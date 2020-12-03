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Право
Евгения Евсеева
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Власти США обвинили Google в незаконных увольнениях и слежке за сотрудниками Материал редакции

В октябре 2019 года компания установила в браузеры сотрудников расширение, которое давало доступ к их календарям.

8 комментариев
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Национальное управление по трудовым отношениям США обвинило Google в нарушении трудового законодательства. Компания организовала слежку за сотрудниками, а затем незаконно уволила их, передаёт The Guardian.

В жалобе указаны имена Лоренс Берланд и Кэтрин Спирс. Этих сотрудников Google уволила в конце 2019 года за протесты против сотрудничества с консалтинговой фирмой по борьбе с профсоюзами IRI Consultants, которую компания наняла в ноябре 2019 года.

Берланд призывала сотрудников к протестам, а Спирс создала для этого всплывающее окно, которое отображалось при посещении сайта IRI Consultants. Оно сообщало, что «сотрудники Google имеют право участвовать в защищенных согласованных действиях», передаёт The Guardian.

В результате Google незаконно уволила их, обвинив при этом Спирс в нарушении политики безопасности, пишет The Verge. По словам Спирс, увольнение повредило её репутации в техническом сообществе.

Это не единственные сотрудники, которых Google уволила после протестов, но власти считают, что только в случае Берланд и Спирс компания нарушила законодательство, сообщает издание. Суд рассмотрит жалобу агентства в ближайшие месяцы.

Google незаконно увольняла сотрудников и угрожала им, чтобы «подавить активизм на рабочем месте», заявило Национальное управление по трудовым отношениям. Компания получала доступ к календарям и личным документам уволенных сотрудников, чем также нарушила закон.

О том, что компания установила в браузеры Google Chrome расширение, которое предупреждало работников, если в календаре появляется событие с арендой более 10 переговорок или более 100 участниками, сотрудники Google рассказали в октябре 2019 года. Работники сочли, что так компания собирается отслеживать их активность и предотвращать митинги.

Массовые протесты сотрудников Google по всему миру начались в 2018 году: они покинули офисы в рабочее время в знак протеста против домогательств на рабочем месте. В апреле 2019 года организаторы протестов пожаловались на давление со стороны компании, а Google отрицала, что мстит за протесты.

#новость #google

Евгения Евсеева
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8 комментариев
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Airat Kafman

2

Никогда такого не было и вот опять

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Ol Ka

2

Их нравы.

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Paul Koval

1

Google  людей за людей давно не считают. 

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Станислав Кудрявцев

0

Я все понимаю, ну не нравится тебе политика компании, уйди в другую, не уже есть случаи, когда компании шли на уступки сотрудникам?

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Дмитрий Лукиенко

0

Власти США обвинили кого-то в слежке. Это в афоризмы Кличко

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Артур

–2

Неееет! Это другое, вы не понимаете! А вот у wildberries!!1

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Автосервис на Волоколамке,132

Артур
0

уже тошнит от "вы не понимаете, это другое".

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Артур

Автосервис
0

а меня тошнит от фразы "вот где ... открывали, туда и идите" под новостями про сбер, но некоторые вещи не меняются

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