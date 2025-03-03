В Госдуме предложили штрафовать операторов такси на 300-500 тысяч рублей за передачу заказов водителям без разрешения на перевозку пассажиров

А также ужесточить ответственность за введение клиентов в заблуждение о безопасности и качестве поездки. Группа депутатов ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об ужесточении отвественности за нарушения правил перевозок в такси. Внимание на документ обратили «РИА Новости».Документ предполагает введение штрафа для операторов такси за передачу заказов водителям, у которых нет разрешения на перевозку пассажиров. Для ИП он составит 30-50 тысяч рублей за первое нарушение и 70-100 тысяч рублей за повторное. Для компаний — 300-500 тысяч и 500-700 тысяч рублей соответственно.Законопроект также ужесточает ответственность для водителей, которые по действующему законодательству не могут быть допущены к управлению такси. Штраф для них увеличится с 5-15 тысяч рублей до 15-20 тысяч рублей.Кроме того, авторы документа предлагают выделить в отдельный состав и усилить ответственность «за введение клиентов в заблуждение относительно качества и безопасности» перевозок. Для юридических лиц штраф вырастет до 300-700 тысяч рублей.В пояснительной записке говорится, что отдельная норма нужна, поскольку агрегаторы (например, «Яндекс Такси») «не информируют потребителей о том, что услуга может быть оказана лицом, не имеющим всех разрешительных документов» для работы.Фото РБК#новости