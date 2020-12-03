В октябре 2019 года компания установила в браузеры сотрудников расширение, которое давало доступ к их календарям.

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Национальное управление по трудовым отношениям США обвинило Google в нарушении трудового законодательства. Компания организовала слежку за сотрудниками, а затем незаконно уволила их, передаёт The Guardian.

В жалобе указаны имена Лоренс Берланд и Кэтрин Спирс. Этих сотрудников Google уволила в конце 2019 года за протесты против сотрудничества с консалтинговой фирмой по борьбе с профсоюзами IRI Consultants, которую компания наняла в ноябре 2019 года.

Берланд призывала сотрудников к протестам, а Спирс создала для этого всплывающее окно, которое отображалось при посещении сайта IRI Consultants. Оно сообщало, что «сотрудники Google имеют право участвовать в защищенных согласованных действиях», передаёт The Guardian.

В результате Google незаконно уволила их, обвинив при этом Спирс в нарушении политики безопасности, пишет The Verge. По словам Спирс, увольнение повредило её репутации в техническом сообществе.

Это не единственные сотрудники, которых Google уволила после протестов, но власти считают, что только в случае Берланд и Спирс компания нарушила законодательство, сообщает издание. Суд рассмотрит жалобу агентства в ближайшие месяцы.

Google незаконно увольняла сотрудников и угрожала им, чтобы «подавить активизм на рабочем месте», заявило Национальное управление по трудовым отношениям. Компания получала доступ к календарям и личным документам уволенных сотрудников, чем также нарушила закон.

О том, что компания установила в браузеры Google Chrome расширение, которое предупреждало работников, если в календаре появляется событие с арендой более 10 переговорок или более 100 участниками, сотрудники Google рассказали в октябре 2019 года. Работники сочли, что так компания собирается отслеживать их активность и предотвращать митинги.