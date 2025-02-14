Минцифры анонсировало изменения в правилах аккредитации ИТ-компаний и создание федерального реестра стартапов

Крупные компании для сохранения льгот должны будут участвовать в подготовке студентов.Минцифры подготовило изменения в правила аккредитации ИТ-компаний. Она, в частности, позволяет получить льготы по налогам и кредитам, отсрочку от армии для сотрудников.Ведомство предлагает разрешить получать аккредитацию компаниям в сферах квантовых коммуникаций и обеспечении защиты информации, а также коммерческим компаниям с преимущественным госучастием, если они получают более 70% дохода от деятельности в области информбезопасности.Министерство также предложило изменения для подтверждения аккредитации. Крупные ИТ-компании, которые получают льготы, должны будут заключать соглашения с вузами и вместе разрабатывать программы для подготовки ИТ-кадров.Мы ожидаем, что ИТ-компании будут участвовать в создании образовательных программ, привлекать квалифицированных преподавателей и специалистов-практиков для обучения студентов, а также развивать программы стажировок. МинцифрыКакие компании считать крупными, министерство в своём Telegram-канале не уточнило. Источники «Ъ» говорили в ноябре 2024 года, что такие требования планируют ввести для компаний с выручкой от 1 млрд рублей. Соответствие требованиям компании будут подтверждать во время ежегодной плановой проверки. Она начнётся в мае 2025 года.Ещё одно предложение ведомства — доля иностранного участия в желающей получить аккредитацию компании не должна будет превышать 50%. Это требование вступит в силу 1 сентября 2025 года.На сайте аккредитованной или претендующей на аккредитацию компании теперь должно быть указано наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, основной код ОКВЭД, контакты и информация о видах ИТ-деятельности согласно приказу Минцифры.Также Минцифры создаст федеральный реестр стартапов. В него будут включать компании с выручкой менее 1 млн рублей, созданные менее чем за три года до подачи заявления на получение госаккредитации.#новости #минцифры
Реестр стартапов... Звучит!
В принципе, в Союзе было модно, особенно поначалу, давать всяческие любопытные имена, так можно в головы турбо закинуть мысль и будут у нас Реестр Стартапов и остальные.
Сразу видно что за родители у человека, да и сам он вряд ли далеко от них уйдёт.
Стартапов Реестр Реестрович
Реестр-батюшка. Реестр реестров.
«Кто владеет реестром, тот владеет миром» - знаменитая фраза Ротшильдов и повторенная позже Уинстоном Черчиллем вошла в обиход и не зря. В данном высказывании автор поднимает проблему роли реестров в жизни человека.
Царь-реестр
Больше Реестров - кремлёвскому божку Реестров
Стартап: сервис поиска стартапов в реестре стартапов 😎