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Минцифры составило рейтинг приложений для предустановки: лидируют продукты «Яндекса», Mail.ru Group, Kaspersky и другие Материал редакции
Ведомство получило около 100 заявок от производителей ПО и составило список рекомендованных к предустановке приложений на основе их популярности.
- Минцифры закончило обработку заявок ИТ-компаний на включение в список программ для предустановки на смартфоны и телевизоры со Smart TV перед продажей в России.
- Ведомство составило рейтинг программ по их популярности на основе собственных данных ИТ-компаний, подтверждённых независимыми аудиторами. Всего министерство получило около 100 заявок от производителей ПО и составило список рекомендованных к предустановке приложений.
- Среди браузеров, поисковиков, навигаторов и облачных сервисов лидируют продукты «Яндекса», категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» — Mail.ru Group, среди антивирусов — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис», заявили в Минцифры. Кроме того, предустанавливаться будет социальный сервис «Госуслуги» и платёжная система «Мир», добавили в ведомстве.
- Список должно утвердить правительство, после чего приложения с наибольшим количеством уникальных пользователей будут предустановлены на смартфоны, планшеты, телевизоры, ноутбуки и ПК. «При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору», — добавили в Минцифры.
- В начале декабря список видеосервисов, которые смогут претендовать на предустановку своих приложений, представил Роскомнадзор. В него вошли ivi, Megogo, More.tv, «Первый канал», «Матч ТВ» и другие.
- Закон о предустановке российского ПО должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но в конце ноября Минцифры поддержало перенос закона на три месяца — до 1 апреля 2021 года.
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