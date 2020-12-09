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Право
Лиана Липанова

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете публиковать общедоступные данные пользователей без их согласия Материал редакции

Запрет касается «операторов общедоступных персональных данных», список которых ещё нужно определить.

  • Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который запрещает операторам общедоступных персональных данных размещать опубликованную пользователями информацию без их согласия, передаёт «Коммерсантъ».
  • Документ также предлагает обязать операторов удалять такую информацию и менять параметры разрешения по их обработке по первому запросу. Согласие на обработку пользователи могут дать непосредственно оператору или через специальную информационную систему Роскомнадзора, уточняет газета.
  • Для этого будет создан список операторов общедоступных данных и информационная система, чтобы управлять согласиями пользователей, предполагает законопроект.
  • Автор законопроекта — депутат Антон Горелкин. По его словам, второе чтение пройдёт в декабре после «юридических и технических» правок. Комитет Госдумы по информационной политике, ИТ и связи поддержал законопроект, но обязал ко второму чтению раскрыть понятие «общедоступных данных» и определить статус информсистемы.
  • ««Документ направлен на защиту пользователей, в частности, позволит им требовать у интернет-площадки удаления данных, размещенных без согласия», — сказали в Роскомнадзоре. Сейчас граждане должны в суде доказывать, что персональные данные обрабатывались без их согласия, то есть с нарушением закона. После принятия документа доказывать законность придётся интернет-компании, объяснили в ведомстве.

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