

Кстати, на текущий момент оснований для дистанционной работы нет. В России нет эпидемии, определяемой эпидемиологическим порогом и указом главного санитарного врача, так как это за собой ведёт признание режима ЧС. Поправки к закону, если их рассматривать в совокупности законодательной системы РФ, вносит больше вопросов, чем ответов. Более того, что режим временной дистанционной работы устанавливается договорённостью между работником и работодателем. Это не решение работодателя, а допдоговор исходя из поправок.

Ответить

Для Сохранения

Sergei
0

А что есть про "локдаун" про который они сейчас говорят?

Ответить

Sergei Timofeyev

Для
0

Мы таких слов не знаем. Работайте! Кстати, требования Правительства Москвы незаконны ни в одном из моментов.

Ответить

Для Сохранения

Sergei
0

Как и весной. Но сами себя они не накажут.

Ответить

Sergei Timofeyev

Для
0

Весной был трэш и угар!

Ответить

Карл

Sergei
0

есть соглашение сторон, как основание

Ответить

Sergei Timofeyev

Карл
0

Закон рассматривает это как дополнительный договор.

Ответить

Карл

Sergei
0

как допсоглашение об условиях труда вне местонахождения работодателя, наверное

Ответить

Sergei Timofeyev

Карл
0

Если я правильно понял, то это дополнительное соглашение лишь разрешает работать сотруднику вне стационарного места.

Ответить

Yuri Istomin

Sergei
0

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Yuri
0

При комбинированном режиме поездка на работу не является командировкой, при полностью дистанционной работе - командировка. В некоторой степени это даже разумно, но не всегда.

Ответить

danil nik

2

Ну вроде, на удивление, разумно все

Ответить

Вася Пражкин

danil
1

Если Госдума приняла адекватный и разумный закон, то где-то точно есть подвох. Хотя раз в год и палка стреляет..

Ответить

danil nik

Вася
1

выученная беспомощность?)

Ответить

Sergei Timofeyev

danil
1

Правоприменительная практика законов, созданных государственной думой.

Ответить

Вася Пражкин

danil
0

Ну это все равно, если бы старуха Шапокляк начала делать добрые дела, которыми, по ее же словам, прославиться нельзя.

Ответить

Ирина Белова

0

О каком снижении зарплаты ещё может идти речь?! 🤣 Снижать уже некуда, по-моему и нечего!

Ответить

Sergei Timofeyev

Ирина
5

Работать у нас - большая честь

Ответить

Бюджетный кубок

Sergei
0

Почему глаза не горят?!

Ответить

Художественный лолипоп

1
Ответить

Vitold Sedyshev

0

Поясните где все эти ЭЦП получить и как они работают, а то слышу уже не первый год, а где взять не понимаю. Самому что ли выпускать?

Ответить

L A

Vitold
2

Я уже года три беру в тензоре (но  у меня всё своё и носители и лицензии ПО), 500р в год пару раз выручали.
Не сочтите за рекламу просто мне так удобно. Мне кажется они все примерно так стоит (гугл: ЭП для физлиц). 
Хотя мне кажется что скоро(=21 год) нормальную ЭП в результате будет выпускать налоговая и всех остальных сожрёт.

Ответить

Sergei Timofeyev

L
0

 Хотя мне кажется что скоро(=21 год) нормальную ЭП в результате будет выпускать налоговая и всех остальных сожрёт.

Не имеет смысла

Ответить

Sergei Timofeyev

Vitold
0

Ну, квартиру становится переписать легче, хотя, говорят, пофиксили это.

Ответить

Deification Red Dawn

Sergei
0

Да, вешается запрет на проведение операций с недвижимостью без физического присутствия.

Ответить

Sergei Timofeyev

Deifica…
1

Сейчас по умолчанию это сделали, после нескольких резонансных случаев. Удостоверяющий центр по закону вообще ни за что не отвечает.

Ответить

Александр Антонов

0

Ну все, возвращайтесь в офис ребята. С таким законом не будет удаленки как таковой.

Ответить

danil nik

Александр
1

а что не так с законом?

Ответить

Александр Антонов

danil
0

Ну посмотришь потом, узнаешь. Все так для работника, но не для работодателя. А это значит будут обходные пути.

Например более жесткие трудовые договора.

Ответить

danil nik

Алексан…
1

ничего не поменялось ведь, в офисе все примерно тоже самое. А что ты хочешь, чтобы было для работодателя?

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
0

Вы сами-то читали? 

Ответить

Dmitriy

Sergei
2

Не читал, но осуждаю ☝🏼

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Почём сейчас ЭЦП и кто имеет право их выдавать и на какой срок? Как бы ещё государственная система ЭДО не появилась (об этом сказано в документе, что взаимодействие между работодателем и дистанционным работником должна быть через ЭДО, которого у очень многих нет).

Ответить

Дмитрий Малахов

Sergei
0

Ну там написано, что можно заключать трудовой договор через ЭЦП.
Не знаю, насколько будет распостранено....
У физиков ЭЦП редкость,  да и договора такие редко заключаются.

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Ну а ЭДО, о которой сказано в законе? ;)

Ответить

Dmitriy

Дмитрий
0

Через гос услуги по смс

Ответить

Yuri Finogeev

Sergei
0

Мне американские и европейские партнеры все на подпись шлют через Docusign, Сименс единственный из них, кто просит в течении месяца скан с подписью ручкой отправлять

Ответить

Sergei Timofeyev

Yuri
0

То есть через сторонний ЭДО, который удостоверяет, что данные документы проходили.

Ответить

Alice Munro

0

And keeping in mind that utilizing innovation to mechanize learning has been disapproved of by many, utilizing it to computerize tedious cycles or total information naturally is among the numerous consistent fits innovation https://academichelpers.co.uk/law-writing-services.php can make into any homeroom. This is the place where the accompanying assortments of applications and instruments come in.

Ответить

Alexey Kuznetsov

0

Вот это еще в статью добавить стоило бы:
"Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору."

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