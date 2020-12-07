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Лиана Липанова
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Минцифры составило рейтинг приложений для предустановки: лидируют продукты «Яндекса», Mail.ru Group, Kaspersky и другие Материал редакции

Ведомство получило около 100 заявок от производителей ПО и составило список рекомендованных к предустановке приложений на основе их популярности.

  • Минцифры закончило обработку заявок ИТ-компаний на включение в список программ для предустановки на смартфоны и телевизоры со Smart TV перед продажей в России.
  • Ведомство составило рейтинг программ по их популярности на основе собственных данных ИТ-компаний, подтверждённых независимыми аудиторами. Всего министерство получило около 100 заявок от производителей ПО и составило список рекомендованных к предустановке приложений.
  • Среди браузеров, поисковиков, навигаторов и облачных сервисов лидируют продукты «Яндекса», категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» — Mail.ru Group, среди антивирусов — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис», заявили в Минцифры. Кроме того, предустанавливаться будет социальный сервис «Госуслуги» и платёжная система «Мир», добавили в ведомстве.
  • Список должно утвердить правительство, после чего приложения с наибольшим количеством уникальных пользователей будут предустановлены на смартфоны, планшеты, телевизоры, ноутбуки и ПК. «При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору», — добавили в Минцифры.
  • В начале декабря список видеосервисов, которые смогут претендовать на предустановку своих приложений, представил Роскомнадзор. В него вошли ivi, Megogo, More.tv, «Первый канал», «Матч ТВ» и другие.
  • Закон о предустановке российского ПО должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но в конце ноября Минцифры поддержало перенос закона на три месяца — до 1 апреля 2021 года.

#новость #законороссийскомпо

Лиана Липанова PLUS
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Bela Lugosi's Dead

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Мой офис - это, конечно, круто

Все мы помним ответ их официального представителя: обтекание изображений текстом не нужно обычным пользователям

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Lena Nexman

Bela
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Кому, как не официальному представителю, знать что нужно пользователям? Мы-то, UX дизайнеры и инженеры, просто так хлеб кушаем. Дармоеды, одним словом...

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Lena Nexman

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После установки антивируса Kaspersky какой-нибудь ксяоми за 8 тысяч (хороший аппарат, между прочим) будет превращаться в Nokia 3310 образца 2000 года?

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