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Право
Таня Боброва

Депутаты отложили предустановку российского ПО на три месяца — до 1 апреля 2021 года Материал редакции

Сроки переносят уже второй раз.

Госдума приняла закон, который откладывает обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и Smart TV. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на устройства должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. Из-за пандемии Covid-19 его отложили до 1 января 2021 года, а теперь ещё на три месяца.

В конце ноябре правительство утвердило порядок предустановки российского ПО: в перечень вошли браузеры, поисковики, карты, программы для облачныго хранения данных, почта, мессенджеры и другие — всего 16 категорий.

7 декабря Минцифры рассказало, что составило рейтинг приложений для предустановки: в шести из 12 категорий лидируют продукты Mail.ru Group.

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#новость #законороссийскомпо

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