для разработчиков
Путин подписал закон об удалёнке: он запрещает понижать зарплату работникам и прописывает «право на офлайн» Материал редакции
Закон вступит в силу с января 2021 года.
Владимир Путин подписал закон об удалёнке, документ опубликован на сайте правовой информации. Он вносит поправки в Трудовой кодекс и регулирует дистанционную работу.
Закон вводит типы дистанционной занятости — постоянная, временная и комбинированная. Как отмечали в Госдуме, ТК раньше не предусматривал «ситуации временной дистанционной занятости» и позволял только заключить договор о дистанционном формате работы, когда сотрудник не обязан находиться на рабочем месте.
В подписанном законе также прописаны обязанности работодателя и работника при такой занятости. В частности, перевод на временную дистанционку возможен на срок не более шести месяцев и не может быть основанием для снижения зарплаты. Работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, программами или оплатить аренду такого оборудования.
Уволить работника могут, если он в течение двух рабочих дней подряд не выходит на связь. Также уволить могут, если сотрудник изменит местонахождение и станет хуже выполнять свои обязанности из-за этого.
Блоги компаний
Показать еще
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov