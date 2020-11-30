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Право
Таня Боброва
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Apple подала в суд на ФАС после обвинений в монополизме из-за App Store Материал редакции

Суть претензий пока неизвестна, но в августе регулятор обязал её удалить из правил магазина пункт о праве отклонять приложения по любой причине.

4 комментария
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Apple Inc. подала в московский арбитражный суд иск к Федеральной антимонопольной службе, следует из данных картотеки дел. Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными зарегистрировано 23 ноября, заседание назначено на 18 января 2021 года.

В пресс-службе Apple в России на момент написания заметки не ответили на вопрос vc.ru о сути претензий. В ФАС также пока не ответили на запрос.

В августе ФАС признала Apple монополистом из-за магазина App Store и обязала исключить из правил магазина пункт о праве отклонять приложения по любой причине — даже если они отвечают её требованиям.

Такое решение регулятор вынес после разбирательства по жалобе «Лаборатории Касперского, которая утверждала, что компания необоснованно отказалась добавлять некоторые версии приложения для родительского контроля в App Store.

Apple должна была исполнить требования ФАС до 30 ноября. В пресс-службе ведомства сообщили «РИА Новости», что пока не получали уведомления об исполнении предписания, но у компании есть ещё пять рабочих дней для отчёта. Apple могла обжаловать решение в течение трёх месяцев.

#новость #фас #apple #итирегуляторы

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4 комментария
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Kent Paul

–2

И правильно блядь, их площадка, их право, на что Фас тут вообще рассчитывает? И нашли на чем дело строить, ебаный ворующуй всю личную инфу безполезный Касперский

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Ilya Mogilevtsev

2

Тем временем Epic games

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Юрий Коршев

0

А что они будут делать? Заблокируют аппстор и окирпичат телефоны всей элиты? 🤔 смехотворно просто

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Макс Попов

0

Может тогда и на Яндекс подать, за их гребанный 15й пункт (отказ в рекламе без объяснения причин) монополисты!!

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