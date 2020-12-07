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Право
Евгения Евсеева
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Операторы предупредили власти о потерях в 10 млрд рублей ежегодно от введения дистанционной идентификации абонентов Материал редакции

Законопроект ухудшит клиентский опыт и стимулирует продажу серых сим-карт, считают операторы.

5 комментариев
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МТС, «МегаФон» и «Билайн» предупредили власти, что потери от введения законопроекта о дистанционной идентификации абонентов составят ежегодно в 10 млрд рублей на каждого, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект обязывает операторов заключить договор с клиентом дистанционно — с помощью квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи. Ключ к ней можно получить при личной явке, но только при условии идентификации абонента в единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома», пишет издание.

Согласно законопроекту, операторы должны в течение минуты проверить сведения в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или подтверждать данные об абоненте по запросу. Контролировать операторов будет Роскомнадзор с помощью системы мониторинга.

Операторы обратились в администрацию президента, Минюст, Минфин, Минэкономики, Федеральную антимонопольную службу и комитет Госдумы по информационной политике.

По мнению операторов, ограничения ухудшат клиентский опыт и стимулируют продажу серых сим-карт. Станет невозможно оказывать услуги гражданам из стран Евразийского экономического союза, которые приезжают в Россию на работу и не могут зарегистрироваться на сайте «Госуслуг», заявили операторы.

Развитие eSIM станет нецелесообразным, считают компании. Технология будет зависеть от ЕБС. Операторы настаивают на использовании собственных систем и сохранении идентификации с помощью простой электронной подписи через сайт «Госуслуг». По их данным, на нём зарегистрировано более 65 млн граждан, а в ЕБС — 150-300 тысяч.

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова рассказала изданию, что законопроект грозит блокировкой смартфонов с дублирующимся международным идентификатором мобильного оборудования (IMEI), которых сейчас в сетях операторов до 7%.

Управляющий ЕБС «Ростелеком» поддерживает законопроект. Он позволит перейти на безопасное удаленное взаимодействие при заключении договоров, что станет «ключевым элементом технологии eSIM», рассказали «Коммерсанту» в компании.

За 2020 год это четвертый вариант законопроекта, который касается дистанционной идентификации мобильных абонентов. Замглавы комитета по информационной политике Максим Кудрявцев внес проект в Госдуму 18 ноября, первое чтение состоится 9 декабря.

#новость #мтс #билайн #мегафон

Евгения Евсеева
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5 комментариев Накачай стартап
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Alex Illarionov

7

Конечно, других проблем нет. Например, обязать мудака-оператора соблюдать тарифы, пресечь всякую возможность подключения услуги без ведома абонента, невозможность ввести изменения в силу, если абонент не был оповещен и т. д. Ага, давайте обсудим e-sim, это ведь так важно. 

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Ravshik

1

Интересно, а для чего в переходах раздают симки, причем бесплатно🤔кому это выгодно?

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Иван Лобанов

Ravshik
0

Операторы платят за активацию сим карт, когда человек начинает пользоваться услугами

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Sergei Timofeyev

Иван
0

И % за пополнение счёта.

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Vladimir Shnayder

0

Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы было возможным не покупать симкарту, а как-то удаленно все операции производить: идентификацию, покупку, смену оператора

Наверное все это придёт с esim

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