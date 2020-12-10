Право
Лиана Липанова

Власти США в суде потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp и в будущем запрашивать одобрение таких сделок Материал редакции

Facebook много лет придерживалась «систематической стратегии» и скупала «перспективных конкурентов», заявил американский регулятор.

8 комментариев
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала антимонопольный иск против Facebook. Регулятор обвинил компанию в антиконкурентном поведении и сохранении монополии на соцсети во всём мире в течение многих лет.

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В ходе длительного расследование вместе с генпрокурорами 46 штатов и округа Колумбия и Гуамы FTC пришла к выводу, что Facebook планомерно скупала перспективных конкурентов, включая Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году, а также навязывала разработчикам антиконкурентные условия, чтобы устранить угрозу для своей монополии.

В частности, Facebook якобы сделала ключевые API доступными для сторонних приложений только при условии, что они воздерживаются от разработки конкурирующих функций.

Регулятор потребовал через суд изъять Instagram и WhatsApp из числа активов компании, запретить Facebook навязывать антиконкурентные условия разработчикам и обязать в будущем предварительного запрашивать одобрение будущих сделок.

Такая позиция обеспечила Facebook огромную прибыль, говорится в заявлении комиссии. В 2019 году выручка соцсети превысила $70 млрд, а прибыль — $18,5 млрд.

  • FTC начала антимонопольное расследование против Facebook в июне 2019 года, о чём сама компания сообщила в одной из отчётностей. Какие именно действия соцсети будут расследоваться, тогда не сообщалось.
  • В ноябре 2020 года источники The Washington Post сообщили, что расследование FTC находится на финальной стадии и что регулятор координирует свои действия с лидерами штатов. Собеседники издания утверждали, что власти хотят оспорить сделки по покупке Instagram и WhatsApp.

#новость #facebook

8 комментариев
5
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8 комментариев Накачай стартап
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Elven Kelevra

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Вообще забавно, что власти США волнует толко это, а не то, что капитализацию Теслы раздули так, что она легко может купить одновременно Volkswagen, BMW и Ford, которые продают в 114(!) раз больше машин. А продав всего 15% акций эта компания до недавнего времени убыточная может купить Daimler, то бишь Мерседес.
Вот это разве не проблема нового времени? Или слишком серьёзные выгодопреобретатели в Тесле, что даже SEC закрывал глаза на манипуляции Маска?

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Илья Шишкунов

Elven
0

капитализацию 

Может легко купить 

Двойной Брух, Максимова на тебя нет 

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Андрей Гофманн

0

я не понял, фэйсбук на гавно изошел чтобы подлизать демократам, а ему иск от 46 штатов в благодарочку так сказать. Так дела не делаются.

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Георгий Николаевич

0

"власти хотят оспорить сделки по покупке Instagram и WhatsApp"

Интересно, если сделки аннулируют и компании вернутся к изначальным владельцам, а затем их продадут кому-то другому по цене многократно большей чем в 12 и 14 годах, будет топовая история взлёта 2020 года)

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Alexandr Leibowitz

0

Кричали-кричали на США, мол, и коррупция у них, и выборы куплены, и суды куплены, и мол нечего на Россиюшку пенять, а вы посмотрите как у них! Вот и видим. Цена вопроса - десятки миллиардов долларов и очень значительные последствия для всего мира. Но нет! Суды делают своё дело. 

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Илья Шишкунов

0

Отличная идея, можно продать их Тиктоку 

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Илья Шишкунов

Илья
0

Ну или как обычно распилить на Оракл и прочие блатные лобби

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Дима Басин

0

Неужто фб откроет апи и можно будет запилить нормальный клиент на андроид а не это говно на стероидах под пол гига

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