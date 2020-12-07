Законопроект ухудшит клиентский опыт и стимулирует продажу серых сим-карт, считают операторы.

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МТС, «МегаФон» и «Билайн» предупредили власти, что потери от введения законопроекта о дистанционной идентификации абонентов составят ежегодно в 10 млрд рублей на каждого, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект обязывает операторов заключить договор с клиентом дистанционно — с помощью квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи. Ключ к ней можно получить при личной явке, но только при условии идентификации абонента в единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома», пишет издание.

Согласно законопроекту, операторы должны в течение минуты проверить сведения в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или подтверждать данные об абоненте по запросу. Контролировать операторов будет Роскомнадзор с помощью системы мониторинга.

Операторы обратились в администрацию президента, Минюст, Минфин, Минэкономики, Федеральную антимонопольную службу и комитет Госдумы по информационной политике.

По мнению операторов, ограничения ухудшат клиентский опыт и стимулируют продажу серых сим-карт. Станет невозможно оказывать услуги гражданам из стран Евразийского экономического союза, которые приезжают в Россию на работу и не могут зарегистрироваться на сайте «Госуслуг», заявили операторы.

Развитие eSIM станет нецелесообразным, считают компании. Технология будет зависеть от ЕБС. Операторы настаивают на использовании собственных систем и сохранении идентификации с помощью простой электронной подписи через сайт «Госуслуг». По их данным, на нём зарегистрировано более 65 млн граждан, а в ЕБС — 150-300 тысяч.

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова рассказала изданию, что законопроект грозит блокировкой смартфонов с дублирующимся международным идентификатором мобильного оборудования (IMEI), которых сейчас в сетях операторов до 7%.

Управляющий ЕБС «Ростелеком» поддерживает законопроект. Он позволит перейти на безопасное удаленное взаимодействие при заключении договоров, что станет «ключевым элементом технологии eSIM», рассказали «Коммерсанту» в компании.