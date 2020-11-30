Суть претензий пока неизвестна, но в августе регулятор обязал её удалить из правил магазина пункт о праве отклонять приложения по любой причине.

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Apple Inc. подала в московский арбитражный суд иск к Федеральной антимонопольной службе, следует из данных картотеки дел. Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными зарегистрировано 23 ноября, заседание назначено на 18 января 2021 года.

В пресс-службе Apple в России на момент написания заметки не ответили на вопрос vc.ru о сути претензий. В ФАС также пока не ответили на запрос.

В августе ФАС признала Apple монополистом из-за магазина App Store и обязала исключить из правил магазина пункт о праве отклонять приложения по любой причине — даже если они отвечают её требованиям.

Такое решение регулятор вынес после разбирательства по жалобе «Лаборатории Касперского, которая утверждала, что компания необоснованно отказалась добавлять некоторые версии приложения для родительского контроля в App Store.

Apple должна была исполнить требования ФАС до 30 ноября. В пресс-службе ведомства сообщили «РИА Новости», что пока не получали уведомления об исполнении предписания, но у компании есть ещё пять рабочих дней для отчёта. Apple могла обжаловать решение в течение трёх месяцев.