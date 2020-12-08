В октябре 2020 года X5 Retail Group запустила сеть «жёстких дискаунтеров» «Чижик».

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Нижегородская компания «Сладкая жизнь Н.Н.», дочерняя компания X5 Retail Group, 3 декабря подала иск в суд по интеллектуальным правам с требованием лишить музыканта Сергея Чигракова (лидера группы «Чиж & Co») части прав на товарный знак «Чиж & Co».

Компания заявляет, что Чиграков не пользуется товарным знаком, следует из материалов дела. Следующее заседание состоится 18 января 2021 года, в качестве третьей стороны суд привлёк Роспатент.

Представитель X5 Retail Group подтвердил «Открытым медиа», что дочерняя компания ритейлера намерена отсудить права на название «Чиж & Co». Теперь компания будет добиваться досрочного прекращения прав Чигракова на товарный знак для широкого спектра услуг: от рекламы и разработки программного обеспечения до организации путешествий.

«Товарный знак, принадлежащий «Чиж & Co», по интересующим нас классам не используется более трёх лет, что дает право обратиться в суд для его аннулирования», — считает представитель X5 Денис Кузнецов.

По его словам, ритейлер пробовал договориться с Чиграковым о предоставлении письменного согласия на регистрацию товарного знака «Чижик» для розничной торговли, «однако переговоры не увенчались успехом».

В октябре 2020 года X5 Retail Group запустила сеть «жёстких дискаунтеров» «Чижик». Первый магазин начал работать в Москве 29 октября, в 2021 году компания рассчитывает запустить 45-50 магазинов.