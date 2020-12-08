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X5 Retail Group в суде потребовала лишить лидера группы «Чиж & Co» части прав на товарный знак Материал редакции
В октябре 2020 года X5 Retail Group запустила сеть «жёстких дискаунтеров» «Чижик».
Нижегородская компания «Сладкая жизнь Н.Н.», дочерняя компания X5 Retail Group, 3 декабря подала иск в суд по интеллектуальным правам с требованием лишить музыканта Сергея Чигракова (лидера группы «Чиж & Co») части прав на товарный знак «Чиж & Co».
Компания заявляет, что Чиграков не пользуется товарным знаком, следует из материалов дела. Следующее заседание состоится 18 января 2021 года, в качестве третьей стороны суд привлёк Роспатент.
Представитель X5 Retail Group подтвердил «Открытым медиа», что дочерняя компания ритейлера намерена отсудить права на название «Чиж & Co». Теперь компания будет добиваться досрочного прекращения прав Чигракова на товарный знак для широкого спектра услуг: от рекламы и разработки программного обеспечения до организации путешествий.
«Товарный знак, принадлежащий «Чиж & Co», по интересующим нас классам не используется более трёх лет, что дает право обратиться в суд для его аннулирования», — считает представитель X5 Денис Кузнецов.
По его словам, ритейлер пробовал договориться с Чиграковым о предоставлении письменного согласия на регистрацию товарного знака «Чижик» для розничной торговли, «однако переговоры не увенчались успехом».
В октябре 2020 года X5 Retail Group запустила сеть «жёстких дискаунтеров» «Чижик». Первый магазин начал работать в Москве 29 октября, в 2021 году компания рассчитывает запустить 45-50 магазинов.
Согласно данным «Роспатента», Сергей Чиграков зарегистрировал товарный знак «Чиж & Co» в 1999 году. Исключительное право на товарный знак принадлежит музыканту до февраля 2029 года.
Даже петь песни спокойно не дают
Попутно по последней ссылке в материале спалили оба адреса проживания Чигракова, молодцы)
По закону всё ровно, а по сути - жёстко. Чижу надо было с юристом проконсультироваться прежде чем отказывать. Если сам не планирует чипсы делать - можно было б и продать права
группы «Чиж & Co»
Музыкальной группы. А то мы тут о бизнесе, не сразу понимаем, где и какая группа :)
Пятерку нужно разок взять и засудить, чтобы не повадно было. Сначала запустили сеть, а потом пытаются отсудить права на товарный знак. Слишком жирная свинья стала, несите кортик.
Это из-за того что "Чиж-и-Ко" созвучно с Чижик? И Чиграков не даём им использовать чижика?
Или они хотят просто его отнять?
чисто в стиле фридмана ) понимаю, что не его лично решение, но корпоративный стиль альфы .. )
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