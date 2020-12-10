Facebook много лет придерживалась «систематической стратегии» и скупала «перспективных конкурентов», заявил американский регулятор.

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Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала антимонопольный иск против Facebook. Регулятор обвинил компанию в антиконкурентном поведении и сохранении монополии на соцсети во всём мире в течение многих лет.

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В ходе длительного расследование вместе с генпрокурорами 46 штатов и округа Колумбия и Гуамы FTC пришла к выводу, что Facebook планомерно скупала перспективных конкурентов, включая Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году, а также навязывала разработчикам антиконкурентные условия, чтобы устранить угрозу для своей монополии.

В частности, Facebook якобы сделала ключевые API доступными для сторонних приложений только при условии, что они воздерживаются от разработки конкурирующих функций.

Регулятор потребовал через суд изъять Instagram и WhatsApp из числа активов компании, запретить Facebook навязывать антиконкурентные условия разработчикам и обязать в будущем предварительного запрашивать одобрение будущих сделок.

Такая позиция обеспечила Facebook огромную прибыль, говорится в заявлении комиссии. В 2019 году выручка соцсети превысила $70 млрд, а прибыль — $18,5 млрд.