Закон вступит в силу с января 2021 года.

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Владимир Путин подписал закон об удалёнке, документ опубликован на сайте правовой информации. Он вносит поправки в Трудовой кодекс и регулирует дистанционную работу.

Закон вводит типы дистанционной занятости — постоянная, временная и комбинированная. Как отмечали в Госдуме, ТК раньше не предусматривал «ситуации временной дистанционной занятости» и позволял только заключить договор о дистанционном формате работы, когда сотрудник не обязан находиться на рабочем месте.

В подписанном законе также прописаны обязанности работодателя и работника при такой занятости. В частности, перевод на временную дистанционку возможен на срок не более шести месяцев и не может быть основанием для снижения зарплаты. Работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, программами или оплатить аренду такого оборудования.